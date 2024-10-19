  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Мольде
0:0
Первый тайм: 45+'
Саннефьёрд
0'
41' Желтая карточка
Martin Gjone

Ход матча

41'
 
Martin Gjone

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Саннефьёрд
5.80
Реклама, zenit.win
8.90
Реклама, zenit.win
8.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
22
Посьядала
Альберт
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
19
Хауган
Эйрик
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
27
Брюнхильдсен
Ола
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
22
Martin
Gjone
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Loris
Mettler
6
Рисан
Сандер
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
Мольде
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Саннефьёрд

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

23 матча

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:2
Э
5:0
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
5:0
Э
3:1
Э
3:3
Э
2:4
Э
6:1
ТМС
2:1
ТМК
2:1
КН
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

2.54
2.2

Среднее время на гол

35
40

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2
0.77

Среднее время на гол

45
117

Всего голов

53
32

Голов в среднем за матч

2.3
1.39

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

39
64

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 12 0.48
Эриксен Кристиан I 12 0.48
Брюнхильдсен Ола 5 0.2
Ловик Матиас 4 0.16
Стеневик Халлдор 3 (1) 0.12
Хестад Эйрик 3 0.12
Хауган Эйрик 3 0.12
Хёуген Кристоффер 2 0.08
Гульбрандсен Фредрик 2 0.08
Коса Маркус Андреас 2 (1) 0.08
Линнес Мартин 1 0.04
Оланаре Аарон 1 0.04
Ихлер Фредерик 1 0.04
Бьорнбак Мартин 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Брейвик Эмиль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Гранаас Сондре 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.2
Loris Mettler 4 0.16
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.16
Сигурдарсон Стефан Инги 4 0.16
Кристиансен Стиан 3 0.12
Jakob Masloe Dunsby 2 0.08
Амин Симон 2 0.08
Оттоссон Филип 1 0.04
Рисан Сандер 1 0.04
Danilo Al-Saed 1 0.04
Fredrik Tobias Berglie 1 0.04
Нильссон Александер II 1 0.04
Sebastian Holm Mathisen 1 0.04
Elias Jemal 1 0.04
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 5 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Посьядала Альберт 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 6 2
Амин Симон 6 0
Jakob Masloe Dunsby 4 0
Оттоссон Филип 4 0
Loris Mettler 4 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0

Результаты матчей

Мольде
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Саннефьёрд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

11
12
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Саннефьёрд
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

18
17
Мольде
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Саннефьёрд
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

29
29

Голы по времени матча

Забито

35
12
17 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
6
17%
0
0%
1-15
8
23%
1
8%
16-30
3
9%
2
17%
31-45
5
14%
4
33%
46-60
9
26%
3
25%
61-75
4
11%
2
17%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
2
12%
7
32%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
4
20%
6
32%
61-75
3
15%
4
21%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
2
20%
5
25%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
4
40%
1
5%
76-90

Забито

55
31
26 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
8
15%
2
6%
1-15
10
18%
3
10%
16-30
8
15%
5
16%
31-45
9
16%
6
19%
46-60
13
24%
9
29%
29%
61-75
7
13%
6
19%
76-90

Пропущено

27
42
10 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 23
4
15%
5
12%
1-15
2
7%
5
12%
16-30
4
15%
8
19%
31-45
5
19%
7
17%
46-60
3
11%
12
29%
61-75
9
33%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1
ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2
Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1

Результаты матчей

Мольде
Саннефьёрд

Точный счет

3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Мольде
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
1.5
Больше Меньше
6
6
5
7
2.5
3
9
3
9
3.5
2
10
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
2
10
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
18
6
16
8
1.5
8
16
8
16
2.5
4
20
5
19
3.5
2
22
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 24 16 5 3 57 - 21 53
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 0:0 25 13 6 6 54 - 28 45
4.
Викинг
 24 12 7 5 46 - 31 43
5.
Русенборг
 24 12 4 8 40 - 34 40
6.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
7.
КФУМ Осло
 24 8 9 7 30 - 29 33
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
ФК Кристиансунн
 24 7 8 9 29 - 37 29
10.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
11.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
14.
Саннефьёрд
 0:0 25 5 8 12 32 - 41 23
15.
Одд
 24 5 7 12 22 - 40 22
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 0:0 13 7 3 3 34 - 18 24
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
ФК Кристиансунн
 12 5 5 2 19 - 18 20
8.
Саннефьёрд
 0:0 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 0:0 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
7.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
13.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
14.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 0:0 13 0 6 7 12 - 22 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Martin Gjone получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Саннефьёрд
5.80
Реклама, zenit.win
8.90
Реклама, zenit.win
8.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мольде 0:0 Саннефьёрд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мольде
Саннефьёрд
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный