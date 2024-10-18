Тур: 12. Стадион: Suzuki Arena. Зрители: 8735 Главный судья: Квятковски Томаш
0:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаГук Томаш
0:1
16' ПенальтиФеликс Хорхе
18' Желтая карточкаХрапек Михал
40' Желтая карточкаКацантонис Андреас
0:2
49' ГолРосолек Мацей
53' Желтая карточкаДрапински Игорь
78' Желтая карточкаРеста По
90' Желтая карточкаЧервински Якуб
90'+4
Ход матча
7'
16'
0:1
18'
49'
0:2
53'
78'
90'
87
Rafal
Mamla
5
Реста
По
27
Нуну
Педру
36
Левицки
Якуб
- Основной состав
-
87 Rafal MamlaВратарь
- Защитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Daniel Trejo
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Корона Кельце
Пяст
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.36
0.5
Среднее время на гол
66
180
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.42
0.93
Среднее время на гол
63
96
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
1.38
0.73
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
65
123
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3
|0.25
|Нуну Педру
|3 (2)
|0.25
|Dawid Blanik
|1
|0.08
|Реста По
|1
|0.08
|Shuma Nagamatsu
|1
|0.08
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Храпек Михал
|3 (1)
|0.25
|Амею Микаэль
|3
|0.25
|Феликс Хорхе
|2 (1)
|0.17
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.08
|Росолек Мацей
|1
|0.08
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.08
|Костадинов Тихомир
|1
|0.08
|Червински Якуб
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|4
|0
|Форнальчик Мариуш
|4
|0
|Martin Remacle
|3
|0
|Реста По
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Hubert Zwozny
|3
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Хофмейстер Йоав
|2
|0
|Shuma Nagamatsu
|2
|0
|Нуну Педру
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Запытовски Марцель
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Червински Якуб
|4
|0
|Гук Томаш
|2
|1
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|Драпински Игорь
|3
|0
|Храпек Михал
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Амею Микаэль
|2
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Кацантонис Андреас
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Корона Кельце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Пяст
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
6
Корона Кельце
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Пяст
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
67%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
5
28%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0
Пяст
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2
Результаты матчей
Корона Кельце
Пяст
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
39
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|21 - 7
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|15 - 4
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|4.
|11
|7
|1
|3
|18 - 17
|22
|5.
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|6.
|2:0
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|8.
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|8 - 14
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|14.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|15.
|10
|3
|0
|7
|14 - 18
|9
|16.
|0:2
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|6.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Пяст
|Червински Якуб
|4