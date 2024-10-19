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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Комо
1:1
Второй тайм: 89'
Парма
0'
0:1
20' Гол
Бонни Анж-Йоан
31' Желтая карточка
Зом Симон
1:1
45' Гол
Пас Николас
59' Желтая карточка
Роберто Серхи
67' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин

Ход матча

20'
0:1
Бонни Анж-Йоан
(Эрнани Азеведо)
31'
 
Зом Симон
45'
Пас Николас
(Фадера Алию)
1:1
56'
 
Михэйлэ Валентин
Канчелльери Маттео
56'
 
Ман Деннис
Алмквист Понтус
59'
Роберто Серхи
 
63'
Маццителли Лука
Стрефецца Габриэль
 
63'
Сала Марко
Морено Альберто
 
67'
 
Михэйлэ Валентин
71'
 
Шарпантье Габриэль
Бонни Анж-Йоан
71'
 
Кейта Мандела
Зом Симон
77'
Да Кунья Лукас
Фадера Алию
 
78'
 
Камара Дрисса
Эрнани Азеведо
84'
Габриеллони Алессандро
Кутроне Патрик
 
86'
Браунёдер Маттиас
Роберто Серхи
 
86'
Гольданига Эдоардо
Доссена Альберто
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 7 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 329 Количество передач 151
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 110
Комо 40.9% (45)
X 36.4% (40)
Парма 22.7% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
77
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
23
Перроне
Максимо
20
Роберто
Серхи
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
31
Судзуки
Дзион
20
Эно
Антони
15
Дель
Прато
Энрико
4
Балог
Ботонд
14
Валери
Эмануэле
11
Алмквист
Понтус
10
Бернабе
Адриан
22
Канчелльери
Маттео
19
Зом
Симон
27
Эрнани
Азеведо
13
Бонни
Анж-Йоан
Комо
4-2-3-1
Парма
4-3-2-1

История личных встреч

Комо
Парма

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
4:3
СB
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.5
Стрефецца Габриэль 2 0.25
Фадера Алию 1 0.13
Пас Николас 1 0.13
Белотти Андреа 1 0.13
Роберто Серхи 0 0
Маццителли Лука 0 0
Доссена Альберто 0 0
Перроне Максимо 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 3 0.38
Бонни Анж-Йоан 3 (1) 0.38
Алмквист Понтус 1 0.13
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.13
Дель Прато Энрико 1 0.13
Канчелльери Маттео 1 0.13
Эно Антони 1 0.13
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Кулибали Войо 0 0
Валери Эмануэле 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберто Серхи 3 0
Морено Альберто 3 0
Верди Симоне 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Кейта Мандела 1 1
Михэйлэ Валентин 2 0
Канчелльери Маттео 0 1
Эстевес Науэль 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Зом Симон 1 0
Балог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Мохаммед Анас Хадж 1 0

Результаты матчей

Комо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Комо
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

3
3
Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
6
38%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2
Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2
Парма
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3
Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0

Результаты матчей

Комо
Парма

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Комо
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
4
1.5
1
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Лацио
 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
4.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 10 - 1 13
6.
Милан
 Заявка 7 3 2 2 15 - 9 11
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
9.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11.
Фиорентина
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 1:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Болонья
 2:2 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
15.
Парма
 1:1 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Дженоа
 2:2 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
18.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
4.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
8.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Ювентус
 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
11.
Комо
 1:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 1:1 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 2:2 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 2:2 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
19.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Болонья
 2:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
6.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12.
Комо
 1:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Дженоа
 2:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Парма
 1:1 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (2)
Ювентус Влахович Душан 5
Комо Кутроне Патрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • 85'
    Удар от ворот произведет Комо
  • 85'
    Контроль мяча: Комо: 64%, Парма: 36%.
  • 84'
    Удар от ворот произведет Комо
  • 84'
    Тактическая замена. Кутроне Патрик уходит с поля и его заменяет Алессандро Габриэллони
  • 81'
    Матч возобновлен
  • 81'
    Ох, нехорошо это выглядит. Роберто Серхи получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 81'
    Роберто Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Комо: 68%, Парма: 32%.
    • 47'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Пас Николас удалось забить из легкой позиции.
    • 45'
      Фадера Алию сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Пас Николас забивает с левой ноги!
    • 45'
      Балог Ботонд ошибается в защите.
    • 45'
      Фадера Алию из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Комо: 69%, Парма: 31%.
    • 45'
      Роберто Серхи из команды Комо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Эмануэле Валери из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 44'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Парма контролирует мяч.
    • 43'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Какой удар! Со штрафного Бернабе Адриан сотряс перекладину!
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Стрефецца Габриэль из команды Комо поставил подножку. Пострадал Зом Симон
    • 42'
      Зом Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Фадера Алию из команды Комо в офсайде
    • 40'
      Удар от ворот произведет Комо
    • 40'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Комо: 70%, Парма: 30%.
    • 40'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Кемпф Марк-Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Канчелльери Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Фадера Алию
    • 39'
      Роберто Серхи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Удар от ворот произведет Комо
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Канчелльери Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Кемпф Марк-Оливер
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Фадера Алию из команды Комо поставил подножку. Пострадал Канчелльери Маттео
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Эрнани Азеведо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Морено Альберто
    • 35'
      Контроль мяча: Комо: 70%, Парма: 30%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Фадера Алию из команды Комо поставил подножку. Пострадал Эно Антони
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Кемпф Марк-Оливер из команды Комо поставил подножку. Пострадал Эрнани Азеведо
    • 34'
      Кутроне Патрик нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.
    • 33'
      Морено Альберто из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Пас Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Зом Симон получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Зом Симон из команды Парма поставил подножку. Пострадал Стрефецца Габриэль
    • 31'
      Пас Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Эно Антони пробует нанести удар издали, но Эмиль Аудеро держит все под контролем
    • 30'
      Контроль мяча: Комо: 69%, Парма: 31%.
    • 30'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 29'
      Шанс! Доссена Альберто из команды Комо пробил головой, но мимо
    • 28'
      Стрефецца Габриэль из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Пас Николас из команды Комо разыграл угловой с правого угла.
    • 28'
      Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Роберто Серхи наказан за толчок Бернабе Адриан
    • 27'
      Алмквист Понтус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Канчелльери Маттео наказан за толчок Ван дер Бремпт Игнасе
    • 25'
      Контроль мяча: Комо: 68%, Парма: 32%.
    • 25'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 25'
      Пас Николас из команды Комо разыграл угловой с правого угла.
    • 25'
      Дель Прато Энрико успешно блокирует удар.
    • 25'
      Стрефецца Габриэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Комо
    • 23'
      Кемпф Марк-Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Фадера Алию. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Кутроне Патрик из команды Комо в офсайде
    • 22'
      Морено Альберто из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Алмквист Понтус сделал ключевой пас для гола!
    • 20'
      Эрнани Азеведо сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Бонни Анж-Йоан из команды Парма забил фантастический гол правой пяткой!
    • 20'
      Эрнани Азеведо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Пас Николас из команды Комо разыграл угловой с левого угла.
    • 17'
      Балог Ботонд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Роберто Серхи из команды Комо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Эрнани Азеведо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Кемпф Марк-Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Бонни Анж-Йоан из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Комо: 64%, Парма: 36%.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Перроне Максимо из команды Комо поставил подножку. Пострадал Канчелльери Маттео
    • 13'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 12'
      Ван дер Бремпт Игнасе наказан за толчок Эрнани Азеведо
    • 11'
      Бонни Анж-Йоан задерживает мяч рукой
    • 11'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Алмквист Понтус нанес удар в каркас ворот!
    • 11'
      Бонни Анж-Йоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Комо: 64%, Парма: 36%.
    • 10'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 10'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Стрефецца Габриэль и попал в перекладину!
    • 9'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 8'
      Удар от ворот произведет Комо
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Фадера Алию из команды Комо поставил подножку. Пострадал Зом Симон
    • 7'
      Бернабе Адриан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 6'
      Контроль мяча: Комо: 50%, Парма: 50%.
    • 5'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Комо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Балог Ботонд наказан за толчок Кутроне Патрик
    • 4'
      Удар от ворот произведет Комо
    • 4'
      Зом Симон не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Балог Ботонд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Кутроне Патрик из команды Комо в офсайде
    • 2'
      Кемпф Марк-Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Эно Антони из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Комо начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio G. Sinigaglia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Комо.
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    Прогнозы 110
    Комо 40.9% (45)
    X 36.4% (40)
    Парма 22.7% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Комо
    Ничья
    Парма
    2.00
    4.05
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    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Комо 1:1 Парма

    Исход игры
    Комо
    40.9% (45)
    Ничья
    36.4% (40)
    Парма
    22.7% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.45% (43)
    Меньше
    60.55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (31)
    2:1 Комо
    23.6% (26)
    1:0 Комо
    14.5% (16)
    1:2 Парма
    11.8% (13)
    0:1 Парма
    7.3% (8)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    0:2 Парма
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
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