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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 17810
Дармштадт
5:1
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
11' Гол
Хорнби Фрэйзер
1:1
38' Гол
Лемперте Тим
2:1
40' Гол
Хорнби Фрэйзер
41' Желтая карточка
Лидберг Исак
46' Желтая карточка
Лемперте Тим
3:1
54' Гол
Лидберг Исак
4:1
65' Гол
Фёрстер Филипп
90' Желтая карточка
Вильхельмссон Оскар
90' Желтая карточка
Хайнц Доминик
90' Желтая карточка
Хюберс Тимо
5:1
90' Гол
Вукотич Александар
90'+5

Ход матча

11'
Хорнби Фрэйзер
(Фёрстер Филипп)
1:0
38'
1:1
Лемперте Тим
(Майна Линтон)
40'
Хорнби Фрэйзер
(Лидберг Исак)
2:1
41'
Лидберг Исак
 
46'
 
Лемперте Тим
54'
Лидберг Исак
(Хорнби Фрэйзер)
3:1
61'
Лакенмахер Финн-Лука
Хорнби Фрэйзер
 
61'
Марсейлер Лука
Корредо Килиан
 
62'
 
Хайнц Доминик
Julian Pauli
62'
 
Тилманн Ян
Карстенсен Расмус
65'
Фёрстер Филипп
(Марсейлер Лука)
4:1
68'
 
Олесен Матиас
Гусенбашич Денис
68'
 
Кайнц Флориан
Лемперте Тим
69'
Папела Мервиль
Фёрстер Филипп
 
76'
 
Адамян Саркис
Доунс Дамион
77'
Вильхельмссон Оскар
Лидберг Исак
 
77'
Тиеде Марко
Лопес Серхио
 
90'
Вильхельмссон Оскар
 
90'
 
Хайнц Доминик
90'
 
Хюберс Тимо
90'
Вукотич Александар
(Нюрнбергер Фабиан)
5:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 417 Количество передач 647
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
15
Нюрнбергер
Фабиан
18
Фёрстер
Филипп
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
40
Урбиг
Йонас
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Julian
Pauli
17
Пакарада
Леарт
19
Лемперте
Тим
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
9
Вальдшмидт
Лука
42
Доунс
Дамион
Дармштадт
4-4-2
Кёльн
4-4-2

История личных встреч

Дармштадт
Кёльн

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
0:2
Б
0:1
Б2
1:2
Б2
0:3
Б
1:6
Б
2:0
Б
4:1
Б
0:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.25
1.25

Среднее время на гол

360
72

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
2.5

Среднее время на гол

51
36

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

1
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
48

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 7 0.78
Хорнби Фрэйзер 3 (1) 0.33
Вукотич Александар 2 0.22
Лопес Серхио 2 0.22
Фёрстер Филипп 1 0.11
Kai Klefisch 1 0.11
Вильхельмссон Оскар 1 0.11
Марсейлер Лука 0 0
Лакенмахер Финн-Лука 0 0
Кемпе Тобиас 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемперте Тим 4 0.44
Доунс Дамион 4 0.44
Майна Линтон 3 0.33
Вальдшмидт Лука 3 0.33
Хюберс Тимо 3 0.33
Любичич Деян 2 0.22
Гусенбашич Денис 1 0.11
Мартель Эрик 1 0.11
Пакарада Леарт 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 4 0
Кемпе Тобиас 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Kai Klefisch 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Лопес Серхио 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Лидберг Исак 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Корредо Килиан 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдшмидт Лука 3 0
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Хайнц Доминик 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Лемперте Тим 2 0
Julian Pauli 2 0
Любичич Деян 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Финкгрефе Макс 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Кёльн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

8
11
Дармштадт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
22%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
4
22%
4
19%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
4
22%
3
14%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1
Кёльн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2
Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0

Результаты матчей

Дармштадт
Кёльн

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
3
3
6
2.5
3
6
2
7
3.5
2
7
2
7
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 8 5 2 1 11 - 7 17
2.
Магдебург
 8 4 4 0 17 - 9 16
3.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
4.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
5.
Гамбург
 8 4 3 1 19 - 8 15
6.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
7.
Ганновер 96
 8 4 1 3 9 - 6 13
8.
Эльвeрсберг
 8 3 3 2 14 - 9 12
9.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 4 2 13 - 10 10
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 8 2 2 4 16 - 19 8
15.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 8 1 2 5 11 - 16 5
18.
Ян
 8 1 1 6 1 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
14.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
15.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
16.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
17.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
18.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
9.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Герта Зефёйк Дейовайсио 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Лидберг Исак получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Лидберг Исак сделал результативную передачу.
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