Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

87' О, нет. Из многообещающей позиции Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

87' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Ювара Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Christian Gammelgaard пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

84' Барри Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Вайле

82' Тактическая замена. Гочолеишвили Гиорги уходит с поля и его заменяет Victor Froholdt

81' Классон Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

77' Г О О О О Л - Kristian Kirkegaard забивает с правой ноги!

77' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ювара Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Офори Эбенезер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

74' Удар от ворот произведет Копенгаген

73' Christian Gammelgaard оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Хюйбер Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Kristian Kirkegaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Дилейни Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Kristian Kirkegaard получает желтую карточку за нырок

67' Kristian Kirkegaard упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

67' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Г О О О О Л - Классон Виктор забивает с правой ноги!

59' Роберт Винисиус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Роберт Винисиус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Вайле

58' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Нгбакото Йени пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

53' Эммануилидис Димитриос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Удар от ворот произведет Копенгаген

52' Хетеми Лундрим не смог попасть в створ ударом издали

52' Хорошую попытку сделал Ювара Муса . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Kristian Kirkegaard создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Роберт Винисиус пробует нанести удар издали, но Игор Векич держит все под контролем

51' Перейра Габриэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Удар от ворот произведет Вайле

50' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Дикс Кевин пробует нанести удар издали, но Игор Векич держит все под контролем

49' Корнелиус Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хетеми Лундрим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля