Тур: 5. Стадион: Савон Саномат Ареена.
Ход матча
17'
1:0
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
22
Меллер
Лиэм
30
Паллас
Ноа
94
Эрвин
Ли
23
Коку
Озан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 РангелНападающий
- Нападающий
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Меллер ЛиэмПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
-
23 Коку ОзанНападающий
- Запасные игроки
-
85 Маенпяя НикиВратарь
-
24 Боама МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
КуПС
ХИК
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 0 побед
34 матча
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 23 победы
Второй тайм
38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 23 победы
56 матчей
23.2%
30.4%
46.4%
13 побед 17 ничьих 26 побед
Первый тайм
21.4%
37.5%
41.1%
12 побед 21 ничья 23 победы
Второй тайм
14.3%
44.6%
41.1%
8 побед 25 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
32
Голов в среднем за матч
0.79
1.14
Среднее время на гол
114
78
Всего голов
52
45
Голов в среднем за матч
1.86
1.61
Среднее время на гол
48
56
Всего голов
74
77
Голов в среднем за матч
1.32
1.38
Тотал матчей
2.5
48
Больше 86%
Меньше 14%
8
39
Больше 70%
Меньше 30%
17
29
Больше 52%
Меньше 48%
27
19
Больше 34%
Меньше 66%
37
11
Больше 20%
Меньше 80%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|7 (1)
|0.26
|Саволайнен Саку
|6
|0.22
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.15
|Видьеског Аксель
|4 (3)
|0.15
|Ousmane Diawara
|4
|0.15
|Хейнонен Артту
|4 (2)
|0.15
|Музинга Джонатан
|3
|0.11
|Otto Ruoppi
|3
|0.11
|Оксанен Яакко
|3
|0.11
|Хямяляйнен Танели
|2
|0.07
|Антви Клинтон
|1
|0.04
|Matias Siltanen
|1
|0.04
|Сааринен Сет
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Paul Ogunkoya
|1
|0.04
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Сиссе Ибраим
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.26
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.26
|Эрвин Ли
|5 (1)
|0.19
|Лингман Лукас
|4 (2)
|0.15
|Банде Хассане
|3
|0.11
|Хостикка Сантери
|2
|0.07
|Олусанья Антони
|2
|0.07
|Меллер Лиэм
|2
|0.07
|Хальме Аапо
|2
|0.07
|Мерилуото Кай
|2
|0.07
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.04
|Паллас Ноа
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.04
|Палуметс Кевор
|1
|0.04
|_Ezeh D.
|1
|0.04
|Stanislav Baranov
|1
|0.04
|Коку Озан
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оксанен Яакко
|6
|0
|Сиссе Ибраим
|4
|1
|Видьеског Аксель
|4
|0
|Миеттинен Самули
|4
|0
|Matias Siltanen
|3
|0
|Да Грака Кристофер
|1
|1
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Рангел
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Otto Ruoppi
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|8
|0
|Хальме Аапо
|5
|0
|Лингман Лукас
|5
|0
|Томас Диого
|3
|1
|Паллас Ноа
|4
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Банде Хассане
|2
|0
|Меллер Лиэм
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Эрвин Ли
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Нейхейс Теймен
|1
|0
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Палуметс Кевор
|1
|0
|Планж Люк
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
ХИК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
7
КуПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
ХИК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
16
23
КуПС
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
ХИК
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
17
30
Голы по времени матча
Забито
29
20
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
7%
3
15%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
8
28%
4
20%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
6
21%
4
20%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
20%
5
31%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
1
0%
0%
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
6%
2
8%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
2
12%
7
29%
29%
61-75
5
29%
29%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
5
38%
3
30%
76-90
Забито
46
44
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
3
7%
5
11%
1-15
9
20%
3
7%
16-30
7
15%
8
18%
31-45
10
22%
6
14%
46-60
6
13%
10
23%
61-75
11
24%
11
25%
76-90
Пропущено
23
26
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 17
2
9%
6
23%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
5
22%
6
23%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 0:1 КуПС - Хака 2:0 Ильвес - КуПС 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2
КуПС - ВПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:2 КуПС - Мариехамн 3:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0
ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - Хака 0:1 Лугано - ХИК 3:0 ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0
Результаты матчей
КуПС
ХИК
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%
1
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
КуПС
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
94
77
67
410
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
58
57
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
215
1412
1214
719
818
224
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|17
|5
|5
|46 - 24
|56
|2.
|2:0
|27
|16
|6
|5
|54 - 27
|54
|3.
|0:1
|27
|13
|6
|8
|44 - 27
|45
|4.
|27
|12
|5
|10
|46 - 34
|41
|5.
|0:2
|27
|11
|7
|9
|46 - 42
|40
|6.
|2:2
|27
|11
|6
|10
|40 - 42
|39
|7.
|27
|10
|7
|10
|40 - 43
|37
|8.
|2:2
|27
|10
|7
|10
|42 - 45
|37
|9.
|27
|7
|7
|13
|32 - 40
|28
|10.
|27
|7
|5
|15
|27 - 44
|26
|11.
|27
|4
|12
|11
|31 - 47
|24
|12.
|27
|4
|7
|16
|24 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|12
|0
|2
|30 - 10
|36
|2.
|2:0
|14
|10
|2
|2
|37 - 16
|32
|3.
|14
|8
|4
|2
|30 - 16
|28
|4.
|0:1
|14
|8
|3
|3
|24 - 10
|27
|5.
|14
|7
|3
|4
|18 - 17
|24
|6.
|0:2
|13
|6
|3
|4
|24 - 22
|21
|7.
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|8.
|2:2
|13
|5
|5
|3
|22 - 20
|20
|9.
|2:2
|13
|5
|4
|4
|22 - 21
|19
|10.
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|11.
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|12.
|13
|2
|4
|7
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 11
|22
|2.
|1:0
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|3.
|2:2
|14
|6
|1
|7
|18 - 22
|19
|4.
|0:2
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|6.
|2:2
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|7.
|13
|4
|1
|8
|16 - 18
|13
|8.
|13
|3
|4
|6
|22 - 26
|13
|9.
|14
|3
|1
|10
|12 - 26
|10
|10.
|14
|2
|3
|9
|12 - 32
|9
|11.
|13
|1
|4
|8
|16 - 28
|7
|12.
|14
|0
|7
|7
|13 - 30
|7
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (2)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|11 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 7
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|СЯК Сейнайоки
|Пирес Келвин
|9
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5