Тур: 12. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Ласык Петр
0:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаBujar Pllana
39' Желтая карточкаWojciech Urbanski
41' Желтая карточкаМорисита Рёя
0:1
58' ГолМорисита Рёя
0:2
63' ГолХодына Кацпер
90'+4
Ход матча
19'
41'
58'
0:1
63'
44
Bujar
Pllana
20
Конрадо
11
Dominik
Pila
30
Хлань
Максим
13
Вшолек
Павел
28
Гуаль
Марк
25
Морисита
Рёя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Dominik PilaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
25 Морисита РёяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
История личных встреч
Лехия Гданьск
Легия
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
100%
7 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
31 матч
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 27 побед
Первый тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 22 победы
44 матча
22.7%
15.9%
61.4%
10 побед 7 ничьих 27 побед
Первый тайм
15.9%
54.5%
29.6%
7 побед 24 ничьи 13 побед
Второй тайм
22.7%
27.3%
50%
10 побед 12 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.67
1.26
Среднее время на гол
54
71
Всего голов
58
41
Голов в среднем за матч
1.32
0.93
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
20
Больше 45%
Меньше 55%
24
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
Среднее время на гол
68
96
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|2 (1)
|0.17
|Camilo Mena
|2 (1)
|0.17
|Вьюнник Богдан
|2
|0.17
|Хлань Максим
|1
|0.08
|Царенко Антон
|1
|0.08
|Бобчек Томаш
|1
|0.08
|Dominik Pila
|1
|0.08
|Ольссон Элиас
|1
|0.08
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.08
|Kalle Wendt
|1
|0.08
|Конрадо
|0
|0
|Bujar Pllana
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|4
|0.33
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.25
|Лима Лукас II
|2
|0.17
|Морисита Рёя
|2
|0.17
|Гуаль Марк
|2 (1)
|0.17
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.08
|Вшолек Павел
|1 (1)
|0.08
|Августиняк Рафал
|1
|0.08
|Ходына Кацпер
|1
|0.08
|Панков Радован
|1
|0.08
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.08
|Wojciech Urbanski
|1
|0.08
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bujar Pllana
|4
|0
|Конрадо
|2
|0
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Хлань Максим
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Желизко Иван
|2
|0
|Ольссон Элиас
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Капич Рифет
|1
|0
|Milosz Kalahur
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Капустка Бартош
|2
|0
|Лима Лукас II
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Wojciech Urbanski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Морисита Рёя
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Легия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Лехия Гданьск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
4
12
Лехия Гданьск
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Легия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
5
38%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
6
40%
2
29%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
8%
1
5%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
4
31%
3
15%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
2
15%
4
20%
76-90
Пропущено
23
12
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
13%
3
25%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
3
25%
61-75
9
39%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2
Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2
Легия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0
Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Легия
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
210
57
111
210
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Пяст
|Червински Якуб
|4