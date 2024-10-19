Тур: 9. Стадион: Heinz von Heiden-Arena. Зрители: 49000
1:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолКунце Фабиан
61' Желтая карточкаMax Grueger
63' Желтая карточкаTaylan Bulut
77' Желтая карточкаКараман Кенан
84' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
90'+7
Ход матча
4'
1:0
56'
61'
63'
77'
84'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
400 Количество передач 436
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
11
Ли
Хен-Чжу
31
Taylan
Bulut
26
Калаш
Томаш
37
Max
Grueger
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Taylan BulutЗащитник
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Max GruegerПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
История личных встреч
Ганновер 96
Шальке 04
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
29 матчей
24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.87
Среднее время на гол
60
103
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
2.27
1.36
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
55
32
Голов в среднем за матч
1.9
1.1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Monju Momuluh
|2
|0.22
|Кунце Фабиан
|1
|0.11
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.11
|Кристиансен Макс
|1
|0.11
|Дем Янник
|1
|0.11
|Ли Хен-Чжу
|1
|0.11
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.11
|Нганкам Жессик
|1 (1)
|0.11
|Нильсен Ховард
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силла Мусса
|6
|0.67
|Караман Кенан
|5 (1)
|0.56
|Мор Тобиас
|3
|0.33
|Шалленберг Рон
|1
|0.11
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.11
|Юнес Амин
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Муроя Сэй
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Найт Джош
|2
|0
|Кунце Фабиан
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|5
|0
|Шалленберг Рон
|2
|1
|Каминьски Марцин
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Юнес Амин
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
|Taylan Bulut
|1
|0
|Max Grueger
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шальке 04
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
3
Ганновер 96
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
0
7
Ганновер 96
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Шальке 04
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
100%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
33%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
3
33%
3
19%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
14%
2
10%
1-15
2
29%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
29%
5
25%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
29%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2
Шальке 04
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Шальке 04
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
54
18
27
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5