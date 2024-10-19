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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Комо
1:1
Конец матча
Парма
0'
0:1
20' Гол
Бонни Анж-Йоан
31' Желтая карточка
Зом Симон
1:1
45' Гол
Пас Николас
59' Желтая карточка
Роберто Серхи
67' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
90'+6

Ход матча

20'
0:1
Бонни Анж-Йоан
(Эрнани Азеведо)
31'
 
Зом Симон
45'
Пас Николас
(Фадера Алию)
1:1
56'
 
Михэйлэ Валентин
Канчелльери Маттео
56'
 
Ман Деннис
Алмквист Понтус
59'
Роберто Серхи
 
63'
Маццителли Лука
Стрефецца Габриэль
 
63'
Сала Марко
Морено Альберто
 
67'
 
Михэйлэ Валентин
71'
 
Шарпантье Габриэль
Бонни Анж-Йоан
71'
 
Кейта Мандела
Зом Симон
77'
Да Кунья Лукас
Фадера Алию
 
78'
 
Камара Дрисса
Эрнани Азеведо
85'
Гольданига Эдоардо
Доссена Альберто
 
85'
Габриеллони Алессандро
Роберто Серхи
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 7 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 581 Количество передач 363
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 110
Комо 40.9% (45)
X 36.4% (40)
Парма 22.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
77
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
23
Перроне
Максимо
20
Роберто
Серхи
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
31
Судзуки
Дзион
20
Эно
Антони
15
Дель
Прато
Энрико
4
Балог
Ботонд
14
Валери
Эмануэле
11
Алмквист
Понтус
10
Бернабе
Адриан
22
Канчелльери
Маттео
19
Зом
Симон
27
Эрнани
Азеведо
13
Бонни
Анж-Йоан
Комо
4-2-3-1
Парма
4-3-2-1

История личных встреч

Комо
Парма

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
4:3
СB
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.5
Стрефецца Габриэль 2 0.25
Фадера Алию 1 0.13
Пас Николас 1 0.13
Белотти Андреа 1 0.13
Роберто Серхи 0 0
Маццителли Лука 0 0
Доссена Альберто 0 0
Перроне Максимо 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 3 0.38
Бонни Анж-Йоан 3 (1) 0.38
Алмквист Понтус 1 0.13
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.13
Дель Прато Энрико 1 0.13
Канчелльери Маттео 1 0.13
Эно Антони 1 0.13
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Кулибали Войо 0 0
Валери Эмануэле 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберто Серхи 3 0
Морено Альберто 3 0
Верди Симоне 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Кейта Мандела 1 1
Михэйлэ Валентин 2 0
Канчелльери Маттео 0 1
Эстевес Науэль 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Зом Симон 1 0
Балог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Мохаммед Анас Хадж 1 0

Результаты матчей

Комо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Комо
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

3
3
Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
6
35%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2
Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2
Парма
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3
Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0

Результаты матчей

Комо
Парма

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Комо
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Милан
 1:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
4.
Лацио
 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 10 - 1 13
6.
Удинезе
 0:1 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
9.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11.
Фиорентина
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
15.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
18.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 1:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
8.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Ювентус
 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
19.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
6.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Милан
 1:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Удинезе
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Комо Кутроне Патрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Комо: 59%, Парма: 41%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Комо
  • 95'
    Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Удар от ворот произведет Комо
  • 94'
    Бернабе Адриан не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 92'
    Маццителли Лука не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Кейта Мандела из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Комо: 59%, Парма: 41%.
  • 90'
    Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Камара Дрисса ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Комо: 68%, Парма: 32%.
    • 47'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Пас Николас удалось забить из легкой позиции.
    • 45'
      Фадера Алию сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Пас Николас забивает с левой ноги!
    • 45'
      Балог Ботонд ошибается в защите.
    • 45'
      Фадера Алию из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Комо: 69%, Парма: 31%.
    • 45'
      Роберто Серхи из команды Комо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Эмануэле Валери из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 44'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Парма контролирует мяч.
    • 43'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Какой удар! Со штрафного Бернабе Адриан сотряс перекладину!
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Стрефецца Габриэль из команды Комо поставил подножку. Пострадал Зом Симон
    • 42'
      Зом Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Фадера Алию из команды Комо в офсайде
    • 40'
      Удар от ворот произведет Комо
    • 40'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Комо: 70%, Парма: 30%.
    • 40'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Кемпф Марк-Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Канчелльери Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Фадера Алию
    • 39'
      Роберто Серхи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Удар от ворот произведет Комо
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Канчелльери Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Кемпф Марк-Оливер
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Фадера Алию из команды Комо поставил подножку. Пострадал Канчелльери Маттео
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Эрнани Азеведо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Морено Альберто
    • 35'
      Контроль мяча: Комо: 70%, Парма: 30%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Фадера Алию из команды Комо поставил подножку. Пострадал Эно Антони
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Кемпф Марк-Оливер из команды Комо поставил подножку. Пострадал Эрнани Азеведо
    • 34'
      Кутроне Патрик нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.
    • 33'
      Морено Альберто из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Пас Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Зом Симон получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Зом Симон из команды Парма поставил подножку. Пострадал Стрефецца Габриэль
    • 31'
      Пас Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Эно Антони пробует нанести удар издали, но Эмиль Аудеро держит все под контролем
    • 30'
      Контроль мяча: Комо: 69%, Парма: 31%.
    • 30'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 29'
      Шанс! Доссена Альберто из команды Комо пробил головой, но мимо
    • 28'
      Стрефецца Габриэль из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Пас Николас из команды Комо разыграл угловой с правого угла.
    • 28'
      Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Роберто Серхи наказан за толчок Бернабе Адриан
    • 27'
      Алмквист Понтус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Канчелльери Маттео наказан за толчок Ван дер Бремпт Игнасе
    • 25'
      Контроль мяча: Комо: 68%, Парма: 32%.
    • 25'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 25'
      Пас Николас из команды Комо разыграл угловой с правого угла.
    • 25'
      Дель Прато Энрико успешно блокирует удар.
    • 25'
      Стрефецца Габриэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Комо
    • 23'
      Кемпф Марк-Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Фадера Алию. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Кутроне Патрик из команды Комо в офсайде
    • 22'
      Морено Альберто из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Алмквист Понтус сделал ключевой пас для гола!
    • 20'
      Эрнани Азеведо сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Бонни Анж-Йоан из команды Парма забил фантастический гол правой пяткой!
    • 20'
      Эрнани Азеведо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Пас Николас из команды Комо разыграл угловой с левого угла.
    • 17'
      Балог Ботонд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Роберто Серхи из команды Комо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Эрнани Азеведо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Кемпф Марк-Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Бонни Анж-Йоан из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Комо: 64%, Парма: 36%.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Перроне Максимо из команды Комо поставил подножку. Пострадал Канчелльери Маттео
    • 13'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 12'
      Ван дер Бремпт Игнасе наказан за толчок Эрнани Азеведо
    • 11'
      Бонни Анж-Йоан задерживает мяч рукой
    • 11'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Алмквист Понтус нанес удар в каркас ворот!
    • 11'
      Бонни Анж-Йоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Комо: 64%, Парма: 36%.
    • 10'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 10'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Стрефецца Габриэль и попал в перекладину!
    • 9'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 8'
      Удар от ворот произведет Комо
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Фадера Алию из команды Комо поставил подножку. Пострадал Зом Симон
    • 7'
      Бернабе Адриан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 6'
      Контроль мяча: Комо: 50%, Парма: 50%.
    • 5'
      Комо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Комо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Балог Ботонд наказан за толчок Кутроне Патрик
    • 4'
      Удар от ворот произведет Комо
    • 4'
      Зом Симон не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Балог Ботонд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Кутроне Патрик из команды Комо в офсайде
    • 2'
      Кемпф Марк-Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Эно Антони из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Комо начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio G. Sinigaglia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Комо 40.9% (45)
    X 36.4% (40)
    Парма 22.7% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Комо 1:1 Парма онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Комо 1:1 Парма

    Исход игры
    Комо
    40.9% (45)
    Ничья
    36.4% (40)
    Парма
    22.7% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.45% (43)
    Меньше
    60.55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (31)
    2:1 Комо
    23.6% (26)
    1:0 Комо
    14.5% (16)
    1:2 Парма
    11.8% (13)
    0:1 Парма
    7.3% (8)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    0:2 Парма
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
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