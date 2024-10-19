Тур: 9. Стадион: Пройссенштадион. Зрители: 11500
1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаПрайссингер Рико
1:0
20' ГолМеес Джошуа
22' Желтая карточкаМеес Джошуа
42' Желтая карточкаФридьонссон Хольмберт
51' Желтая карточкаMaurice Neubauer
59' Желтая карточкаLuca Pascal Schnellbacher
65' Желтая карточкаБушама Ясин
1:1
84' ГолRobin Fellhauer
90'+5
Ход матча
16'
20'
22'
51'
65'
84'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 13
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
232 Количество передач 581
-
35 Владение мячом, % 65
24
Кулис
Нико
25
Петков
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Немет ОндрашНападающий
-
25 Luca Bolay
-
39 Jakob Korte
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Paul Stock
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Пройссен Мюнстер
Эльвeрсберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.33
|Макридис Хараламбос
|2
|0.22
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.22
|Torge Paetow
|2
|0.22
|Гродовски Йоэль
|1
|0.11
|Lukas Frenkert
|1
|0.11
|Батмаз Малик
|1
|0.11
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Немет Ондраш
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|4
|0.44
|Luca Pascal Schnellbacher
|4
|0.44
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.22
|Дамар Мухаммед
|2
|0.22
|Robin Fellhauer
|1
|0.11
|Герезгихер Филимон
|1
|0.11
|Frederik Schmahl
|1
|0.11
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Paul Stock
|0
|0
|Баум Элиас
|0
|0
Карточки
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Прайссингер Рико
|2
|0
|Torge Paetow
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Lukas Frenkert
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Бушама Ясин
|1
|0
|Jano ter Horst
|1
|0
|Хильдманн Саша
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Дамар Мухаммед
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
|Баум Элиас
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
3
Пройссен Мюнстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
7
Пройссен Мюнстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Эльвeрсберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
4
33%
3
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
4
27%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
4
40%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3
Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
Эльвeрсберг
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Пройссен Мюнстер
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
45
27
27
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5