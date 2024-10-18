Тур: 9. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 45457
3:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаДардаи Мартон
30' Желтая карточкаСесса Кевин
0:1
38' ГолСабо Левенте
45' Желтая карточкаЭлерс Кевин
50' Красная карточкаГрилль Леннарт
1:1
54' ПенальтиКюизанс Микаэль
60' Желтая карточкаПревляк Смаил
2:1
72' ПенальтиМаза Ибрагим
78' Желтая карточкаМаза Ибрагим
3:1
83' ГолНидерлехнер Флориан
90'+8
Ход матча
22'
30'
38'
0:1
45'
50'
54'
1:1
60'
72'
2:1
78'
83'
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
526 Количество передач 294
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
10
Маза
Ибрагим
21
Элерс
Кевин
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
11
Сабо
Левенте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Маза ИбрагимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
-
-
21 Boris Lum
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
11 Сабо ЛевентеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
-
27 Кёлер СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Max Marie
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Герта
Айнтрахт Бр
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
9 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
20
Голов в среднем за матч
2.25
2.5
Среднее время на гол
40
36
Всего голов
14
0
Голов в среднем за матч
1.75
0
Среднее время на гол
51
0
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.92
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
54
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|4 (1)
|0.44
|Маза Ибрагим
|2 (1)
|0.22
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0.22
|Шулер Лука
|2
|0.22
|Шерхант Дерри
|2
|0.22
|Кенни Джонджо
|1
|0.11
|Дардаи Палко
|1
|0.11
|Превляк Смаил
|1 (1)
|0.11
|Демме Диего
|0
|0
|Сесса Кевин
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|4 (1)
|0.44
|Сабо Левенте
|3
|0.33
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.11
|Кауфманн Фабио
|1
|0.11
|Элерс Кевин
|1
|0.11
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Дардаи Мартон
|3
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Маза Ибрагим
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Boris Lum
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|3
|1
|Даниэль Шернинг
|2
|1
|Кауфманн Фабио
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Грилль Леннарт
|0
|1
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|Краусе Робин
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Белль-Белль Леон
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Элерс Кевин
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Сабо Левенте
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Результаты матчей
Герта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Герта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
9
4
Герта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Айнтрахт Бр
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
5
33%
3
30%
76-90
Пропущено
16
22
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
31%
2
9%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
1
6%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2
Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1
Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8
Результаты матчей
Герта
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Герта
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
27
27
18
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5