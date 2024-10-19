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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Пройссен Мюнстер
1:1
Второй тайм: 90+'
Эльвeрсберг
0'
16' Желтая карточка
Прайссингер Рико
1:0
20' Гол
Меес Джошуа
22' Желтая карточка
Меес Джошуа
42' Желтая карточка
Фридьонссон Хольмберт
51' Желтая карточка
Maurice Neubauer
59' Желтая карточка
Luca Pascal Schnellbacher
65' Желтая карточка
Бушама Ясин
1:1
84' Гол
Robin Fellhauer

Ход матча

16'
Прайссингер Рико
 
20'
Меес Джошуа
(Макридис Хараламбос)
1:0
22'
Меес Джошуа
 
42'
Фридьонссон Хольмберт
 
51'
 
Maurice Neubauer
53'
Немет Ондраш
Фридьонссон Хольмберт
 
59'
 
Luca Pascal Schnellbacher
65'
Бушама Ясин
 
67'
Гродовски Йоэль
Бушама Ясин
 
70'
 
Manuel Feil
Дамар Мухаммед
70'
 
Герезгихер Филимон
Петков Лукас
81'
 
Frederik Schmahl
Рор Максимилиан
83'
 
Paul Stock
Асллани Фисник
84'
1:1
Robin Fellhauer
90'
Лоренц Марк
Меес Джошуа
 
90'
Шердер Симон
Прайссингер Рико
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 14
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Пройссен Мюнстер
Ничья
Эльвeрсберг
2.50
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3.80
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5.50
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Все Коэффициенты
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
21
Прайссингер
Рико
5
Бушама
Ясин
20
Хендрикс
Йоррит
14
Макридис
Хараламбос
31
Фридьонссон
Хольмберт
8
Меес
Джошуа
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
25
Петков
Лукас
6
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
30
Дамар
Мухаммед
10
Асллани
Фисник
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Пройссен Мюнстер
4-4-2
Эльвeрсберг
4-4-2

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Эльвeрсберг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б3
2:1
Б3
2:2
РЛЗ
1:1
РЛЗ
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.33
Макридис Хараламбос 2 0.22
Фридьонссон Хольмберт 2 0.22
Torge Paetow 2 0.22
Гродовски Йоэль 1 0.11
Lukas Frenkert 1 0.11
Батмаз Малик 1 0.11
Thorben-Johannes Deters 0 0
Немет Ондраш 0 0
Лоренц Марк 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 4 0.44
Luca Pascal Schnellbacher 4 0.44
Semih Sahin 2 (2) 0.22
Дамар Мухаммед 2 0.22
Robin Fellhauer 1 0.11
Герезгихер Филимон 1 0.11
Frederik Schmahl 1 0.11
Maurice Neubauer 0 0
Manuel Feil 0 0
Баум Элиас 0 0

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 3 0
Меес Джошуа 3 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Прайссингер Рико 2 0
Torge Paetow 2 0
Кулис Нико 2 0
Lukas Frenkert 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Баццоли Лука 1 0
Бушама Ясин 1 0
Jano ter Horst 1 0
Хильдманн Саша 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Дамар Мухаммед 2 0
Luca Pascal Schnellbacher 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Асллани Фисник 1 0
Frederik Schmahl 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Баум Элиас 1 0
Герезгихер Филимон 1 0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Пройссен Мюнстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
7
Пройссен Мюнстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Эльвeрсберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
3
27%
3
21%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
3
33%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3
Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
Эльвeрсберг

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Пройссен Мюнстер
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2:0 9 6 2 1 13 - 7 20
2.
Магдебург
 8 4 4 0 17 - 9 16
3.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
4.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
5.
Ганновер 96
 1:0 9 5 1 3 10 - 6 16
6.
Гамбург
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Эльвeрсберг
 1:1 9 3 4 2 15 - 10 13
9.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 4 2 13 - 10 10
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 0:1 9 2 2 5 16 - 20 8
15.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 1:1 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 0:2 9 1 1 7 1 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1:0 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 1:1 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Фортуна
 2:0 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Шальке 04
 0:1 4 1 1 2 11 - 11 4
14.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
15.
Ян
 0:2 5 1 1 3 1 - 9 4
16.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
17.
Пройссен Мюнстер
 1:1 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2:0 5 5 0 0 10 - 2 15
2.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Эльвeрсберг
 1:1 5 1 3 1 7 - 5 6
9.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
10.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 0:1 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 1:1 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 1:0 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 0:2 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Герта Зефёйк Дейовайсио 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Фридьонссон Хольмберт получил желтую карточку от судьи
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