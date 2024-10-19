  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 5. Стадион: .
Хака
2:3
Конец матча
ВПС
0'
0:1
11' Гол
Mikko Pitkaenen
1:1
14' Гол
Сейдиу Арлинд
2:1
48' Гол
Олусанья Антони
61' Желтая карточка
Сейдиу Арлинд
2:2
62' Гол
Вахтера Йонас
80' Желтая карточка
Саллинен Оскари
81' Желтая карточка
Ниеми Мийка
85' Желтая карточка
Башкиров Евгений
2:3
90' Гол
kalle Multanen
90' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
90'+7
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
5
Nicolas
Gianini
Dantas
2
Nikolas
Talo
13
Саллинен
Оскари
8
Сийра
Тууре
19
Римст
Бенжамин
23
Maissa
Fall
11
Imani
Lanquedoc
17
Сейдиу
Арлинд
27
Олусанья
Антони
1
Teppo
Marttinen
2
Josep
Nuorela
5
Mikko
Pitkaenen
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
4
Энгстрем
Йеспер
15
Luka
Smyth
30
Вахтера
Йонас
16
Teemu
Hytoenen
Хака
ВПС

История личных встреч

Хака
ВПС

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

13%
65.2%
21.8%
3 победы 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

В
3:2
В
1:2
В
4:1
В
2:2
В
1:2
В
0:3
В
3:3
В
0:2
В
0:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
2:1
КЛ
1:0
В
0:1
В
0:1
КЛ
2:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

0.9
1.23

Среднее время на гол

100
73

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

79
79

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 9 0.33
Maissa Fall 6 0.22
Сейдиу Арлинд 4 0.15
Imani Lanquedoc 4 0.15
Олусанья Антони 4 (1) 0.15
Juho Kilo 3 0.11
Marko Bacanin 3 0.11
Oliver Whyte 2 0.07
Магута Райан 1 0.04
Фриберг Никлас 1 0.04
Nicolas Gianini Dantas 1 0.04
Guilherme Morais 1 0.04
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 10 (5) 0.37
Teemu Hytoenen 7 0.26
Хаукиоя Мартти 4 (2) 0.15
Башкиров Евгений 3 0.11
Хасселбайнк Глеофило 3 0.11
Вахтера Йонас 2 0.07
Mikko Pitkaenen 2 0.07
Аланко Саму 2 0.07
Samuel Lindeman 2 0.07
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.04
Alfie Cicale 1 0.04
Энгстрем Йеспер 1 0.04
Antonio Almen 1 0.04
kalle Multanen 1 0.04
Ниеми Мийка 1 0.04
Prosper Ahiabu 0 0
Josep Nuorela 0 0
Luka Smyth 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 8 0
Магута Райан 6 1
Maissa Fall 7 0
Nikolas Talo 5 1
Nicolas Gianini Dantas 6 0
Haymenn Bah-Traore 4 1
Мастокангас Элиас 5 0
Oliver Whyte 5 0
Ндам Хассан 4 0
Патулидис Эвангелос 4 0
Лепола Антон 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Marko Bacanin 2 0
Римст Бенжамин 2 0
Juho Kilo 2 0
Imani Lanquedoc 2 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 5 1
Prosper Ahiabu 4 1
Башкиров Евгений 5 0
Antti-Ville Raeisaenen 5 0
Ogude Emmanuel Ifeanyi 2 1
Ниеми Мийка 3 0
Аланко Саму 3 0
Хаукиоя Мартти 3 0
Pedro Justiniano 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Юсси Нуорела 2 0
Вахтера Йонас 1 0
Хювяринен Юхо 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Lauri-Eemil Vetri 1 0
Alfie Cicale 1 0

Результаты матчей

Хака
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ВПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

8
6
Хака
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
ВПС
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

11
17
Хака
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
15% (4)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
ВПС
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

27
19

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

22
20
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
5
23%
7
35%
61-75
5
23%
4
20%
76-90

Пропущено

21
25
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
19%
4
16%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
5
24%
6
24%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
5
29%
29%
3
14%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
3
18%
5
24%
76-90

Пропущено

23
22
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
4
17%
8
36%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
6
26%
5
23%
76-90

Забито

39
41
15 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
13%
4
10%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
4
10%
5
12%
31-45
10
26%
6
15%
46-60
6
15%
11
27%
61-75
8
21%
9
22%
76-90

Пропущено

44
47
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
5
11%
5
11%
1-15
4
9%
7
15%
16-30
11
25%
4
9%
31-45
5
11%
13
28%
46-60
8
18%
7
15%
61-75
11
25%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ХИК - Хака 0:1 КуПС - Хака 2:0 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 Ильвес - Хака 3:2
Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1
ВПС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ВПС - Ильвес 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 1:4 ВПС - ХИК 1:1 КуПС - ВПС 3:1
ВПС - ХИК 1:3 Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1

Результаты матчей

Хака
ВПС

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хака
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
6
7
2
11
2.5
4
9
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
7
7
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
23
4
12
15
1.5
13
14
4
23
2.5
6
21
2
25
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 27 17 5 5 46 - 24 56
2.
Ильвес
 27 16 6 5 56 - 27 54
3.
ХИК
 27 13 6 8 44 - 27 45
4.
Интер Турку
 27 12 5 10 46 - 34 41
5.
СЯК Сейнайоки
 27 11 7 9 46 - 44 40
6.
ВПС
 27 11 6 10 43 - 45 39
7.
Хака
 27 11 5 11 40 - 43 38
8.
Гнистан
 27 10 7 10 40 - 43 37
9.
Оулу
 27 7 7 13 32 - 40 28
10.
Мариехамн
 27 7 5 15 27 - 44 26
11.
Лахти
 27 4 12 11 31 - 47 24
12.
ЕИФ Экенас
 27 4 7 16 24 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 14 12 0 2 30 - 10 36
2.
Ильвес
 14 10 2 2 39 - 16 32
3.
Интер Турку
 14 8 4 2 30 - 16 28
4.
ХИК
 14 8 3 3 24 - 10 27
5.
Гнистан
 14 7 3 4 18 - 17 24
6.
СЯК Сейнайоки
 13 6 3 4 24 - 22 21
7.
Оулу
 14 6 3 5 16 - 12 21
8.
ВПС
 13 5 4 4 22 - 21 19
9.
Хака
 13 5 4 4 22 - 21 19
10.
Лахти
 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Мариехамн
 13 4 4 5 15 - 18 16
12.
ЕИФ Экенас
 13 2 4 7 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 13 6 4 3 17 - 11 22
2.
КуПС
 13 5 5 3 16 - 14 20
3.
ВПС
 14 6 2 6 21 - 24 20
4.
Хака
 14 6 1 7 18 - 22 19
5.
СЯК Сейнайоки
 14 5 4 5 22 - 22 19
6.
ХИК
 13 5 3 5 20 - 17 18
7.
Интер Турку
 13 4 1 8 16 - 18 13
8.
Гнистан
 13 3 4 6 22 - 26 13
9.
Мариехамн
 14 3 1 10 12 - 26 10
10.
ЕИФ Экенас
 14 2 3 9 12 - 32 9
11.
Оулу
 13 1 4 8 16 - 28 7
12.
Лахти
 14 0 7 7 13 - 30 7
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 12 (2)
Мариехамн Ларссон Адам 11 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Риски Роопе 11
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Оулу Коффей Эшли 2 7
Гнистан Ояла Юхани 10
СЯК Сейнайоки Пирес Келвин 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Олусанья Антони сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Сейдиу Арлинд бьет в цель!
    • 14'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 11'
      Josep Nuorela сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Mikko Pitkaenen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хака 2:3 ВПС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный