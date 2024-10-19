Тур: 8. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Довери Даниэле
0'
0:1
37' ГолОрсолини Риккардо
41' Желтая карточкаДжилардино Альберто
0:2
56' ГолОдгор Йенс
64' Желтая карточкаКариколь Аарон
1:2
73' ГолПинамонти Андреа
2:2
85' ГолПинамонти Андреа
86' Желтая карточкаПинамонти Андреа
90'+5
Ход матча
37'
0:1
56'
0:2
64'
73'
1:2
85'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 8
-
1 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
271 Количество передач 449
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Васкес
Хоан
31
Бёкема
Сэм
33
Миранда
Хуан
21
Одгор
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эхатор ДжеффНападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
- Нападающий
-
99 Franz Stolz
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Болонья
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
28 матчей
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
8 побед 18 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.07
1.14
Среднее время на гол
84
78
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Среднее время на гол
78
126
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.11
0.93
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
81
96
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|3
|0.38
|Эхатор Джефф
|1
|0.13
|Вольякко Алессандро
|1
|0.13
|Мессиас Жуниор
|1
|0.13
|Де Винтер Кони
|1
|0.13
|Кариколь Аарон
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|Оливейра Витор
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Сантьяго
|3
|0.38
|Орсолини Риккардо
|2 (1)
|0.25
|Одгор Йенс
|1
|0.13
|Урбаньски Кацпер
|1
|0.13
|Айлинг Самуэль
|1
|0.13
|Фаббьян Джованни
|1
|0.13
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Кариколь Аарон
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|2
|1
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Урбаньски Кацпер
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
5
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
3
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
3
43%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
3
30%
76-90
Пропущено
17
10
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
6
35%
1
10%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
4
24%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0
Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1
Болонья
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2
Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Дженоа
Болонья
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 1
|13
|6.
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 2
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Болонья
Исход игры
Дженоа
19.1% (21)
Ничья
41.8% (46)
Болонья
39.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
35.78% (39)
Меньше
64.22% (70)
Обе команды забьют
Да
75.23% (82)
Нет
24.77% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (43)
1:2 Болонья
20% (22)
0:1 Болонья
17.3% (19)
2:1 Дженоа
12.7% (14)
1:0 Дженоа
5.5% (6)
0:0 Ничья
1.8% (2)
1:3 Болонья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!