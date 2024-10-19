  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Дженоа
2:2
Конец матча
Болонья
0'
0:1
37' Гол
Орсолини Риккардо
41' Желтая карточка
Джилардино Альберто
0:2
56' Гол
Одгор Йенс
64' Желтая карточка
Кариколь Аарон
1:2
73' Гол
Пинамонти Андреа
2:2
85' Гол
Пинамонти Андреа
86' Желтая карточка
Пинамонти Андреа
90'+5

Ход матча

37'
0:1
Орсолини Риккардо
(Моро Никола)
41'
Джилардино Альберто
 
46'
Эхатор Джефф
Мелегони Филиппо
 
46'
Нортон-Каффи Брук
Маркандалли Алессандро
 
56'
0:2
Одгор Йенс
63'
 
Карлссон Йеспер
Домингес Бенжамин
64'
Кариколь Аарон
 
65'
Патрицио Масини
Торсбю Мортен
 
65'
Дзаноли Алессандро
Миретти Фабио
 
73'
Пинамонти Андреа
(Эхатор Джефф)
1:2
76'
 
Даллинга Тийс
Кастро Сантьяго
76'
 
Фаббьян Джованни
Одгор Йенс
82'
Анкей Дэвид
Френдруп Мортен
 
85'
Пинамонти Андреа
(Кариколь Аарон)
2:2
86'
Пинамонти Андреа
 
90'
 
Хольм Эмиль
Орсолини Риккардо

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 271 Количество передач 449
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 110
Дженоа 19.1% (21)
X 41.8% (46)
Болонья 39.1% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леали
Никола
27
Маркандалли
Алессандро
33
Маттурро
Алан
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
72
Мелегони
Филиппо
32
Френдруп
Мортен
23
Миретти
Фабио
3
Кариколь
Аарон
2
Торсбю
Мортен
19
Пинамонти
Андреа
34
Равалья
Федерико
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
15
Казале
Николо
33
Миранда
Хуан
6
Моро
Никола
8
Фройлер
Ремо
7
Орсолини
Риккардо
21
Одгор
Йенс
30
Домингес
Бенжамин
9
Кастро
Сантьяго
Дженоа
3-5-1-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Болонья

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

28 матчей

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
8 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:4
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.07
1.14

Среднее время на гол

84
78

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Среднее время на гол

78
126

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.11
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

81
96

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 0.38
Эхатор Джефф 1 0.13
Вольякко Алессандро 1 0.13
Мессиас Жуниор 1 0.13
Де Винтер Кони 1 0.13
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Сантьяго 3 0.38
Орсолини Риккардо 2 (1) 0.25
Одгор Йенс 1 0.13
Урбаньски Кацпер 1 0.13
Айлинг Самуэль 1 0.13
Фаббьян Джованни 1 0.13
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Моро Никола 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Кариколь Аарон 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Васкес Хоан 1 0
Бани Маттиа 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Побега Томмазо 1 0
Урбаньски Кацпер 1 0
Кастро Сантьяго 1 0
Фаббьян Джованни 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
3
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
3
43%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
3
30%
76-90

Пропущено

17
10
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
6
35%
1
10%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
4
24%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0
Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1
Болонья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2
Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1

Результаты матчей

Дженоа
Болонья

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Милан
 1:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
4.
Лацио
 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 10 - 1 13
6.
Удинезе
 0:1 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
9.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11.
Фиорентина
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
15.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
18.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 1:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
8.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Ювентус
 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
19.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
6.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Милан
 1:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Удинезе
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Комо Кутроне Патрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Дженоа: 38%, Болонья: 62%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 94'
    Болонья пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 94'
    Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Миранда Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Кариколь Аарон из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 92'
    Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Болонья пытается что-то создать.
  • 92'
    Пинамонти Андреа возвращается на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Ох, нехорошо это выглядит. Пинамонти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 91'
      Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Контроль мяча: Дженоа: 38%, Болонья: 62%.
    • 90'
      Тактическая замена. Орсолини Риккардо уходит с поля и его заменяет Хольм Эмиль
    • 90'
      Анкей Дэвид наказан за толчок Пош Штефан
    • 89'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Удар от ворот произведет Болонья
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Дженоа 19.1% (21)
    X 41.8% (46)
    Болонья 39.1% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дженоа 2:2 Болонья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Болонья

    Исход игры
    Дженоа
    19.1% (21)
    Ничья
    41.8% (46)
    Болонья
    39.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.78% (39)
    Меньше
    64.22% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    75.23% (82)
    Нет
    24.77% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (43)
    1:2 Болонья
    20% (22)
    0:1 Болонья
    17.3% (19)
    2:1 Дженоа
    12.7% (14)
    1:0 Дженоа
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    1:3 Болонья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный