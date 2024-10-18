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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Боруссия Д
1:0
Второй тайм: 69'
Санкт-Паули
0'
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Гилавоги Морган
40' Желтая карточка
Смит Эрик
1:0
43' Гол
Бенсебаини Рами

Ход матча

30'
 
Гилавоги Морган
40'
 
Смит Эрик
43'
Бенсебаини Рами
(Гросс Паскаль)
1:0
46'
Байно-Гиттенс Джейми
Гросс Паскаль
 
69'
 
Бэнкс Скотт
Гилавоги Морган

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 131
Боруссия Д 96.9% (127)
X 2.3% (3)
Санкт-Паули 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
Ничья
Санкт-Паули
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
3
Антон
Вальдемар
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
13
Гросс
Паскаль
23
Джан
Эмре
21
Мален
Дониэлл
10
Брандт
Юлиан
20
Забитцер
Марсель
9
Гирасси
Серу
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
39
Вагнер
Роберт
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
29
Гилавоги
Морган
Боруссия Д
4-2-3-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Боруссия Д
Санкт-Паули

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
2:1
ТМК
3:2
ТМК
1:2
К
0:3
Б
2:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

2.5
2.25

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 3 0.43
Адейеми Карим 2 0.29
Байно-Гиттенс Джейми 2 0.29
Джан Эмре 2 (2) 0.29
Бенсебаини Рами 1 0.14
Рюэрсон Юлиан 1 0.14
Мален Дониэлл 1 0.14
Нмеча Феликс 1 0.14
Брандт Юлиан 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.29
Афолайян Оладапо 1 0.14
Бухальфа Карло 1 0.14
Эггештайн Йоханнес 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 2 1
Бенсебаини Рами 3 0
Гросс Паскаль 2 0
Забитцер Марсель 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Коуту Ян 2 0
Джан Эмре 1 0
Зюле Никлас 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 2 0
Александр Блессин 1 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

0
0
Боруссия Д
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Санкт-Паули
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
42%
2
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
1
11%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1
Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Санкт-Паули

Точный счет

4:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
4.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
5.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
7.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
10.
Майнц
 Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
14.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 10 - 16 4
16.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
8.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 1:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 8 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Штутгарт Демирович Эрмедин 5
Майнц Буркардт Джонатан 5
Бавария Олисе Майкл 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Забитцер по центру попытался вывести к воротам Малена, но защитники "Санкт-Паули" смогли перехватить обостряющую передачу.
  • 69'
    Гирасси слева попытался убежать в отрыв, но Смит выиграл в скорости у Серу и откатил мяч на Василя.
  • Фол, нарушение
    68'
    Забитцер в центре поля сбил Гилавоги.
  • Опасный момент
    67'
    Байно-Гиттенс слева прострелил к воротам, Гирасси по мячу не попал, а Мален у дальней штанге в падении не смог ногой направить мяч в угол.
  • 66'
    Эггештайн и Гилавоги организовали атаку левым флангом, и потеряли мяч на подходе к штрафной площади.
  • 65'
    Заброс Антгона вперёд по центру получился слишком сильным. Мяч прилетел в руки Василю.
  • Офсайд
    64'
    Удар Малена из офсайда соперники успели заблокировать.
  • 62'
    Салиакас справа навесил к дальней штанге слишком сильно. Мяч покинул пределы поля.
  • 61'
    Гилавоги слева убежал вперёд, но обыграть двух соперников и пробить по воротам не смог.
  • 60'
    "Боруссия" вновь откатилась к центральному кругу и катает мяч поперёк поля.
  • Угловой
    59'
    Брандт от углового флага навесил к дальней штанге, где игроки "Санкт-Паули" не позволили вверху сыграть Гирасси.
  • Опасный момент
    58'
    Брандт справа с семнадцати метров хлёстко пробил в ближний угол. Василь успел прыгнуть к штанге и мяч отбил.
  • Фол, нарушение
    56'
    Рюэрсон на чужой половине поля у углового флага подтолкнул в спину Гилавоги.
  • 55'
    Шлоттербек по центру сделал па на Гирасси, который к такой передаче оказался не готов.
  • 54'
    "Боруссия" расположилась на чужой половине поля и переводит мяч с фланге на фланг. Обостряющих передач вперёд никто не делает.
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    • Угловой
      52'
      Брандт от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • Травма, повреждение
      51'
      Рюэрсону потребовалась помощь медиков. В стыке с Гилавоги защитник "Боруссии" повредил правую ногу.
    • 50'
      Гилавоги слева покатил мяч к центру на Вагнера, чей удар с пятнадцати метров соперники заблокировали.
    • 49'
      Порядок на трибунах восстановлен. "Боруссия" с мячом откатилась к своим воротам.
    • 48'
      За воротами "Боруссии" зрители зажгли больше количество файеров. Пауза перед таймом перешла в паузу по началу этого самого тайма.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Боруссии" произошла замена: вместо Паскаля Гросса на поле вышел Джейми Байно-Гиттенс.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Дортмунде!
    • Судья
      У Йолленбека перед началом второго тайма случилась проблема с гарнитурой. Из-за этого начало тайма задержалось. Арбитру помощники провели ремонт. Это не помогло. Пришлось гарнитуру заменить.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Боруссия" (Дортмунд) - "Санкт-Паули" - 1:0.
    • 45'
      Забитцер слева навесил на Малена, который головой пробил выше ворот.
    • Опасный момент
      45'
      После подачи слева Брандт головой пробил в сантиметрах над перекладиной.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Йолленбек в первом тайме.
    • 45'
      "Боруссия" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля.
    • Описание гола
      43'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      БЕНСЕБАИНИ!!! Гросс справа навесил на Бенсебаини, который головой точно пробил в правый угол по траектории, до которой не смог долететь Василь.
    • Угловой
      43'
      Гросс от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Антон головой пробил левее ворот.
    • 42'
      Подачу Гросса справа заблокировал Гилавоги.
    • Желтая карточка
      41'
      Смит в центральном круге ударил по ноге Малена и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      40'
      Гросс навесил от углового флага к ближней штанге. Последовал перевод к дальней, где Бенесебаини в падении головой пробить прицельно не удалось.
    • 39'
      Гросс справа навесил в цент штрафной площади. Мяч оказался в ногах у Гирасси, удар которого был заблокирован.
    • 38'
      Во второй половине тайма "Санкт-Паули" почаще стал наведываться на чужую половину поля.Теперь игра не выглядит так однобоко, как это было в стартовые минуты.
    • 36'
      Забитцеру с Гирасси слева не удалось проникнуть в штрафную площадь гостей.
    • Фол, нарушение
      35'
      Гости по левому флангу пробрались вперёд, где и нарушили правила.
    • 34'
      Забитцер слева навесил в центр штрафной площади, где Гирасси мяч головой не достал.
    • 33'
      После долгой паузы гол Гилавоги отменён.
    • Видеоповтор
      32'
      ВАР проверяет эпизод с голом. Несколько игроков "Санкт-Паули" во время подачи были в офсайде. Был ли среди них Гилавоги?
    • Офсайд
      30'
      Смит слева со штрафного навесил к воротам, где Гилавоги ногой переправил мяч в сетку. Но...
    • Фол, нарушение
      29'
      Рюэрсон на фланге толкнул в спину Треу.
    • 28'
      Смит по центру подошёл к штрафной площади и с двадцати четырёх метров пробил по воротам. Мяч полетел точно в Кобеля.
    • Угловой
      27'
      Смит от углового флага навесил Гилавоги, который сделал скидку к воротам. Эггештайну головой сыграть не удалось.
    • 26'
      Быструю атаку левым флангом провели гости. Треу отправил к воротам Гилавоги, которому Шлоттербек помешал пробить.
    • Угловой
      25'
      Гросс от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Антон головой пробил выше ворот.
    • 24'
      Гросс справа с двадцати трёх метров пробил по воротам. Мяч после рикошета полетел рядом с ближней штангой.
    • 23'
      Брандт сделал пас направо на Рюэрсона, удар которого с пятнадцати метро низом в ближний угол получился слабым. Василь мяч остановил.
    • 22'
      "Боруссия" вновь расположилась на чужой половине поля и переводит мяч с фланга на фланг.
    • Угловой
      20'
      Гросс от углового флага навесил к ближней штанге, где мяч головой выбил Афолайян.
    • 19'
      Гросс справа навесил к дальней штанге, где Гирасси в прыжке немного не достал мяч головой.
    • 18'
      Подачу Гросса справа в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • 17'
      Ирвайн справа вывел к воротам Афолайяна, чей удар в подкате успел заблокировать Бенсебаини. Первый момент удалось создать гостям.
    • 16'
      Мален справа прорвался к воротам, но Смит не позволил Дониэллу нанести удар.
    • 15'
      Гросс и Рюэрсон покомбинировали справа и не решились доставить мяч к воротам. Передача последовала назад.
    • 14'
      "Санкт-Паули" давно не удаётся перейти на чужую половину поля и там закрепиться.
    • 13'
      Рюэрсон справа прошёл трёх соперников и навесил к воротам. Василь уверенно сыграл на выходе, не позволив пробить головой Гирасси.
    • Фол, нарушение
      12'
      Джан в центре поля нарушил правила.
    • 11'
      Брандту справа не удалось в одиночку пройти двух соперников.
    • 10'
      Заброс вперёд по центру на Малена вверху сумел прервать Валь.
    • Фол, нарушение
      8'
      Гилавоги в центральном круге сбил Антона.
    • Опасный момент
      7'
      Партнёры вывели слева к воротам Гирасси. Василь выскочил навстречу Серу и удар нападающего "Боруссии" отразил.
    • 6'
      Пас Джана по центру к чужой штрафной площади соперники перехватили.
    • 5'
      "Боруссия" быстро возвращает себе мяч после потерь. Вот только контроль ради контроля наблюдают сейчас зрители.
    • 4'
      "Боруссия" постепенно с непрекращающимся контролем мяча вмещает игру к чужой штрафной площади. Обостряющих передач при этом нет.
    • 3'
      Первые минуты команды проводят с контролем мяча в центре поля. У хозяев это получается немного дольше.
    • 2'
      "Боруссия" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Санкт-Паули" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сигнал Идуна Парк"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули

    Исход игры
    Боруссия Д
    96.9% (127)
    Ничья
    2.3% (3)
    Санкт-Паули
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.29% (67)
    Меньше
    40.71% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    44.25% (50)
    Нет
    55.75% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    33.6% (44)
    3:1 Боруссия Д
    20.6% (27)
    3:0 Боруссия Д
    12.2% (16)
    2:1 Боруссия Д
    11.5% (15)
    4:1 Боруссия Д
    3.8% (5)
    1:0 Боруссия Д
    1.5% (2)
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