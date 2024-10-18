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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Лехия Гданьск
0:2
Второй тайм: 76'
Легия
0'
19' Желтая карточка
Bujar Pllana
39' Желтая карточка
Wojciech Urbanski
41' Желтая карточка
Морисита Рёя
0:1
58' Гол
Морисита Рёя
0:2
63' Гол
Ходына Кацпер

Ход матча

19'
Bujar Pllana
 
39'
 
Wojciech Urbanski
41'
 
Морисита Рёя
46'
 
Августиняк Рафал
Ойеделе Макси
54'
 
Лима Лукас
Wojciech Urbanski
58'
0:1
Морисита Рёя
(Гуаль Марк)
60'
Camilo Mena
Kacper Sezonienko
 
63'
0:2
Ходына Кацпер
(Августиняк Рафал)
70'
Булеца Сергей
Царенко Антон
 
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Лехия Гданьск
Ничья
Легия
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Все Коэффициенты
1
Szymon
Weirauch
79
Kacper
Sezonienko
44
Bujar
Pllana
3
Ольссон
Элиас
20
Конрадо
5
Желизко
Иван
11
Dominik
Pila
8
Капич
Рифет
17
Царенко
Антон
30
Хлань
Максим
9
Вьюнник
Богдан
27
Кобыляк
Габриэль
13
Вшолек
Павел
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
19
Винагре
Рубен
67
Капустка
Бартош
6
Ойеделе
Макси
53
Wojciech
Urbanski
11
Ходына
Кацпер
28
Гуаль
Марк
25
Морисита
Рёя
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Легия
4-3-3

История личных встреч

Лехия Гданьск
Легия

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
100%
7 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

31 матч

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 27 побед

Первый тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 22 победы

44 матча

22.7%
15.9%
61.4%
10 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

15.9%
54.5%
29.6%
7 побед 24 ничьи 13 побед

Второй тайм

22.7%
27.3%
50%
10 побед 12 ничьих 22 победы

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
3:1
Э
1:0
К
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:0
ЭГА
0:0
Э
0:2
Э
1:2
ЭГА
1:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:2
Э
3:0
ЭГА
2:0
Э
1:1
Э
1:3
К
4:1
ЭГА
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:0
Э
2:1
К
4:0
К
0:1
Э
0:3
Э
2:3
Э
2:0
OE
2:3
OE
3:0
К
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.67
1.26

Среднее время на гол

54
71

Всего голов

58
41

Голов в среднем за матч

1.32
0.93

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
41

Среднее время на гол

68
96

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 2 (1) 0.17
Camilo Mena 2 (1) 0.17
Вьюнник Богдан 2 0.17
Хлань Максим 1 0.08
Царенко Антон 1 0.08
Бобчек Томаш 1 0.08
Dominik Pila 1 0.08
Ольссон Элиас 1 0.08
Tomasz Neugebauer 1 0.08
Kalle Wendt 1 0.08
Конрадо 0 0
Bujar Pllana 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 4 0.33
Крамер Блаж 3 (1) 0.25
Лима Лукас II 2 0.17
Морисита Рёя 2 0.17
Гуаль Марк 2 (1) 0.17
Альфарела Мигуэль 1 0.08
Вшолек Павел 1 (1) 0.08
Августиняк Рафал 1 0.08
Ходына Кацпер 1 0.08
Панков Радован 1 0.08
Нсаме Жан-Пьер 1 0.08
Wojciech Urbanski 1 0.08
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Зелковски Ян 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bujar Pllana 4 0
Конрадо 2 0
Киндриш Андрей 2 0
Хлань Максим 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Желизко Иван 2 0
Ольссон Элиас 2 0
Szymon Weirauch 2 0
Капич Рифет 1 0
Milosz Kalahur 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Енджейчик Артур 2 0
Капустка Бартош 2 0
Лима Лукас II 2 0
Челхака Юрген 2 0
Зелковски Ян 2 0
Wojciech Urbanski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Гуаль Марк 1 0
Винагре Рубен 1 0
Морисита Рёя 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Капюади Стив 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Goncalo Feio 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Легия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Лехия Гданьск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

4
12
Лехия Гданьск
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Легия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
5
38%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
6
40%
2
29%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
5
28%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Пропущено

21
12
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
14%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
3
25%
61-75
9
43%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2
Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2
Легия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0
Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Легия

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 11 8 1 2 21 - 7 25
2.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
3.
Краковия
 11 7 2 2 22 - 15 23
4.
Ягеллония Белосток
 11 7 1 3 18 - 17 22
5.
Погонь Щецин
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Легия
 2:0 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Пяст
 12 5 3 4 12 - 10 18
8.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Мотор Люблин
 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Заглембе Любин
 11 4 2 5 8 - 14 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 0:2 12 2 3 7 13 - 23 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 4 5 9 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
5.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
6.
Легия
 2:0 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 0:2 6 1 2 3 4 - 8 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
5.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
6.
Легия
 2:0 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
8.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 0:2 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Пяст Червински Якуб 4
Весь список
  • 46'
    Ойеделе Макси уходит с поля. Августиняк Рафал выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Рётаро Исида получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Wojciech Urbanski получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Bujar Pllana получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Легия
4.70
3.80
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