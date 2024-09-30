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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Заря
2:0
Конец матча
Ворскла
0'
1:0
45' Гол
Будковский Филипп
59' Желтая карточка
Gabriel Eskinja
2:0
85' Гол
Джордан
90'+4
30
Турбаевский
Никита
10
Леовижилду
4
Gabriel
Eskinja
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
15
Дришлюк
Кирилл
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
28
Будковский
Филипп
17
Горбач
Игорь
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
25
Luka
Gucek
5
Черноморец
Александр
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
30
Нестеренко
Иван
44
Хрипчук
Даниил
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
33
Мякушко
Сергей
Заря
Ворскла

История личных встреч

Заря
Ворскла

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
36.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед

33 матча

42.4%
27.3%
30.3%
14 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

45.5%
39.4%
15.1%
15 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

24.2%
33.3%
42.5%
8 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.41
1.13

Среднее время на гол

63
80

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Среднее время на гол

68
102

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джордан 2 0.25
Будковский Филипп 2 0.25
Яцык Александр 1 0.13
Мичин Петар 1 0.13
Герреро Эдуардо 1 0.13
Jakov Basic 1 0.13
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samson Iyede 2 0.25
Кане Ибрахим 1 0.13
Челядин Артём 1 0.13
Нестеренко Иван 1 0.13
Скляр Александр 1 0.13
Мякушко Сергей 1 0.13
Ковталюк Николай 1 0.13
Шкрийелж Демир 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 3 0
Будковский Филипп 2 0
Мичин Петар 2 0
Бенито Муйива 2 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Горбач Игорь 1 0
Gabriel Eskinja 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Челядин Артём 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Пердута Игорь 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Luka Gucek 1 0
Исенко Павел 1 0
Кулаковский Артем 1 0

Результаты матчей

Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ворскла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
2
Заря
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Ворскла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
5
42%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0
Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0
Ворскла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1
Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1

Результаты матчей

Заря
Ворскла

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Заря
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 5 19
3.
Полесье
 7 5 2 0 16 - 5 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
Рух Львов
 7 3 3 1 13 - 3 12
6.
Заря
 8 4 0 4 8 - 9 12
7.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
9.
Ворскла
 8 2 3 3 8 - 12 9
10.
Карпаты
 8 2 2 4 10 - 14 8
11.
Черноморец Од
 8 2 1 5 4 - 9 7
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 4 3 5 - 7 7
13.
ФК Левый Берег
 8 2 0 6 4 - 12 6
14.
Верес
 8 1 3 4 7 - 12 6
15.
Оболонь
 8 1 2 5 4 - 19 5
16.
Ингулец
 8 0 4 4 6 - 14 4
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
5.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
10.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
12.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
13.
Карпаты
 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
15.
Верес
 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 4 2 0 2 3 - 4 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Ингулец
 8 0 4 4 6 - 14 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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