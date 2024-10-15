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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Санкт-Паули
Прогнозы 55
Боруссия Д 100% (55)
X 0% (0)
Санкт-Паули 0% (0)
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Боруссия Д
Ничья
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Боруссия Д
Санкт-Паули

История личных встреч

Боруссия Д
Санкт-Паули

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
2:1
ТМК
3:2
ТМК
1:2
К
0:3
Б
2:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

2.5
2.25

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 3 0.5
Адейеми Карим 2 0.33
Байно-Гиттенс Джейми 2 0.33
Джан Эмре 2 (2) 0.33
Рюэрсон Юлиан 1 0.17
Мален Дониэлл 1 0.17
Нмеча Феликс 1 0.17
Брандт Юлиан 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Бенсебаини Рами 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.33
Афолайян Оладапо 1 0.17
Бухальфа Карло 1 0.17
Эггештайн Йоханнес 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 2 1
Бенсебаини Рами 3 0
Гросс Паскаль 2 0
Забитцер Марсель 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Коуту Ян 2 0
Джан Эмре 1 0
Зюле Никлас 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 2 0
Александр Блессин 1 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

0
0
Боруссия Д
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Санкт-Паули
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
42%
2
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
1
11%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1
Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Санкт-Паули

Точный счет

4:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
4.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
10.
Майнц
 Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
14.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 10 - 16 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
8.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 8 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Штутгарт Демирович Эрмедин 5
Майнц Буркардт Джонатан 5
Бавария Олисе Майкл 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Санкт-Паули от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 55
    Боруссия Д 100% (55)
    X 0% (0)
    Санкт-Паули 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Санкт-Паули
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Санкт-Паули

    Исход игры
    Боруссия Д
    100% (56)
    Ничья
    0% (0)
    Санкт-Паули
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (33)
    Меньше
    40% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (26)
    Нет
    52.73% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    35.7% (20)
    3:1 Боруссия Д
    25% (14)
    2:1 Боруссия Д
    14.3% (8)
    3:0 Боруссия Д
    10.7% (6)
    4:1 Боруссия Д
    5.4% (3)
    1:0 Боруссия Д
    3.6% (2)
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