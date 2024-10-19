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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 6293 Главный судья: Mohammad Aslam
Мольде
0:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
41' Желтая карточка
Martin Gjone
0:1
65' Гол
Loris Mettler
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Martin Gjone
90'+8

Ход матча

41'
 
Martin Gjone
63'
Ловик Матиас
Хёуген Кристоффер
 
63'
Энггаард Мэдс
Брейвик Эмиль
 
63'
Коса Маркус Андреас
Эриксен Кристиан
 
65'
0:1
Loris Mettler
(Марковик Эман)
71'
 
Martin Gjone
72'
Ихлер Фредерик
Амундсен Исак
 
76'
 
Сигурдарсон Стефан Инги
Тветер Александер Рууд
84'
 
Aleksander van der Spa
Fredrik Tobias Berglie
84'
 
Elias Jemal
Марковик Эман
84'
 
Мельхиор Маркус
Амин Симон
86'
Эдегор Никлас
Дели Матс Мёллер
 
90'
 
Nishimwe Beltran Mvuka
Jakob Masloe Dunsby

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 294 Количество передач 208
  • 58 Владение мячом, % 42
22
Посьядала
Альберт
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
19
Хауган
Эйрик
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
27
Брюнхильдсен
Ола
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
2
Fredrik
Tobias
Berglie
22
Martin
Gjone
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Loris
Mettler
6
Рисан
Сандер
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
Мольде
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Саннефьёрд

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

23 матча

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:2
Э
5:0
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
5:0
Э
3:1
Э
3:3
Э
2:4
Э
6:1
ТМС
2:1
ТМК
2:1
КН
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

2.54
2.2

Среднее время на гол

35
40

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2
0.77

Среднее время на гол

45
117

Всего голов

53
32

Голов в среднем за матч

2.3
1.39

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

39
64

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 12 0.48
Эриксен Кристиан I 12 0.48
Брюнхильдсен Ола 5 0.2
Ловик Матиас 4 0.16
Стеневик Халлдор 3 (1) 0.12
Хестад Эйрик 3 0.12
Хауган Эйрик 3 0.12
Хёуген Кристоффер 2 0.08
Гульбрандсен Фредрик 2 0.08
Коса Маркус Андреас 2 (1) 0.08
Линнес Мартин 1 0.04
Оланаре Аарон 1 0.04
Ихлер Фредерик 1 0.04
Бьорнбак Мартин 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Брейвик Эмиль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Гранаас Сондре 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 5 0.2
Марковик Эман 5 (1) 0.2
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.16
Сигурдарсон Стефан Инги 4 0.16
Кристиансен Стиан 3 0.12
Jakob Masloe Dunsby 2 0.08
Амин Симон 2 0.08
Оттоссон Филип 1 0.04
Рисан Сандер 1 0.04
Danilo Al-Saed 1 0.04
Fredrik Tobias Berglie 1 0.04
Нильссон Александер II 1 0.04
Sebastian Holm Mathisen 1 0.04
Elias Jemal 1 0.04
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 5 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Посьядала Альберт 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 6 2
Амин Симон 6 0
Jakob Masloe Dunsby 4 0
Оттоссон Филип 4 0
Loris Mettler 4 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Martin Gjone 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0

Результаты матчей

Мольде
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Саннефьёрд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

11
12
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Саннефьёрд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

18
17
Мольде
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

29
29

Голы по времени матча

Забито

35
13
17 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
6
17%
0
0%
1-15
8
23%
1
8%
16-30
3
9%
2
15%
31-45
5
14%
4
31%
46-60
9
26%
4
31%
61-75
4
11%
2
15%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
3
17%
7
32%
61-75
5
28%
4
18%
76-90

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
4
20%
6
32%
61-75
3
15%
4
21%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
2
20%
5
25%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
4
40%
1
5%
76-90

Забито

55
32
26 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
8
15%
2
6%
1-15
10
18%
3
9%
16-30
8
15%
5
16%
31-45
9
16%
6
19%
46-60
13
24%
10
31%
61-75
7
13%
6
19%
76-90

Пропущено

28
42
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 23
4
14%
5
12%
1-15
2
7%
5
12%
16-30
4
14%
8
19%
31-45
5
18%
7
17%
46-60
4
14%
12
29%
61-75
9
32%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1
ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2
Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1

Результаты матчей

Мольде
Саннефьёрд

Точный счет

2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Мольде
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
11
2
1.5
6
6
5
8
2.5
3
9
3
10
3.5
2
10
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
7
1.5
2
11
3
9
2.5
1
12
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
19
6
16
9
1.5
8
17
8
17
2.5
4
21
5
20
3.5
2
23
2
23
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 24 12 7 5 46 - 31 43
5.
Русенборг
 24 12 4 8 40 - 34 40
6.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
7.
КФУМ Осло
 24 8 9 7 30 - 29 33
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
ФК Кристиансунн
 24 7 8 9 29 - 37 29
10.
Тромсё
 0:0 25 8 5 12 28 - 33 29
11.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
15.
Одд
 24 5 7 12 22 - 40 22
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
ФК Кристиансунн
 12 5 5 2 19 - 18 20
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 0:0 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 13 7 3 3 22 - 13 24
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
7.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
9.
Тромсё
 0:0 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
13.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
14.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Martin Gjone получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мольде 0:1 Саннефьёрд онлайн

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