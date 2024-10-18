Заброс Антгона вперёд по центру получился слишком сильным. Мяч прилетел в руки Василю.

Эггештайн и Гилавоги организовали атаку левым флангом, и потеряли мяч на подходе к штрафной площади.

Байно-Гиттенс слева прострелил к воротам, Гирасси по мячу не попал, а Мален у дальней штанге в падении не смог ногой направить мяч в угол.

Гирасси слева попытался убежать в отрыв, но Смит выиграл в скорости у Серу и откатил мяч на Василя.

Забитцер по центру попытался вывести к воротам Малена, но защитники "Санкт-Паули" смогли перехватить обостряющую передачу.

"Боруссия" расположилась на чужой половине поля и переводит мяч с фланге на фланг. Обостряющих передач вперёд никто не делает.

Шлоттербек по центру сделал па на Гирасси, который к такой передаче оказался не готов.

Рюэрсон на чужой половине поля у углового флага подтолкнул в спину Гилавоги.

Брандт справа с семнадцати метров хлёстко пробил в ближний угол. Василь успел прыгнуть к штанге и мяч отбил.

Брандт от углового флага навесил к дальней штанге, где игроки "Санкт-Паули" не позволили вверху сыграть Гирасси.

"Боруссия" вновь откатилась к центральному кругу и катает мяч поперёк поля.

Гилавоги слева убежал вперёд, но обыграть двух соперников и пробить по воротам не смог.

Салиакас справа навесил к дальней штанге слишком сильно. Мяч покинул пределы поля.

У Йолленбека перед началом второго тайма случилась проблема с гарнитурой. Из-за этого начало тайма задержалось. Арбитру помощники провели ремонт. Это не помогло. Пришлось гарнитуру заменить.

Второй тайм в Дортмунде!

В перерыве в составе "Боруссии" произошла замена: вместо Паскаля Гросса на поле вышел Джейми Байно-Гиттенс.

За воротами "Боруссии" зрители зажгли больше количество файеров. Пауза перед таймом перешла в паузу по началу этого самого тайма.

Порядок на трибунах восстановлен. "Боруссия" с мячом откатилась к своим воротам.

Гилавоги слева покатил мяч к центру на Вагнера, чей удар с пятнадцати метров соперники заблокировали.

Рюэрсону потребовалась помощь медиков. В стыке с Гилавоги защитник "Боруссии" повредил правую ногу.

Брандт от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

Забитцер слева навесил на Малена, который головой пробил выше ворот.

45' После подачи слева Брандт головой пробил в сантиметрах над перекладиной.

45' 3 минуты добавил Йолленбек в первом тайме.

45' "Боруссия" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БЕНСЕБАИНИ!!! Гросс справа навесил на Бенсебаини, который головой точно пробил в правый угол по траектории, до которой не смог долететь Василь.

43' Гросс от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Антон головой пробил левее ворот.

42' Подачу Гросса справа заблокировал Гилавоги.

41' Смит в центральном круге ударил по ноге Малена и получил жёлтую карточку.

40' Гросс навесил от углового флага к ближней штанге. Последовал перевод к дальней, где Бенесебаини в падении головой пробить прицельно не удалось.

39' Гросс справа навесил в цент штрафной площади. Мяч оказался в ногах у Гирасси, удар которого был заблокирован.

38' Во второй половине тайма "Санкт-Паули" почаще стал наведываться на чужую половину поля.Теперь игра не выглядит так однобоко, как это было в стартовые минуты.

36' Забитцеру с Гирасси слева не удалось проникнуть в штрафную площадь гостей.

35' Гости по левому флангу пробрались вперёд, где и нарушили правила.

34' Забитцер слева навесил в центр штрафной площади, где Гирасси мяч головой не достал.

33' После долгой паузы гол Гилавоги отменён.

32' ВАР проверяет эпизод с голом. Несколько игроков "Санкт-Паули" во время подачи были в офсайде. Был ли среди них Гилавоги?

30' Смит слева со штрафного навесил к воротам, где Гилавоги ногой переправил мяч в сетку. Но...

29' Рюэрсон на фланге толкнул в спину Треу.

28' Смит по центру подошёл к штрафной площади и с двадцати четырёх метров пробил по воротам. Мяч полетел точно в Кобеля.

27' Смит от углового флага навесил Гилавоги, который сделал скидку к воротам. Эггештайну головой сыграть не удалось.

26' Быструю атаку левым флангом провели гости. Треу отправил к воротам Гилавоги, которому Шлоттербек помешал пробить.

25' Гросс от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Антон головой пробил выше ворот.

24' Гросс справа с двадцати трёх метров пробил по воротам. Мяч после рикошета полетел рядом с ближней штангой.

23' Брандт сделал пас направо на Рюэрсона, удар которого с пятнадцати метро низом в ближний угол получился слабым. Василь мяч остановил.

22' "Боруссия" вновь расположилась на чужой половине поля и переводит мяч с фланга на фланг.

20' Гросс от углового флага навесил к ближней штанге, где мяч головой выбил Афолайян.

19' Гросс справа навесил к дальней штанге, где Гирасси в прыжке немного не достал мяч головой.

18' Подачу Гросса справа в центр штрафной площади соперники перехватили.

17' Ирвайн справа вывел к воротам Афолайяна, чей удар в подкате успел заблокировать Бенсебаини. Первый момент удалось создать гостям.

16' Мален справа прорвался к воротам, но Смит не позволил Дониэллу нанести удар.

15' Гросс и Рюэрсон покомбинировали справа и не решились доставить мяч к воротам. Передача последовала назад.

14' "Санкт-Паули" давно не удаётся перейти на чужую половину поля и там закрепиться.

13' Рюэрсон справа прошёл трёх соперников и навесил к воротам. Василь уверенно сыграл на выходе, не позволив пробить головой Гирасси.

12' Джан в центре поля нарушил правила.

11' Брандту справа не удалось в одиночку пройти двух соперников.

10' Заброс вперёд по центру на Малена вверху сумел прервать Валь.

8' Гилавоги в центральном круге сбил Антона.

7' Партнёры вывели слева к воротам Гирасси. Василь выскочил навстречу Серу и удар нападающего "Боруссии" отразил.

6' Пас Джана по центру к чужой штрафной площади соперники перехватили.

5' "Боруссия" быстро возвращает себе мяч после потерь. Вот только контроль ради контроля наблюдают сейчас зрители.

4' "Боруссия" постепенно с непрекращающимся контролем мяча вмещает игру к чужой штрафной площади. Обостряющих передач при этом нет.

3' Первые минуты команды проводят с контролем мяча в центре поля. У хозяев это получается немного дольше.

2' "Боруссия" играет в жёлтых футболках и чёрных трусах, "Санкт-Паули" - в белой форме.