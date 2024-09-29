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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Рух Львов
0:0
Второй тайм: 64'
Колос Ковалёвка
0'
54' Желтая карточка
Дидик Роман
56' Желтая карточка
Цуриков Андрей
63' Желтая карточка

Ход матча

46'
 
Oleg Krivoruchko
Yehor Popravka
54'
Дидик Роман
 
56'
 
Цуриков Андрей
60'
Климчук Юрий
Карабин Ярослав
 
63'
 
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Колос Ковалёвка
3.35
3.35
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6.30
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Все Коэффициенты
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сич
Алексей
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
14
Квасница
Илья
71
Oleh
Fedor
10
Притула
Остап
8
Карабин
Ярослав
95
Краснопир
Игорь
31
Ivan
Pakholyuk
81
Yehor
Popravka
32
Козик
Эдуард
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
16
Красники
Илир
7
Демченко
Александр
77
Алефиренко
Даниил
10
Ореховский
Павел
33
Третьяков
Максим
11
Боливар
Джованни
Рух Львов
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Рух Львов
Колос Ковалёвка

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.82
1.09

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

110
82

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 4 0.57
Квасница Илья 3 0.43
Карабин Ярослав 2 0.29
Vitaliy Kholod 1 0.14
Притула Остап 1 (1) 0.14
Рунич Василий 1 0.14
Klayver 1 0.14
Сич Алексей 0 0
Дидик Роман 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.25
Третьяков Максим 2 0.25
Artem Husol 1 0.13
Боливар Джованни 0 0
Гагнидзе Ника 0 0
Алефиренко Даниил 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Klayver 1 1
Сич Алексей 2 0
Дидик Роман 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Vitaliy Roman 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Квасница Илья 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Бурда Никита 1 0
Боливар Джованни 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Велетень Владислав 1 0
Oleg Krivoruchko 1 0
Ivan Pakholyuk 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Колос Ковалёвка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
2
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Колос Ковалёвка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

13
5
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
54%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
15%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0
ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2

Результаты матчей

Рух Львов
Колос Ковалёвка

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
1
6
3
3
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 5 19
2.
Полесье
 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Динамо Киев
 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
Рух Львов
 0:0 7 3 3 1 13 - 3 12
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
7.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
8.
Заря
 7 3 0 4 6 - 9 9
9.
Ворскла
 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Карпаты
 8 2 2 4 10 - 14 8
11.
Черноморец Од
 8 2 1 5 4 - 9 7
12.
Колос Ковалёвка
 0:0 8 1 4 3 5 - 7 7
13.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
14.
Верес
 8 1 3 4 7 - 12 6
15.
Оболонь
 8 1 2 5 4 - 19 5
16.
Ингулец
 8 0 4 4 6 - 14 4
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Рух Львов
 0:0 3 2 1 0 8 - 0 7
5.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
8.
Колос Ковалёвка
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Карпаты
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
15.
Верес
 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 4 2 0 2 3 - 4 6
7.
Рух Львов
 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Ингулец
 8 0 4 4 6 - 14 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Александрия Смирный Евгений 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Ничья
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