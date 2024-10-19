  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 5. Стадион: .
Интер Турку
3:2
Конец матча
Гнистан
0'
1:0
28' Гол
Joonas Kekarainen
2:0
31' Гол
Joonas Kekarainen
36' Желтая карточка
Gabriel Europaeus
40' Желтая карточка
Jussi Niska
3:0
52' Гол
Dimitri Legbo
3:1
55' Гол
Joakim Latonen
59' Желтая карточка
Ерёменко Роман
71' Желтая карточка
Райтала Юкка
82' Желтая карточка
Jussi Leppaelahti
86' Желтая карточка
Эландер Хенрик
88' Желтая карточка
Kasperi Liikonen
3:2
90' Гол
Joakim Latonen
90'+4
1
Хуухтанен
Ээту
19
Ярвинен
Ииро
5
Гранлунд Альбин
2
Jussi
Niska
6
Dimitri
Legbo
25
Joonas
Kekarainen
8
Янсен
Кевин
28
Axel
Kouame
26
Viktor
Kanizaj
11
Ботье
Жан
27
Или-Кокко
Йоханнес
1
Маркуччи
Энтони
25
Robbie
Malolo
22
Райтала
Юкка
15
Gabriel
Europaeus
3
Saku
Heiskanen
27
Пеннинкангас
Теему
28
Кабаши
Армеш
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
7
Вяйринен
Тим
10
Joakim
Latonen
Интер Турку
Гнистан

История личных встреч

Интер Турку
Гнистан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

В
2:2
В
2:1
ТМК
4:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 9 (3) 0.33
Ботье Жан 6 (2) 0.22
Ставицки Тимо 5 0.19
Djoully Nzoko 4 0.15
Флориан Кребс 3 0.11
Ярвинен Ииро 3 0.11
Luka Kuittinen 3 0.11
Joonas Kekarainen 3 0.11
Тамминен Матиас 2 0.07
Thomas Lahdensuo 2 0.07
Хямяляйнен Юусо 2 0.07
Dimitri Legbo 2 0.07
Axel Kouame 1 (1) 0.04
Или-Кокко Йоханнес 1 0.04
Алмен Микаэль 0 0
Jussi Niska 0 0
Bismark Ampofo 0 0
Viktor Kanizaj 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 10 (2) 0.37
Vertti Haenninen 6 0.22
Jonas Enkerud 5 0.19
Вяйринен Тим 4 (1) 0.15
Saku Heiskanen 4 0.15
Татар Беньямин 3 0.11
Ерёменко Роман 2 0.07
Roope Pyyskaenen 2 0.07
Сарр Момоду 1 0.04
Пеннинкангас Теему 1 0.04
Pauli Katajamaeki 1 0.04
Аяла Элиас 1 0.04
Кабаши Армеш 0 0
Эландер Хенрик 0 0
Hannes Woivalin 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 7 0
Ботье Жан 4 1
Ставицки Тимо 5 0
Jussi Niska 5 0
Алмен Микаэль 4 0
Luka Kuittinen 4 0
Thomas Lahdensuo 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Dimitri Legbo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Darren Smith III 2 0
Флориан Кребс 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Axel Kouame 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Ville Seppae 1 0
Или-Кокко Йоханнес 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 10 0
Пеннинкангас Теему 7 0
Райтала Юкка 5 0
Jonas Enkerud 5 0
Кабаши Армеш 5 0
Jussi Leppaelahti 5 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Saku Heiskanen 3 0
Петтерссон Оливер 3 0
Аяла Элиас 3 0
Gabriel Europaeus 3 0
Ерёменко Роман 2 0
Эландер Хенрик 2 0
Татар Беньямин 2 0
Каштру Томаш 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Vertti Haenninen 2 0
Kasperi Liikonen 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Маркуччи Энтони 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Гнистан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
13
Интер Турку
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гнистан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

12
17
Интер Турку
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Гнистан
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

19
30

Голы по времени матча

Забито

30
22
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
4
13%
2
9%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
7
23%
5
23%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
8
27%
3
14%
61-75
6
20%
6
27%
76-90

Пропущено

15
26
3 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
7%
3
12%
1-15
0
0%
9
35%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
8
53%
3
12%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
3
19%
2
11%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
6
38%
2
11%
76-90

Пропущено

18
17
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
22%
4
24%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Забито

46
40
22 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
7
15%
4
10%
1-15
6
13%
5
13%
16-30
9
20%
10
25%
31-45
3
7%
6
15%
46-60
9
20%
7
18%
61-75
12
26%
8
20%
76-90

Пропущено

33
43
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
5
15%
7
16%
1-15
3
9%
11
26%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
4
12%
5
12%
46-60
3
9%
6
14%
61-75
12
36%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мариехамн - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Лахти 3:1 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2
Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1 КуПС - Интер Турку 1:2 ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2
Гнистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гнистан - Лахти 2:2 Гнистан - Оулу 1:0 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Гнистан - Мариехамн 2:1
Гнистан - Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0

Результаты матчей

Интер Турку
Гнистан

Точный счет

3:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
8 раз 57%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:1
6 раз 22%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 30%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
7
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
7
7
8
6
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
1
12
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
21
6
13
14
1.5
13
14
9
18
2.5
3
24
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
1
26
5.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 26 16 5 5 45 - 24 53
2.
Ильвес
 26 15 6 5 52 - 27 51
3.
ХИК
 26 13 6 7 44 - 26 45
4.
Интер Турку
 27 12 5 10 46 - 34 41
5.
СЯК Сейнайоки
 26 11 7 8 46 - 40 40
6.
Хака
 26 11 5 10 38 - 40 38
7.
Гнистан
 27 10 7 10 40 - 43 37
8.
ВПС
 26 10 6 10 40 - 43 36
9.
Оулу
 27 7 7 13 32 - 40 28
10.
Мариехамн
 27 7 5 15 27 - 44 26
11.
Лахти
 27 4 12 11 31 - 47 24
12.
ЕИФ Экенас
 27 4 7 16 24 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 11 0 2 29 - 10 33
2.
Ильвес
 13 9 2 2 35 - 16 29
3.
Интер Турку
 14 8 4 2 30 - 16 28
4.
ХИК
 14 8 3 3 24 - 10 27
5.
Гнистан
 14 7 3 4 18 - 17 24
6.
СЯК Сейнайоки
 13 6 3 4 24 - 22 21
7.
Оулу
 14 6 3 5 16 - 12 21
8.
Хака
 12 5 4 3 20 - 18 19
9.
ВПС
 13 5 4 4 22 - 21 19
10.
Лахти
 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Мариехамн
 13 4 4 5 15 - 18 16
12.
ЕИФ Экенас
 13 2 4 7 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 13 6 4 3 17 - 11 22
2.
КуПС
 13 5 5 3 16 - 14 20
3.
СЯК Сейнайоки
 13 5 4 4 22 - 18 19
4.
Хака
 14 6 1 7 18 - 22 19
5.
ХИК
 12 5 3 4 20 - 16 18
6.
ВПС
 13 5 2 6 18 - 22 17
7.
Интер Турку
 13 4 1 8 16 - 18 13
8.
Гнистан
 13 3 4 6 22 - 26 13
9.
Мариехамн
 14 3 1 10 12 - 26 10
10.
ЕИФ Экенас
 14 2 3 9 12 - 32 9
11.
Оулу
 13 1 4 8 16 - 28 7
12.
Лахти
 14 0 7 7 13 - 30 7
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 12 (2)
Мариехамн Ларссон Адам 11 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Оулу Коффей Эшли 2 7
Гнистан Ояла Юхани 10
СЯК Сейнайоки Пирес Келвин 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Вяйринен Тим сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Joakim Latonen бьет в цель!
  • 88'
    Kasperi Liikonen получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Axel Kouame уходит с поля. Elohim Nzoko выходит вместо него
  • 86'
    Эландер Хенрик получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Jussi Niska получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Gabriel Europaeus получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Г О О О О Л - Joonas Kekarainen бьет в цель!
    • 28'
      Viktor Kanizaj сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Joonas Kekarainen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 3:2 Гнистан онлайн

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