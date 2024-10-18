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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Беерсхот-Вильрейк
1:1
Второй тайм: 61'
Андерлехт
0'
1:0
30' Гол
Аль-Сахафи Марван
1:1
50' Пенальти
Дольберг Каспер

Ход матча

30'
Аль-Сахафи Марван
(Сануси Райан)
1:0
50'
1:1
Дольберг Каспер
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Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Андерлехт
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33
Шинтон
Ник
30
Хюйбертс
Дин
5
Мбе
Со
Лоик
3
Маттис
Эрве
2
Дагба
Колин
16
Аль-Гамди
Файсал
18
Сануси
Райан
4
Плат
Брайан
7
Рейнерс
Том
17
Аль-Сахафи
Марван
10
Верлинден
Тибо
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
32
Дендонкер
Леандер
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
10
Версхарен
Яри
29
Струйкенс
Марио
12
Дольберг
Каспер
27
Эдози
Самуэль
Беерсхот-Вильрейк
3-4-3
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
0:7
ПДА
4:2
ПДА
2:0
ПДА
2:1
К
2:3
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

2.33
3.75

Среднее время на гол

38
24

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.71
2.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
37

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мишес Симион 2 0.2
Сануси Райан 1 0.1
Маттис Эрве 1 (1) 0.1
Шиманга Катуку 1 0.1
Хендерсон Эван 1 0.1
Рейнерс Том 1 0.1
Кейта Чарли 1 0.1
Аль-Сахафи Марван 1 0.1
Верлинден Тибо 0 0
Вейманс Марко 0 0
Марта Арьяни 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 3 (1) 0.27
Струйкенс Марио 2 0.18
Дрейер Андерс 1 0.09
Аугустинссон Людвиг 1 0.09
Ашимеру Маджид 1 0.09
Амузу Френсис 1 0.09
Леони Тео 1 0.09
Эдози Самуэль 1 0.09
Васкес Луис 1 0.09
Шимич Ян-Карло 1 0.09
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Ангуло Нильсон 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейманс Марко 3 0
Кагро Велат 3 0
Рейнерс Том 2 0
Константопулос Апостолос 2 0
Мишес Симион 2 0
Плат Брайан 0 1
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Матияш Давор 1 0
Колассен Антуан 1 0
Марта Арьяни 1 0
Ayouba Kosiah 1 0
Кейта Чарли 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 5 0
Сарделла Киллиан 4 0
Йоргенсен Матиас Занка 2 0
Ашимеру Маджид 2 0
Н'Диайе Мусса 2 0
Ритс Матс 1 0
Амузу Френсис 1 0
Леони Тео 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Васкес Луис 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Дегреф Тристан 1 0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Андерлехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
1
Беерсхот-Вильрейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Андерлехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

2
7
Беерсхот-Вильрейк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Андерлехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
60%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
5
42%
76-90

Пропущено

21
9
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
6
29%
0
0%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
4
44%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0
Андерлехт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
3
1.5
2
4
1
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
4
6
1
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Андерлехт
 1:1 11 4 6 1 14 - 9 18
3.
Гент
 10 5 2 3 18 - 10 17
4.
Антверпен
 9 5 1 3 20 - 7 16
5.
Брюгге
 10 4 3 3 16 - 12 15
6.
Вестерло
 10 4 3 3 20 - 18 15
7.
Дендер
 10 4 3 3 14 - 15 15
8.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
9.
Спортинг Шарлеруа
 10 4 2 4 12 - 10 14
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 10 3 5 2 11 - 8 14
11.
Стандард
 10 3 3 4 5 - 8 12
12.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 10 2 5 3 13 - 18 11
15.
Серкль Брюгге
 10 2 2 6 11 - 20 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 1:1 10 0 3 7 9 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
6.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
7.
Андерлехт
 1:1 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
9.
Вестерло
 5 2 2 1 11 - 8 8
10.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
11.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Серкль Брюгге
 5 2 1 2 10 - 8 7
14.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 1:1 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
2.
Андерлехт
 1:1 5 2 3 0 7 - 4 9
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Гент
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Спортинг Шарлеруа
 5 1 1 3 6 - 8 4
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 1:1 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Ондрейка Якоб 5 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Андерлехт Шимич Ян-Карло 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Г О О О О Л - Дольберг Каспер из команды Андерлехт забивает с точки!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Сануси Райан сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Аль-Сахафи Марван бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Андерлехт
9.50
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4.60
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2.33
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт
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