Тур: 12. Стадион: Паркен. Зрители: 27799 Главный судья: Кристофферсен Мадс
3:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолЭльюнусси Мохамед
33' Undefined phrase: football_event_Эльюнусси Мохамед
41' Undefined phrase: football_event_Классон Виктор
2:0
59' ГолКлассон Виктор
67' Желтая карточкаKristian Kirkegaard
2:1
77' ГолKristian Kirkegaard
90' Желтая карточкаОфори Эбенезер
3:1
90' ГолКлассон Виктор
90'+6
Ход матча
25'
41'
59'
77'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
0 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
626 Количество передач 375
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
-
38 Хойер ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ювара МусаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Хюйбер ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
История личных встреч
Копенгаген
Вайле
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
3
2.25
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.88
0.33
Среднее время на гол
102
270
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
2
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.5
|Оскарссон Орри
|5
|0.42
|Классон Виктор
|4
|0.33
|Дикс Кевин
|3 (3)
|0.25
|Перейра Габриэл
|2
|0.17
|Дилейни Томас
|1
|0.08
|Маттссон Магнус
|1
|0.08
|Корнелиус Андреас
|1
|0.08
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.08
|Роберт Винисиус
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Лопес Маркос
|0
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.25
|Kristian Kirkegaard
|2
|0.17
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.17
|Барри Хамза
|1
|0.08
|Нгбакото Йени
|1
|0.08
|Йенсен Ричард
|1
|0.08
|Ювара Муса
|0
|0
|Леуритсен Тобиас
|0
|0
|Anders Jacobsen II
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дилейни Томас
|3
|0
|Нееструп Якоб
|2
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Корнелиус Андреас
|2
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Лопес Маркос
|0
|1
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Фрохолдт Виктор
|1
|0
|Шьяха Амин
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ювара Муса
|4
|0
|Барри Хамза
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Kristian Kirkegaard
|3
|0
|Хетеми Лундрим
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Хюйбер Лука
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Masaki Murata
|1
|0
|Christian Groendal
|1
|0
|Oliver Provstgaard
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Вайле
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Вайле
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
8
2
Копенгаген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Вайле
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
13
4
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
5
33%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
1
13%
5
31%
76-90
Забито
24
10
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
10%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
7
29%
29%
1
10%
61-75
7
29%
29%
3
30%
76-90
Пропущено
14
31
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
5
36%
1
3%
1-15
2
14%
4
13%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
2
14%
10
32%
46-60
2
14%
6
19%
61-75
2
14%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3
Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Вайле - Ольборг 2:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5
Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2
Результаты матчей
Копенгаген
Вайле
Точный счет
1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
210
39
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 2