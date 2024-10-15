Тур: 7. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
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Главный тренер: Шахин Нури
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- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Санкт-Паули
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
2.5
2.25
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
49
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|3
|0.5
|Адейеми Карим
|2
|0.33
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0.33
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.33
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.17
|Мален Дониэлл
|1
|0.17
|Нмеча Феликс
|1
|0.17
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Бенсебаини Рами
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саад Элиас
|2
|0.33
|Афолайян Оладапо
|1
|0.17
|Бухальфа Карло
|1
|0.17
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Коуту Ян
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Морган
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
|Саад Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
0
0
Боруссия Д
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Санкт-Паули
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
42%
2
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
1
11%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1
Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1
Результаты матчей
Боруссия Д
Санкт-Паули
Точный счет
4:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
24
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 12
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 15
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 16
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 19
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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|Мармуш Омар
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|Бавария
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|5 (5)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|5
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|5
|Бавария
|Олисе Майкл
|4 (2)
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогнозы на матч Боруссия Д - Санкт-Паули
Исход игры
Боруссия Д
100% (56)
Ничья
0% (0)
Санкт-Паули
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60% (33)
Меньше
40% (22)
Обе команды забьют
Да
47.27% (26)
Нет
52.73% (29)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
35.7% (20)
3:1 Боруссия Д
25% (14)
2:1 Боруссия Д
14.3% (8)
3:0 Боруссия Д
10.7% (6)
4:1 Боруссия Д
5.4% (3)
1:0 Боруссия Д
3.6% (2)
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