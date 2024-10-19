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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 12310
Ян
0:3
Конец матча
Фортуна
0'
41' Желтая карточка
Вит Кристиан
43' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
0:1
44' Гол
Обердорф Тим
72' Желтая карточка
Leopold Wurm
0:2
81' Гол
Ковнацки Давид
83' Вторая желтая карточка
Leopold Wurm
87' Желтая карточка
Баллас Флориан
88' Красная карточка
Bryan Hein
0:3
89' Пенальти
Вермейж Винсент
90'+5

Ход матча

41'
Вит Кристиан
 
43'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
44'
0:1
Обердорф Тим
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
63'
Elias Huth III
Eric Hottmann
 
63'
Ганаус Ноа
Кюльветтер Кристиан
 
65'
 
Мбамба Ноа
Аппелькамп Синта
65'
 
Нимиц Йона
Клаус Феликс
72'
Leopold Wurm
 
76'
 
Ван Бредероде Мирон
Куарши Джошуа
78'
Гальен Деян
Эрнст Себастьян
 
81'
0:2
Ковнацки Давид
(Ван Бредероде Мирон)
83'
Leopold Wurm
 
85'
 
Вермейж Винсент
Ковнацки Давид
85'
 
Danny Schmidt
Йоханнессон Исак-Бергманн
87'
Баллас Флориан
 
88'
Bryan Hein
 
89'
0:3
Вермейж Винсент

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 2 Красные карточки 0
  • 331 Количество передач 380
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
3
Bryan
Hein
15
Эрнст
Себастьян
5
Булик
Расим
9
Eric
Hottmann
10
Вит
Кристиан
33
Прёгер
Кай
30
Кюльветтер
Кристиан
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
5
Куарши
Джошуа
15
Обердорф
Тим
30
Де
Вейс
Йорди
25
Циммерман
Маттиас
23
Аппелькамп
Синта
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
21
Россманн
Тим
24
Ковнацки
Давид
Ян
4-2-3-1
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Ян
Фортуна

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
0:1
К
0:3
Б2
4:0
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
4:3
Б2
1:0
Б3
1:2
Б3
3:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.55
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.11
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 2 0.22
Нимиц Йона 2 0.22
Danny Schmidt 2 0.22
Россманн Тим 1 0.11
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 (1) 0.11
Ийоха Эммануэль 1 0.11
Хааг Джованни 1 0.11
Обердорф Тим 1 0.11
Пейчинович Дженан 1 0.11
Вермейж Винсент 1 (1) 0.11
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Ван Бредероде Мирон 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leopold Wurm 2 1
Баллас Флориан 3 0
Гейпль Андреас 3 0
Прёгер Кай 3 0
Bryan Hein 1 1
Эрнст Себастьян 2 0
Вит Кристиан 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Nico Ochojski 1 0
Котер Доминик 1 0
Булик Расим 1 0
Гебхардт Феликс 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 5 0
Клаус Феликс 3 0
Циммерман Маттиас 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Нимиц Йона 2 0
Хааг Джованни 0 1
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0

Результаты матчей

Ян
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Ян
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фортуна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

0
3
Ян
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фортуна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
6
60%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
4
36%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
5
45%
2
40%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
50%
7
54%
76-90

Пропущено

21
8
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
5
24%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
9
43%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3
Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1
Фортуна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2
Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1

Результаты матчей

Ян
Фортуна

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
8 раз 89%
1
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ян
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
8
0.5
Больше Меньше
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Магдебург
 8 4 4 0 17 - 9 16
3.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
4.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
5.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
6.
Гамбург
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Эльвeрсберг
 9 3 4 2 15 - 10 13
9.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 4 2 13 - 10 10
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 9 2 2 5 16 - 20 8
15.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 9 1 1 7 1 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
14.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
15.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
16.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
17.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
9.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
10.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Герта Зефёйк Дейовайсио 5
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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