Тур: 8. Стадион: Arena Liviy Bereh.
0:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
8'
0:1
23'
19
Mykola
Kogut
96
Синица
Олег
26
Taras
Galas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mykola KogutПолузащитник
-
96 Синица ОлегПолузащитник
-
26 Taras GalasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Ivan Kogut
-
-
6 Sidnney
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
Бомбардиры внутри турнира
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Taras Galas
|2
|0.25
|Якимив Андрей
|1
|0.13
|Ruslan Dedukh
|1 (1)
|0.13
|Синица Олег
|0
|0
|Klim Prykhodko
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|2
|0.29
|Пихалёнок Александр
|2
|0.29
|Ярмоленко Андрей
|2 (2)
|0.29
|Шапаренко Николай
|1
|0.14
|Караваев Александр
|1
|0.14
|Ванат Владислав
|1
|0.14
|Брагару Максим
|1
|0.14
|Себальос Брайан
|1
|0.14
|Михавко Тарас
|1
|0.14
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Карточки
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухоручко Даниил
|3
|1
|Банада Евгений
|3
|0
|Ruslan Dedukh
|3
|0
|Якимив Андрей
|2
|0
|Соколов Олег
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Синица Олег
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Результаты матчей
ФК Левый Берег
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Динамо Киев
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
ФК Левый Берег
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
ФК Левый Берег
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Динамо Киев
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Пропущено
9
3
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Левый Берег
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0
ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2
Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1
Результаты матчей
ФК Левый Берег
Динамо Киев
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ФК Левый Берег
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
51
16
42
16
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 3
|19
|2.
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4.
|7
|4
|1
|2
|20 - 8
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 3
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|4 - 9
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|13.
|0:1
|8
|2
|0
|6
|4 - 10
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|15.
|8
|1
|2
|5
|4 - 19
|5
|16.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|1 - 6
|3
|15.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3