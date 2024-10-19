Тур: 9. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
0'
41' Желтая карточкаВит Кристиан
43' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
0:1
44' ГолОбердорф Тим
72' Желтая карточкаLeopold Wurm
0:2
81' ГолКовнацки Давид
83' Вторая желтая карточкаLeopold Wurm
87' Желтая карточкаБаллас Флориан
Ход матча
41'
44'
72'
81'
83'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
37
Leopold
Wurm
10
Вит
Кристиан
33
Прёгер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Leopold WurmЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
-
33 Прёгер КайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Цигеле РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Гальен ДеянНападающий
-
20 Ганаус НоаНападающий
-
-
-
25 Jonas Bauer
-
Главный тренер: Joe Enochs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Мбамба НоаЗащитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нимиц ЙонаНападающий
-
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Ян
Фортуна
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.55
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.11
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нимиц Йона
|2
|0.22
|Danny Schmidt
|2
|0.22
|Ковнацки Давид
|1
|0.11
|Россманн Тим
|1
|0.11
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1 (1)
|0.11
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.11
|Хааг Джованни
|1
|0.11
|Обердорф Тим
|1
|0.11
|Пейчинович Дженан
|1
|0.11
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Прёгер Кай
|3
|0
|Баллас Флориан
|2
|0
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Вит Кристиан
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Leopold Wurm
|2
|0
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Nico Ochojski
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Булик Расим
|1
|0
|Bryan Hein
|1
|0
|Гебхардт Феликс
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|5
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Хааг Джованни
|0
|1
|Daniel Thioune
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Результаты матчей
Ян
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Ян
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фортуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
0
3
Ян
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фортуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
4
36%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
5
45%
2
40%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
5
50%
76-90
Пропущено
18
8
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
5
28%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
7
39%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3
Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1
Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2
Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1
Результаты матчей
Ян
Фортуна
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
2
4 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ян
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
62
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|2.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|3.
|8
|4
|4
|0
|16 - 9
|16
|4.
|8
|4
|4
|0
|19 - 14
|16
|5.
|1:0
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|21 - 18
|12
|10.
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|14.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|16 - 20
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 11
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 22
|7
|17.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|12 - 17
|6
|18.
|0:2
|9
|1
|1
|7
|1 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|11 - 11
|4
|14.
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|1 - 9
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|17.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|8.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5