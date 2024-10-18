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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 45457
Герта
3:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
22' Желтая карточка
Дардаи Мартон
30' Желтая карточка
Сесса Кевин
0:1
38' Гол
Сабо Левенте
45' Желтая карточка
Элерс Кевин
50' Красная карточка
Грилль Леннарт
1:1
54' Пенальти
Кюизанс Микаэль
60' Желтая карточка
Превляк Смаил
2:1
72' Пенальти
Маза Ибрагим
78' Желтая карточка
Маза Ибрагим
3:1
83' Гол
Нидерлехнер Флориан
90'+8

Ход матча

22'
Дардаи Мартон
 
30'
Сесса Кевин
 
38'
0:1
Сабо Левенте
(Кауфманн Фабио)
45'
 
Элерс Кевин
46'
Превляк Смаил
Торстейнссон Йон
 
50'
 
Грилль Леннарт
53'
 
Юханссон Марко
Элерс Кевин
54'
Кюизанс Микаэль
1:1
60'
Превляк Смаил
 
67'
Нидерлехнер Флориан
Карбовник Михал
 
72'
Маза Ибрагим
2:1
73'
 
Полтер Себастьян
Сабо Левенте
73'
 
Кёлер Свен
Краусе Робин
76'
Дардаи Палко
Шерхант Дерри
 
78'
Маза Ибрагим
 
81'
 
Max Marie
Тауэр Никлас
81'
 
Фабио Ди-Мичели
Белль-Белль Леон
83'
Нидерлехнер Флориан
(Сесса Кевин)
3:1
89'
Boris Lum
Сесса Кевин
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 526 Количество передач 294
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
33
Карбовник
Михал
41
Клеменс
Паскаль
27
Кюизанс
Микаэль
24
Торстейнссон
Йон
8
Сесса
Кевин
39
Шерхант
Дерри
10
Маза
Ибрагим
1
Грилль
Леннарт
3
Еккель
Пауль
6
Бисакшич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
7
Кауфманн
Фабио
19
Белль-Белль
Леон
8
Тауэр
Никлас
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
11
Сабо
Левенте
9
Филипп
Райан
Герта
4-1-2-1-2
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

История личных встреч

Герта
Айнтрахт Бр

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
9 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:0
ТМК
1:0
К
4:4
К
5:4
ТМК
1:4
К
1:2
ТМК
1:2
Б
2:0
Б
0:2
Б2
3:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

9
20

Голов в среднем за матч

2.25
2.5

Среднее время на гол

40
36

Всего голов

14
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Среднее время на гол

51
0

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
54

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 4 (1) 0.44
Маза Ибрагим 2 (1) 0.22
Нидерлехнер Флориан 2 0.22
Шулер Лука 2 0.22
Шерхант Дерри 2 0.22
Кенни Джонджо 1 0.11
Дардаи Палко 1 0.11
Превляк Смаил 1 (1) 0.11
Демме Диего 0 0
Сесса Кевин 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 4 (1) 0.44
Сабо Левенте 3 0.33
Бисакшич Эрмин 1 0.11
Кауфманн Фабио 1 0.11
Элерс Кевин 1 0.11
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 5 0
Клеменс Паскаль 4 0
Дардаи Мартон 3 0
Гехтер Линус 2 0
Маза Ибрагим 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Превляк Смаил 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Сесса Кевин 1 0
Шулер Лука 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Boris Lum 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 3 1
Даниэль Шернинг 2 1
Кауфманн Фабио 2 0
Еккель Пауль 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Бисакшич Эрмин 1 0
Краусе Робин 1 0
Иванов Роберт 1 0
Белль-Белль Леон 1 0
Конте Кристиан 1 0
Элерс Кевин 1 0
Филипп Райан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Max Marie 1 0

Результаты матчей

Герта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Герта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

9
4
Герта
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Айнтрахт Бр
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
5
33%
3
30%
76-90

Пропущено

16
22
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
31%
2
9%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
1
6%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2
Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1
Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8

Результаты матчей

Герта
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Герта
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 8 5 2 1 11 - 7 17
2.
Магдебург
 8 4 4 0 17 - 9 16
3.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
4.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
5.
Гамбург
 8 4 3 1 19 - 8 15
6.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
7.
Ганновер 96
 8 4 1 3 9 - 6 13
8.
Эльвeрсберг
 8 3 3 2 14 - 9 12
9.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 4 2 13 - 10 10
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 8 2 2 4 16 - 19 8
15.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 8 1 2 5 11 - 16 5
18.
Ян
 8 1 1 6 1 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
14.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
15.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
16.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
17.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
18.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
9.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Герта Зефёйк Дейовайсио 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Элерс Кевин получил желтую карточку от судьи
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      Кауфманн Фабио сделал результативную передачу.
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      Сесса Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Дардаи Мартон получил желтую карточку от судьи
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