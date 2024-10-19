Тур: 5. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
0:1
11' ГолMikko Pitkaenen
1:1
14' ГолСейдиу Арлинд
2:1
48' ГолОлусанья Антони
61' Желтая карточкаСейдиу Арлинд
2:2
62' ГолВахтера Йонас
80' Желтая карточкаСаллинен Оскари
81' Желтая карточкаНиеми Мийка
85' Желтая карточкаБашкиров Евгений
2:3
90' Голkalle Multanen
90' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
90'+7
Ход матча
11'
0:1
14'
1:1
48'
2:1
61'
62'
2:2
80'
81'
85'
90'
2:3
90'
12
Лепола
Антон
23
Maissa
Fall
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
15
Luka
Smyth
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
77 Oliver Whyte
-
-
-
20 Jesse Nikki
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Luka SmythНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Хака
ВПС
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
13%
65.2%
21.8%
3 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
0.9
1.23
Среднее время на гол
100
73
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
79
79
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|9
|0.33
|Maissa Fall
|6
|0.22
|Сейдиу Арлинд
|4
|0.15
|Imani Lanquedoc
|4
|0.15
|Олусанья Антони
|4 (1)
|0.15
|Juho Kilo
|3
|0.11
|Marko Bacanin
|3
|0.11
|Oliver Whyte
|2
|0.07
|Магута Райан
|1
|0.04
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.04
|Guilherme Morais
|1
|0.04
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|10 (5)
|0.37
|Teemu Hytoenen
|7
|0.26
|Хаукиоя Мартти
|4 (2)
|0.15
|Башкиров Евгений
|3
|0.11
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.11
|Вахтера Йонас
|2
|0.07
|Mikko Pitkaenen
|2
|0.07
|Аланко Саму
|2
|0.07
|Samuel Lindeman
|2
|0.07
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.04
|Alfie Cicale
|1
|0.04
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.04
|Antonio Almen
|1
|0.04
|kalle Multanen
|1
|0.04
|Ниеми Мийка
|1
|0.04
|Prosper Ahiabu
|0
|0
|Josep Nuorela
|0
|0
|Luka Smyth
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|8
|0
|Магута Райан
|6
|1
|Maissa Fall
|7
|0
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Haymenn Bah-Traore
|4
|1
|Мастокангас Элиас
|5
|0
|Oliver Whyte
|5
|0
|Ндам Хассан
|4
|0
|Патулидис Эвангелос
|4
|0
|Лепола Антон
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Marko Bacanin
|2
|0
|Римст Бенжамин
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Imani Lanquedoc
|2
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|5
|1
|Prosper Ahiabu
|4
|1
|Башкиров Евгений
|5
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|5
|0
|Ogude Emmanuel Ifeanyi
|2
|1
|Ниеми Мийка
|3
|0
|Аланко Саму
|3
|0
|Хаукиоя Мартти
|3
|0
|Pedro Justiniano
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Юсси Нуорела
|2
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хювяринен Юхо
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Результаты матчей
Хака
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ВПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
8
6
Хака
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
ВПС
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
11
17
Хака
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
15% (4)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
ВПС
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
27
19
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
22
20
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
5
23%
7
35%
61-75
5
23%
4
20%
76-90
Пропущено
21
25
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
19%
4
16%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
5
24%
6
24%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
5
29%
29%
3
14%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
3
18%
5
24%
76-90
Пропущено
23
22
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
4
17%
8
36%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
6
26%
5
23%
76-90
Забито
39
41
15 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
13%
4
10%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
4
10%
5
12%
31-45
10
26%
6
15%
46-60
6
15%
11
27%
61-75
8
21%
9
22%
76-90
Пропущено
44
47
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
5
11%
5
11%
1-15
4
9%
7
15%
16-30
11
25%
4
9%
31-45
5
11%
13
28%
46-60
8
18%
7
15%
61-75
11
25%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ХИК - Хака 0:1 КуПС - Хака 2:0 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 Ильвес - Хака 3:2
Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1
ВПС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ВПС - Ильвес 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 1:4 ВПС - ХИК 1:1 КуПС - ВПС 3:1
ВПС - ХИК 1:3 Лахти - ВПС 0:0 ВПС - Хака 3:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1
Результаты матчей
Хака
ВПС
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хака
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
67
211
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
77
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
234
1215
1314
423
621
225
126
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (2)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|11 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Риски Роопе
|11
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 7
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|СЯК Сейнайоки
|Пирес Келвин
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5