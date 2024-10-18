Тур: 11. Стадион: Olympisch Stadion.
2:1
Конец матча
0'
1:0
30' ГолАль-Сахафи Марван
48' Желтая карточкаДагба Колин
1:1
50' ПенальтиДольберг Каспер
51' Желтая карточкаПлат Брайан
2:1
70' ГолАль-Сахафи Марван
86' Желтая карточкаAyouba Kosiah
90' Желтая карточкаАль-Сахафи Марван
90'+7
Ход матча
30'
48'
50'
1:1
51'
70'
76'
86'
33
Шинтон
Ник
30
Хюйбертс
Дин
18
Сануси
Райан
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
- Основной состав
-
33 Шинтон НикВратарь
-
30 Хюйбертс ДинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
- Нападающий
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
-
42 Марта АрьяниНападающий
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Давид Хюберт
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
2.33
3.75
Среднее время на гол
38
24
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.71
2.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
37
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мишес Симион
|2
|0.2
|Аль-Сахафи Марван
|2
|0.2
|Сануси Райан
|1
|0.1
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.1
|Шиманга Катуку
|1
|0.1
|Хендерсон Эван
|1
|0.1
|Рейнерс Том
|1
|0.1
|Кейта Чарли
|1
|0.1
|Верлинден Тибо
|0
|0
|Вейманс Марко
|0
|0
|Колассен Антуан
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.27
|Струйкенс Марио
|2
|0.18
|Дрейер Андерс
|1
|0.09
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.09
|Ашимеру Маджид
|1
|0.09
|Амузу Френсис
|1
|0.09
|Леони Тео
|1
|0.09
|Эдози Самуэль
|1
|0.09
|Васкес Луис
|1
|0.09
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.09
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейманс Марко
|3
|0
|Кагро Велат
|3
|0
|Плат Брайан
|1
|1
|Рейнерс Том
|2
|0
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|Ayouba Kosiah
|2
|0
|Мишес Симион
|2
|0
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Колассен Антуан
|1
|0
|Марта Арьяни
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
|Аль-Сахафи Марван
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|2
|0
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|Н'Диайе Мусса
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Леони Тео
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Андерлехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
2
Беерсхот-Вильрейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
2
7
Беерсхот-Вильрейк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Андерлехт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
3
50%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
60%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
5
38%
76-90
Пропущено
22
11
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
6
27%
0
0%
1-15
3
14%
3
27%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
4
18%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0
Андерлехт
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Беерсхот-Вильрейк
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
37
47
19
29
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|5 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|5