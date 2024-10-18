Тур: 9. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Зрители: 17810
0'
1:0
11' ГолХорнби Фрэйзер
1:1
38' ГолЛемперте Тим
2:1
40' ГолХорнби Фрэйзер
41' Желтая карточкаЛидберг Исак
46' Желтая карточкаЛемперте Тим
3:1
54' ГолЛидберг Исак
4:1
65' ГолФёрстер Филипп
90' Желтая карточкаВильхельмссон Оскар
90' Желтая карточкаХайнц Доминик
90' Желтая карточкаХюберс Тимо
5:1
90' ГолВукотич Александар
90'+5
Ход матча
11'
1:0
38'
1:1
40'
2:1
41'
46'
54'
3:1
65'
4:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
417 Количество передач 647
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
17
Kai
Klefisch
40
Урбиг
Йонас
24
Julian
Pauli
19
Лемперте
Тим
37
Майна
Линтон
42
Доунс
Дамион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
-
19 Лемперте ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Дармштадт
Кёльн
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.25
1.25
Среднее время на гол
360
72
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.75
2.5
Среднее время на гол
51
36
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
1
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
48
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|7
|0.78
|Хорнби Фрэйзер
|3 (1)
|0.33
|Вукотич Александар
|2
|0.22
|Лопес Серхио
|2
|0.22
|Фёрстер Филипп
|1
|0.11
|Kai Klefisch
|1
|0.11
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.11
|Марсейлер Лука
|0
|0
|Лакенмахер Финн-Лука
|0
|0
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемперте Тим
|4
|0.44
|Доунс Дамион
|4
|0.44
|Майна Линтон
|3
|0.33
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.33
|Хюберс Тимо
|3
|0.33
|Любичич Деян
|2
|0.22
|Гусенбашич Денис
|1
|0.11
|Мартель Эрик
|1
|0.11
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Лопес Серхио
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдшмидт Лука
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Хайнц Доминик
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Julian Pauli
|2
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Кёльн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
11
Дармштадт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
22%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
4
22%
4
19%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
4
22%
3
14%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
16%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
5
26%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1
Кёльн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2
Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0
Результаты матчей
Дармштадт
Кёльн
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
23
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
63
36
36
27
27
27
18
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5