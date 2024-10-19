Тур: 5. Стадион: Веритас.
3:2
Конец матча
0'
1:0
28' ГолJoonas Kekarainen
2:0
31' ГолJoonas Kekarainen
36' Желтая карточкаGabriel Europaeus
40' Желтая карточкаJussi Niska
3:0
52' ГолDimitri Legbo
3:1
55' ГолJoakim Latonen
59' Желтая карточкаЕрёменко Роман
71' Желтая карточкаРайтала Юкка
82' Желтая карточкаJussi Leppaelahti
86' Желтая карточкаЭландер Хенрик
88' Желтая карточкаKasperi Liikonen
3:2
90' ГолJoakim Latonen
90'+4
Ход матча
28'
31'
40'
52'
3:0
55'
3:1
59'
71'
86'
88'
90'
3:2
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
11
Ботье
Жан
22
Райтала
Юкка
28
Кабаши
Армеш
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ярвинен ИироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Elohim NzokO
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
Интер Турку
Гнистан
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|9 (3)
|0.33
|Ботье Жан
|6 (2)
|0.22
|Ставицки Тимо
|5
|0.19
|Djoully Nzoko
|4
|0.15
|Флориан Кребс
|3
|0.11
|Ярвинен Ииро
|3
|0.11
|Luka Kuittinen
|3
|0.11
|Joonas Kekarainen
|3
|0.11
|Тамминен Матиас
|2
|0.07
|Thomas Lahdensuo
|2
|0.07
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.07
|Dimitri Legbo
|2
|0.07
|Axel Kouame
|1 (1)
|0.04
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.04
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Jussi Niska
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
|Viktor Kanizaj
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|10 (2)
|0.37
|Vertti Haenninen
|6
|0.22
|Jonas Enkerud
|5
|0.19
|Вяйринен Тим
|4 (1)
|0.15
|Saku Heiskanen
|4
|0.15
|Татар Беньямин
|3
|0.11
|Ерёменко Роман
|2
|0.07
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.07
|Сарр Момоду
|1
|0.04
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.04
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.04
|Аяла Элиас
|1
|0.04
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Эландер Хенрик
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|7
|0
|Ботье Жан
|4
|1
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Jussi Niska
|5
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Luka Kuittinen
|4
|0
|Thomas Lahdensuo
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Dimitri Legbo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Darren Smith III
|2
|0
|Флориан Кребс
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Axel Kouame
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Ville Seppae
|1
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|10
|0
|Пеннинкангас Теему
|7
|0
|Райтала Юкка
|5
|0
|Jonas Enkerud
|5
|0
|Кабаши Армеш
|5
|0
|Jussi Leppaelahti
|5
|0
|David Agbo
|2
|1
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Saku Heiskanen
|3
|0
|Петтерссон Оливер
|3
|0
|Аяла Элиас
|3
|0
|Gabriel Europaeus
|3
|0
|Ерёменко Роман
|2
|0
|Эландер Хенрик
|2
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Каштру Томаш
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Vertti Haenninen
|2
|0
|Kasperi Liikonen
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Маркуччи Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Гнистан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
13
Интер Турку
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Гнистан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
12
17
Интер Турку
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Гнистан
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
19
30
Голы по времени матча
Забито
30
22
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
4
13%
2
9%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
7
23%
5
23%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
8
27%
3
14%
61-75
6
20%
6
27%
76-90
Пропущено
15
26
3 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
7%
3
12%
1-15
0
0%
9
35%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
8
53%
3
12%
76-90
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
3
19%
2
11%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
6
38%
2
11%
76-90
Пропущено
18
17
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
22%
4
24%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Забито
46
40
22 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
7
15%
4
10%
1-15
6
13%
5
13%
16-30
9
20%
10
25%
31-45
3
7%
6
15%
46-60
9
20%
7
18%
61-75
12
26%
8
20%
76-90
Пропущено
33
43
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
5
15%
7
16%
1-15
3
9%
11
26%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
4
12%
5
12%
46-60
3
9%
6
14%
61-75
12
36%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мариехамн - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Лахти 3:1 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2
Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1 КуПС - Интер Турку 1:2 ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2
Гнистан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гнистан - Лахти 2:2 Гнистан - Оулу 1:0 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Гнистан - Мариехамн 2:1
Гнистан - Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0
Результаты матчей
Интер Турку
Гнистан
Точный счет
3:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
8 раз 57%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:6
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:1
6 раз 22%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 30%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
7
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
104
77
86
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
310
67
112
211
112
112
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
216
1314
1314
918
324
126
126
126
126
126
126
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (2)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|11 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 7
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|СЯК Сейнайоки
|Пирес Келвин
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5