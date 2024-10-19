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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 49000
Ганновер 96
1:0
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
4' Гол
Кунце Фабиан
61' Желтая карточка
Max Grueger
63' Желтая карточка
Taylan Bulut
77' Желтая карточка
Караман Кенан
84' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
90'+7

Ход матча

4'
Кунце Фабиан
(Enzo Leopold)
1:0
46'
Муроя Сэй
Дем Янник
 
56'
 
Юнес Амин
Мор Тобиас
61'
 
Max Grueger
63'
 
Taylan Bulut
70'
 
Зегуйн Пауль
Max Grueger
70'
 
Айдин Мехмет
Темпельман Лино
71'
Нганкам Жессик
Nicolo Tresoldi
 
71'
Рохельт Янник
Ли Хен-Чжу
 
77'
 
Караман Кенан
78'
Эзех Бруклин
Monju Momuluh
 
82'
 
Бахманн Яник
Калаш Томаш
82'
 
Ласм Бриан
Taylan Bulut
83'
Нильсен Ховард
Фогльзаммер Андреас
 
84'
 
Зегуйн Пауль

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 400 Количество передач 436
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цилер
Рон-Роберт
20
Дем
Янник
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
17
Вдовик
Бартломей
38
Monju
Momuluh
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
11
Ли
Хен-Чжу
32
Фогльзаммер
Андреас
9
Nicolo
Tresoldi
1
Хофманн
Роб-Торбен
31
Taylan
Bulut
2
Санчес
Филип
26
Калаш
Томаш
5
Мёркин
Дерри
27
Темпельман
Лино
6
Шалленберг
Рон
37
Max
Grueger
29
Мор
Тобиас
9
Силла
Мусса
19
Караман
Кенан
Ганновер 96
4-4-2
Шальке 04
4-4-2

История личных встреч

Ганновер 96
Шальке 04

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

29 матчей

24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
ТМК
3:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:4
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
К
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:3
К
2:0

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.87

Среднее время на гол

60
103

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.27
1.36

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

55
32

Голов в среднем за матч

1.9
1.1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

47
81

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Monju Momuluh 2 0.22
Кунце Фабиан 1 0.11
Nicolo Tresoldi 1 0.11
Кристиансен Макс 1 0.11
Дем Янник 1 0.11
Ли Хен-Чжу 1 0.11
Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.11
Нганкам Жессик 1 (1) 0.11
Нильсен Ховард 0 0
Вдовик Бартломей 0 0
Enzo Leopold 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силла Мусса 6 0.67
Караман Кенан 5 (1) 0.56
Мор Тобиас 3 0.33
Шалленберг Рон 1 0.11
Сиссе Ибраима II 1 0.11
Юнес Амин 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Хикерен Джастин 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Макс 3 0
Муроя Сэй 3 0
Нойман Фил 3 0
Нганкам Жессик 3 0
Найт Джош 2 0
Кунце Фабиан 2 0
Стефан Леитл 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Дем Янник 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Enzo Leopold 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 5 0
Шалленберг Рон 2 1
Каминьски Марцин 2 0
Мор Тобиас 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Герертс Карел 1 0
Юнес Амин 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Бахманн Яник 1 0
Донкор Антон 1 0
Ласм Бриан 1 0
Силла Мусса 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Санчес Филип 1 0
Taylan Bulut 1 0
Max Grueger 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шальке 04
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3
Ганновер 96
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

0
7
Ганновер 96
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Шальке 04
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
100%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
33%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
3
33%
3
19%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
14%
2
10%
1-15
2
29%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
29%
5
25%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
29%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2
Шальке 04
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0

Результаты матчей

Ганновер 96
Шальке 04

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Магдебург
 8 4 4 0 17 - 9 16
3.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
4.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
5.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
6.
Гамбург
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Эльвeрсберг
 9 3 4 2 15 - 10 13
9.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 4 2 13 - 10 10
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 9 2 2 5 16 - 20 8
15.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 9 1 1 7 1 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
14.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
15.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
16.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
17.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
9.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
10.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Герта Зефёйк Дейовайсио 5
Весь список
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      Мор Тобиас уходит с поля. Юнес Амин выходит вместо него
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      Дем Янник уходит с поля. Муроя Сэй выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Энцо Леопольд сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Кунце Фабиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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