Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

84' Удар от ворот произведет Комо

84' Тактическая замена. Кутроне Патрик уходит с поля и его заменяет Алессандро Габриэллони

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Роберто Серхи получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Роберто Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Ман Деннис из команды Парма в офсайде

79' Удар от ворот произведет Парма

78' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Парма

77' Михэйлэ Валентин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

75' Удар от ворот произведет Парма

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Эрнани Азеведо получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Эрнани Азеведо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Пас Николас из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Михэйлэ Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Михэйлэ Валентин из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Пас Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Бернабе Адриан из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Пас Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Михэйлэ Валентин получил желтую карточку от судьи

67' Бернабе Адриан из команды Парма разыграл угловой с правого угла.

66' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Бернабе Адриан из команды Парма подал угловой справа.

65' Удар от ворот произведет Парма

62' Зом Симон из команды Парма в офсайде

61' Близко! Михэйлэ Валентин нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

59' Роберто Серхи получил желтую карточку от судьи

59' Удар от ворот произведет Комо

59' Бонни Анж-Йоан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

59' Зом Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Фадера Алию создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Идет дождь, трудные условия для игроков.

55' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Парма

54' Кутроне Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Морено Альберто из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Эно Антони из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Эрнани Азеведо из команды Парма в офсайде

51' Алмквист Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Фадера Алию выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля