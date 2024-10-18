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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 27799 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Копенгаген
3:1
Конец матча
Вайле
0'
1:0
25' Гол
Эльюнусси Мохамед
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Эльюнусси Мохамед
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Классон Виктор
2:0
59' Гол
Классон Виктор
67' Желтая карточка
Kristian Kirkegaard
2:1
77' Гол
Kristian Kirkegaard
90' Желтая карточка
Офори Эбенезер
3:1
90' Гол
Классон Виктор
90'+6

Ход матча

25'
Эльюнусси Мохамед
(Роберт Винисиус)
1:0
33'
Эльюнусси Мохамед
 
41'
Классон Виктор
 
46'
 
Барри Хамза
Леуритсен Тобиас
59'
Классон Виктор
(Роберт Винисиус)
2:0
59'
 
Хюйбер Лука
Гуннелунн Томас
62'
Ачури Мохамед Элиас
Роберт Винисиус
 
63'
 
Christian Groendal
Нгбакото Йени
63'
 
Офори Эбенезер
Хетеми Лундрим
67'
 
Kristian Kirkegaard
72'
 
Anders Jacobsen II
Эммануилидис Димитриос
77'
2:1
Kristian Kirkegaard
(Anders Jacobsen II)
77'
Клем Виллиам
Дилейни Томас
 
78'
Маттссон Магнус
Корнелиус Андреас
 
82'
Фрохолдт Виктор
Гочолеишвили Гиорги
 
90'
 
Офори Эбенезер
90'
Классон Виктор
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 626 Количество передач 375
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
16
Роберт
Винисиус
14
Корнелиус
Андреас
1
Векич
Игор
13
Велков
Стефан
14
Ван
Брюген
Дамиан
4
Oliver
Provstgaard
2
Гуннелунн
Томас
11
Ювара
Муса
8
Леуритсен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
17
Эммануилидис
Димитриос
10
Kristian
Kirkegaard
7
Нгбакото
Йени
Копенгаген
4-2-3-1
Вайле
3-4-2-1

История личных встреч

Копенгаген
Вайле

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СД
1:2
СД
2:1
СД
2:3
К
0:0
К
2:0
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:3
ТМК
4:0
ТМС
5:0
ТМС
3:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

3
2.25

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.88
0.33

Среднее время на гол

102
270

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 6 0.5
Оскарссон Орри 5 0.42
Классон Виктор 4 0.33
Дикс Кевин 3 (3) 0.25
Перейра Габриэл 2 0.17
Дилейни Томас 1 0.08
Маттссон Магнус 1 0.08
Корнелиус Андреас 1 0.08
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.08
Роберт Винисиус 0 0
Фальк Расмус 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Лопес Маркос 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.25
Kristian Kirkegaard 2 0.17
Эммануилидис Димитриос 2 0.17
Барри Хамза 1 0.08
Нгбакото Йени 1 0.08
Йенсен Ричард 1 0.08
Ювара Муса 0 0
Леуритсен Тобиас 0 0
Anders Jacobsen II 0 0
Christian Groendal 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дилейни Томас 3 0
Нееструп Якоб 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Корнелиус Андреас 2 0
Дикс Кевин 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Фрохолдт Виктор 1 0
Шьяха Амин 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ювара Муса 4 0
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Kristian Kirkegaard 3 0
Хетеми Лундрим 2 0
Marius Elvius 2 0
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Гуннелунн Томас 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Masaki Murata 1 0
Christian Groendal 1 0
Oliver Provstgaard 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Вайле
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Вайле
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

8
2
Копенгаген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Вайле
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
5
33%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
1
13%
5
31%
76-90

Забито

24
10
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
10%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
2
8%
2
20%
46-60
7
29%
29%
1
10%
61-75
7
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

14
31
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
5
36%
1
3%
1-15
2
14%
4
13%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
2
14%
10
32%
46-60
2
14%
6
19%
61-75
2
14%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3
Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Вайле - Ольборг 2:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5
Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2

Результаты матчей

Копенгаген
Вайле

Точный счет

1:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
2
10
3
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Копенгаген
 12 7 3 2 24 - 14 24
3.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
4.
Силькеборг
 11 5 4 2 23 - 17 19
5.
Норшелланн
 11 5 3 3 24 - 19 18
6.
Брондбю
 11 5 3 3 22 - 17 18
7.
Раннерс
 11 3 6 2 17 - 16 15
8.
Ольборг
 11 4 1 6 12 - 22 13
9.
Виборг
 11 3 4 4 22 - 21 13
10.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
11.
Люнгбю
 11 1 5 5 8 - 14 8
12.
Вайле
 12 0 1 11 10 - 31 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
4.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
5.
Силькеборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 5 3 0 2 7 - 10 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Люнгбю
 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 6 3 1 2 11 - 8 10
2.
Мидтьюлланн
 6 2 3 1 10 - 9 9
3.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
5.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
6.
Раннерс
 5 1 4 0 9 - 8 7
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 6 1 2 3 12 - 12 5
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Вайле Ювара Муса 4
Ольборг Kasper Davidsen 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Мидтьюлланн Осман Диао 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Копенгаген: 61%, Вайле: 39%.
  • 95'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 27799 болельщиков
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Где смотреть матч Копенгаген 3:1 Вайле онлайн

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