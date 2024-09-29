Тур: 8. Стадион: Арена Львов.
0:0
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаДидик Роман
58' Желтая карточкаЦуриков Андрей
63' Желтая карточкаOleg Krivoruchko
73' Желтая карточкаOleh Fedor
76' Желтая карточкаКозик Эдуард
90'+5
Ход матча
54'
58'
63'
70'
73'
76'
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Klayver
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
История личных встреч
Рух Львов
Колос Ковалёвка
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.82
1.09
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
110
82
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|4
|0.57
|Квасница Илья
|3
|0.43
|Карабин Ярослав
|2
|0.29
|Vitaliy Kholod
|1
|0.14
|Притула Остап
|1 (1)
|0.14
|Рунич Василий
|1
|0.14
|Klayver
|1
|0.14
|Сич Алексей
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.25
|Третьяков Максим
|2
|0.25
|Artem Husol
|1
|0.13
|Боливар Джованни
|0
|0
|Гагнидзе Ника
|0
|0
|Алефиренко Даниил
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|3
|0
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
|Квасница Илья
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Oleg Krivoruchko
|2
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Боливар Джованни
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Велетень Владислав
|1
|0
|Козик Эдуард
|1
|0
|Ivan Pakholyuk
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Колос Ковалёвка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
2
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Колос Ковалёвка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
13
5
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
54%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
15%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0
ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2
Результаты матчей
Рух Львов
Колос Ковалёвка
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
34
17
34
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 3
|19
|2.
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4.
|7
|4
|1
|2
|20 - 8
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 3
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|4 - 9
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|13.
|0:1
|8
|2
|0
|6
|4 - 10
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 19
|5
|16.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|1 - 6
|3
|15.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3