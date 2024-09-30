Тур: 8. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
Ход матча
45'
1:0
59'
85'
2:0
10
Леовижилду
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
17
Горбач
Игорь
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Горбач ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Jakov Basic
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кане ИбрахимНападающий
-
77 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
80 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Заря
Ворскла
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.9%
36.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед
33 матча
42.4%
27.3%
30.3%
14 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
45.5%
39.4%
15.1%
15 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
24.2%
33.3%
42.5%
8 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.41
1.13
Среднее время на гол
63
80
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Среднее время на гол
68
102
Всего голов
45
33
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джордан
|2
|0.25
|Будковский Филипп
|2
|0.25
|Яцык Александр
|1
|0.13
|Мичин Петар
|1
|0.13
|Герреро Эдуардо
|1
|0.13
|Jakov Basic
|1
|0.13
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samson Iyede
|2
|0.25
|Кане Ибрахим
|1
|0.13
|Челядин Артём
|1
|0.13
|Нестеренко Иван
|1
|0.13
|Скляр Александр
|1
|0.13
|Мякушко Сергей
|1
|0.13
|Ковталюк Николай
|1
|0.13
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дришлюк Кирилл
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Мичин Петар
|2
|0
|Бенито Муйива
|2
|0
|Тронтель Жан
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
|Горбач Игорь
|1
|0
|Gabriel Eskinja
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|1
|1
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Пердута Игорь
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
Результаты матчей
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ворскла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
2
Заря
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Ворскла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
5
42%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0
Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0
Ворскла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1
Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1
Результаты матчей
Заря
Ворскла
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Заря
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
35
26
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3