Тур: 25. Стадион: Акер. Зрители: 6293 Главный судья: Mohammad Aslam
0:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаMartin Gjone
0:1
65' ГолLoris Mettler
71' Undefined phrase: football_event_Martin Gjone
90'+8
Ход матча
41'
65'
0:1
71'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
294 Количество передач 208
-
58 Владение мячом, % 42
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Martin GjoneЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
43 Elias Jemal
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мольде
Саннефьёрд
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
23 матча
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
2.54
2.2
Среднее время на гол
35
40
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2
0.77
Среднее время на гол
45
117
Всего голов
53
32
Голов в среднем за матч
2.3
1.39
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
39
64
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|12
|0.48
|Эриксен Кристиан I
|12
|0.48
|Брюнхильдсен Ола
|5
|0.2
|Ловик Матиас
|4
|0.16
|Стеневик Халлдор
|3 (1)
|0.12
|Хестад Эйрик
|3
|0.12
|Хауган Эйрик
|3
|0.12
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.08
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.08
|Коса Маркус Андреас
|2 (1)
|0.08
|Линнес Мартин
|1
|0.04
|Оланаре Аарон
|1
|0.04
|Ихлер Фредерик
|1
|0.04
|Бьорнбак Мартин
|1
|0.04
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.04
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|0
|0
|Гранаас Сондре
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Loris Mettler
|5
|0.2
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.2
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.16
|Сигурдарсон Стефан Инги
|4
|0.16
|Кристиансен Стиан
|3
|0.12
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.08
|Амин Симон
|2
|0.08
|Оттоссон Филип
|1
|0.04
|Рисан Сандер
|1
|0.04
|Danilo Al-Saed
|1
|0.04
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.04
|Нильссон Александер II
|1
|0.04
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.04
|Elias Jemal
|1
|0.04
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|6
|0
|Амундсен Исак
|5
|0
|Ловик Матиас
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Посьядала Альберт
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|6
|2
|Амин Симон
|6
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|4
|0
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Loris Mettler
|4
|0
|Ченг Кристофер
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Martin Gjone
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
|Андреас Тегстрём
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Саннефьёрд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
11
12
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Саннефьёрд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
18
17
Мольде
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
29
29
Голы по времени матча
Забито
35
13
17 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
6
17%
0
0%
1-15
8
23%
1
8%
16-30
3
9%
2
15%
31-45
5
14%
4
31%
46-60
9
26%
4
31%
61-75
4
11%
2
15%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
3
17%
2
9%
46-60
3
17%
7
32%
61-75
5
28%
4
18%
76-90
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
4
20%
6
32%
61-75
3
15%
4
21%
76-90
Пропущено
10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
2
20%
5
25%
46-60
1
10%
5
25%
61-75
4
40%
1
5%
76-90
Забито
55
32
26 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
8
15%
2
6%
1-15
10
18%
3
9%
16-30
8
15%
5
16%
31-45
9
16%
6
19%
46-60
13
24%
10
31%
61-75
7
13%
6
19%
76-90
Пропущено
28
42
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 23
4
14%
5
12%
1-15
2
7%
5
12%
16-30
4
14%
8
19%
31-45
5
18%
7
17%
46-60
4
14%
12
29%
61-75
9
32%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Ларн 3:0 Мольде - Тромсё 5:3 КФУМ Осло - Мольде 1:1
ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2
Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1
Результаты матчей
Мольде
Саннефьёрд
Точный счет
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Мольде
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
112
66
58
39
310
210
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
57
211
39
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
196
169
817
817
421
520
223
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|25
|16
|6
|3
|57 - 21
|54
|2.
|24
|13
|7
|4
|42 - 28
|46
|3.
|25
|13
|5
|7
|54 - 29
|44
|4.
|24
|12
|7
|5
|46 - 31
|43
|5.
|24
|12
|4
|8
|40 - 34
|40
|6.
|24
|11
|7
|6
|32 - 29
|40
|7.
|24
|8
|9
|7
|30 - 29
|33
|8.
|24
|7
|8
|9
|30 - 29
|29
|9.
|24
|7
|8
|9
|29 - 37
|29
|10.
|0:0
|25
|8
|5
|12
|28 - 33
|29
|11.
|24
|7
|7
|10
|28 - 37
|28
|12.
|24
|7
|5
|12
|33 - 48
|26
|13.
|25
|6
|7
|12
|33 - 41
|25
|14.
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|15.
|24
|5
|7
|12
|22 - 40
|22
|16.
|24
|6
|3
|15
|26 - 50
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|13
|7
|2
|4
|34 - 19
|23
|6.
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|19 - 18
|20
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|10.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 18
|15
|11.
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|12.
|12
|4
|1
|7
|7 - 12
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|15.
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|2.
|12
|6
|5
|1
|23 - 16
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 19
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|9.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|10.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|16 - 25
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|6 - 16
|9
|15.
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|13
|1
|5
|7
|13 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5