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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
ФК Левый Берег
0:1
Первый тайм: 28'
Динамо Киев
0'
0:1
8' Гол
Михавко Тарас
23' Желтая карточка
Самар Валерий

Ход матча

8'
0:1
Михавко Тарас
23'
Самар Валерий
 
Лучшие коэффициенты
ФК Левый Берег
Ничья
Динамо Киев
13.83
7.27
1.20
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Все Коэффициенты
1
Maksym
Mekhaniv
2
Соколов
Олег
97
Якимив
Андрей
5
Самар
Валерий
22
Шаповал
Владислав
29
Klim
Prykhodko
18
Ruslan
Dedukh
19
Mykola
Kogut
96
Синица
Олег
26
Taras
Galas
9
Bogdan
Kobzar
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
15
Рубчинский
Валентин
7
Ярмоленко
Андрей
29
Буяльский
Виталий
45
Брагару
Максим
39
Герреро
Эдуардо
ФК Левый Берег
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Taras Galas 2 0.25
Якимив Андрей 1 0.13
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.13
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 2 0.29
Пихалёнок Александр 2 0.29
Ярмоленко Андрей 2 (2) 0.29
Шапаренко Николай 1 0.14
Караваев Александр 1 0.14
Ванат Владислав 1 0.14
Брагару Максим 1 0.14
Себальос Брайан 1 0.14
Михавко Тарас 1 0.14
Кабаев Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0

Карточки

ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухоручко Даниил 3 1
Банада Евгений 3 0
Ruslan Dedukh 3 0
Якимив Андрей 2 0
Соколов Олег 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Синица Олег 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Попов Денис II 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Брагару Максим 1 0
Себальос Брайан 1 0
Бражко Владимир 1 0
Рубчинский Валентин 1 0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Динамо Киев
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
ФК Левый Берег
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
ФК Левый Берег
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Динамо Киев
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Пропущено

9
3
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Левый Берег
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0
ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2
Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1

Результаты матчей

ФК Левый Берег
Динамо Киев

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ФК Левый Берег
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2
1
6
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 7 6 1 0 12 - 3 19
2.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 5 19
3.
Полесье
 7 5 2 0 16 - 5 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
Рух Львов
 7 3 3 1 13 - 3 12
6.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
7.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
8.
Заря
 7 3 0 4 6 - 9 9
9.
Ворскла
 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Карпаты
 8 2 2 4 10 - 14 8
11.
Черноморец Од
 8 2 1 5 4 - 9 7
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 4 3 5 - 7 7
13.
ФК Левый Берег
 0:1 8 2 0 6 4 - 10 6
14.
Верес
 8 1 3 4 7 - 12 6
15.
Оболонь
 8 1 2 5 4 - 19 5
16.
Ингулец
 8 0 4 4 6 - 14 4
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
5.
Динамо Киев
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
8.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Карпаты
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
ФК Левый Берег
 0:1 5 1 0 4 1 - 6 3
15.
Верес
 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 4 2 0 2 3 - 4 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Ингулец
 8 0 4 4 6 - 14 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
ФК Левый Берег
Ничья
Динамо Киев
13.83
7.27
1.20
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Где смотреть матч ФК Левый Берег 0:1 Динамо Киев онлайн

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ФК Левый Берег
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