Тур: 9. Стадион: Пройссенштадион.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
16' Желтая карточкаПрайссингер Рико
1:0
20' ГолМеес Джошуа
22' Желтая карточкаМеес Джошуа
42' Желтая карточкаФридьонссон Хольмберт
51' Желтая карточкаMaurice Neubauer
59' Желтая карточкаLuca Pascal Schnellbacher
65' Желтая карточкаБушама Ясин
1:1
84' ГолRobin Fellhauer
Ход матча
16'
20'
22'
51'
65'
84'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 14
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
24
Кулис
Нико
25
Петков
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Немет ОндрашНападающий
-
25 Luca Bolay
-
39 Jakob Korte
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Paul Stock
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Пройссен Мюнстер
Эльвeрсберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.33
|Макридис Хараламбос
|2
|0.22
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.22
|Torge Paetow
|2
|0.22
|Гродовски Йоэль
|1
|0.11
|Lukas Frenkert
|1
|0.11
|Батмаз Малик
|1
|0.11
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Немет Ондраш
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|4
|0.44
|Luca Pascal Schnellbacher
|4
|0.44
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.22
|Дамар Мухаммед
|2
|0.22
|Robin Fellhauer
|1
|0.11
|Герезгихер Филимон
|1
|0.11
|Frederik Schmahl
|1
|0.11
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Баум Элиас
|0
|0
Карточки
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Прайссингер Рико
|2
|0
|Torge Paetow
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Lukas Frenkert
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Бушама Ясин
|1
|0
|Jano ter Horst
|1
|0
|Хильдманн Саша
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Дамар Мухаммед
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
|Баум Элиас
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Пройссен Мюнстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
7
Пройссен Мюнстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Эльвeрсберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
3
33%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3
Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
Эльвeрсберг
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Пройссен Мюнстер
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
44
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|2.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|3.
|8
|4
|4
|0
|16 - 9
|16
|4.
|8
|4
|4
|0
|19 - 14
|16
|5.
|1:0
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|21 - 18
|12
|10.
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|14.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|16 - 20
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 11
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 22
|7
|17.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|12 - 17
|6
|18.
|0:2
|9
|1
|1
|7
|1 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|11 - 11
|4
|14.
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|1 - 9
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|17.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|8.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5