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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Корона Кельце
0:1
Первый тайм: 31'
Пяст
0'
7' Желтая карточка
Гук Томаш
0:1
16' Пенальти
Феликс Хорхе
18' Желтая карточка
Храпек Михал

Ход матча

7'
 
Гук Томаш
16'
0:1
Феликс Хорхе
18'
 
Храпек Михал
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Пяст
3.40
2.90
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Все Коэффициенты
87
Rafal
Mamla
2
Затор
Доминик
5
Реста
По
6
Marcel
Pieczek
71
Длугош
Виктор
8
Martin
Remacle
18
Хофмейстер
Йоав
3
Konrad
Matuszewski
27
Нуну
Педру
20
Далмау
Адриан
10
Shuma
Nagamatsu
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
36
Левицки
Якуб
39
Росолек
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
70
Кацантонис
Андреас
30
Щепаньски
Милош
Корона Кельце
3-4-3
Пяст
4-4-2

История личных встреч

Корона Кельце
Пяст

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
3:0
Э
1:1
ТМК
0:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
ЭГБ
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
3:2

Голы

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.36
0.5

Среднее время на гол

66
180

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.42
0.93

Среднее время на гол

63
96

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

1.38
0.73

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
123

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 0.25
Нуну Педру 3 (2) 0.25
Dawid Blanik 1 0.08
Реста По 1 0.08
Shuma Nagamatsu 1 0.08
Marcel Pieczek 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амею Микаэль 3 0.25
Храпек Михал 3 (1) 0.25
Феликс Хорхе 2 (1) 0.17
Кадзиор Дамиан 1 0.08
Пырка Аркадиуш 1 0.08
Костадинов Тихомир 1 0.08
Червински Якуб 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Росолек Мацей 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 4 0
Форнальчик Мариуш 4 0
Martin Remacle 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Hubert Zwozny 3 0
Реста По 2 0
Дзеконски Ксавье 2 0
Хофмейстер Йоав 2 0
Shuma Nagamatsu 2 0
Нуну Педру 1 0
Длугош Виктор 1 0
Запытовски Марцель 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гук Томаш 2 1
Червински Якуб 3 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 3 0
Храпек Михал 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Амею Микаэль 2 0
Драпински Игорь 2 0
Феликс Хорхе 1 0
Росолек Мацей 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Корона Кельце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Пяст
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
6
Корона Кельце
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Пяст
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
4
67%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
5
31%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0
Пяст
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2

Результаты матчей

Корона Кельце
Пяст

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 11 8 1 2 21 - 7 25
2.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
3.
Краковия
 11 7 2 2 22 - 15 23
4.
Ягеллония Белосток
 11 7 1 3 18 - 17 22
5.
Погонь Щецин
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Пяст
 1:0 12 5 3 4 11 - 10 18
7.
Легия
 11 4 4 3 18 - 12 16
8.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Мотор Люблин
 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Заглембе Любин
 11 4 2 5 8 - 14 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 0:1 12 3 3 6 9 - 17 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 11 2 3 6 13 - 21 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 4 5 9 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
5.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Пяст
 1:0 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 0:1 6 2 0 4 6 - 8 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Пяст
 1:0 7 3 1 3 5 - 6 10
5.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
6.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
7.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Легия
 5 1 3 1 5 - 5 6
9.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
10.
Корона Кельце
 0:1 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Пяст
3.40
2.90
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Где смотреть матч Корона Кельце 0:1 Пяст онлайн

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