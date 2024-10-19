Тур: 8. Стадион: Stadio G. Sinigaglia. Главный судья: Фаббри Микаэль
0'
0:1
20' ГолБонни Анж-Йоан
31' Желтая карточкаЗом Симон
1:1
45' ГолПас Николас
59' Желтая карточкаРоберто Серхи
67' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
90'+6
Ход матча
20'
0:1
31'
45'
1:1
59'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
7 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
581 Количество передач 363
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
20
Эно
Антони
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Джек ФеллипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Джассим АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Комо
Парма
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|4
|0.5
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.25
|Фадера Алию
|1
|0.13
|Пас Николас
|1
|0.13
|Белотти Андреа
|1
|0.13
|Роберто Серхи
|0
|0
|Маццителли Лука
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
|Перроне Максимо
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|3
|0.38
|Бонни Анж-Йоан
|3 (1)
|0.38
|Алмквист Понтус
|1
|0.13
|Эрнани Азеведо
|1 (1)
|0.13
|Дель Прато Энрико
|1
|0.13
|Канчелльери Маттео
|1
|0.13
|Эно Антони
|1
|0.13
|Мохаммед Анас Хадж
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Валери Эмануэле
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберто Серхи
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Судзуки Дзион
|1
|1
|Кулибали Войо
|1
|1
|Кейта Мандела
|1
|1
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Канчелльери Маттео
|0
|1
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Зом Симон
|1
|0
|Балог Ботонд
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|1
|0
Результаты матчей
Комо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Комо
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
3
3
Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
6
35%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2
Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2
Парма
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3
Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0
Результаты матчей
Комо
Парма
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Комо
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
44
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 1
|13
|6.
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
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- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 2
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Комо 1:1 Парма
Исход игры
Комо
40.9% (45)
Ничья
36.4% (40)
Парма
22.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
39.45% (43)
Меньше
60.55% (66)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (31)
2:1 Комо
23.6% (26)
1:0 Комо
14.5% (16)
1:2 Парма
11.8% (13)
0:1 Парма
7.3% (8)
0:0 Ничья
4.5% (5)
0:2 Парма
3.6% (4)
2:2 Ничья
3.6% (4)
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