  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 5. Стадион: .
КуПС
1:0
Конец матча
ХИК
0'
1:0
17' Гол
Пеннанен Петтери
45' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
89' Желтая карточка
Лайонс-Фостер Бруклин
90' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
90' Желтая карточка
Коку Озан
90'+7
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
33
Хямяляйнен
Танели
25
Антви
Клинтон
6
Саволайнен
Саку
13
Оксанен
Яакко
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
11
Ousmane
Diawara
25
Нейхейс
Теймен
3
Антцулас
Георгиос
4
Тойвио
Йоона
5
О'Шоунесси
Даниэль
28
Илитолва
Миска
22
Меллер
Лиэм
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
7
Хостикка
Сантери
94
Эрвин
Ли
23
Коку
Озан
КуПС
ХИК

История личных встреч

КуПС
ХИК

22 матча

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
8 побед 12 ничьих 0 побед

34 матча

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 23 победы

Второй тайм

38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 23 победы

56 матчей

23.2%
30.4%
46.4%
13 побед 17 ничьих 26 побед

Первый тайм

21.4%
37.5%
41.1%
12 побед 21 ничья 23 победы

Второй тайм

14.3%
44.6%
41.1%
8 побед 25 ничьих 23 победы

История матчей

В
3:1
В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
1:1
К
0:0
В
0:0
В
0:3
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:1
В
2:2
В
1:2
К
2:0
В
1:0
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
2:3
К
1:4
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:0
В
2:2
В
2:2
В
3:1
В
4:2
В
0:0
В
1:2
В
4:1
В
2:0
В
0:3
ТМС
1:2
К
0:0
В
1:0
В
2:4
В
4:1
КЛ
4:3
В
1:2
В
0:5
К
1:0
В
0:3
В
5:1
КЛ
1:4
В
3:2
К
0:2
В
0:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

22
32

Голов в среднем за матч

0.79
1.14

Среднее время на гол

114
78

Всего голов

52
45

Голов в среднем за матч

1.86
1.61

Среднее время на гол

48
56

Всего голов

74
77

Голов в среднем за матч

1.32
1.38

Тотал матчей

2.5
48
Больше 86%
Меньше 14%
8
39
Больше 70%
Меньше 30%
17
29
Больше 52%
Меньше 48%
27
19
Больше 34%
Меньше 66%
37
11
Больше 20%
Меньше 80%
45
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 7 (1) 0.26
Саволайнен Саку 6 0.22
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.15
Видьеског Аксель 4 (3) 0.15
Ousmane Diawara 4 0.15
Хейнонен Артту 4 (2) 0.15
Музинга Джонатан 3 0.11
Otto Ruoppi 3 0.11
Оксанен Яакко 3 0.11
Хямяляйнен Танели 2 0.07
Антви Клинтон 1 0.04
Matias Siltanen 1 0.04
Сааринен Сет 1 0.04
Рангел 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Paul Ogunkoya 1 0.04
Крайдль Йоханнес 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Сиссе Ибраим 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.26
Кескинен Топи 7 (1) 0.26
Эрвин Ли 5 (1) 0.19
Лингман Лукас 4 (2) 0.15
Банде Хассане 3 0.11
Хостикка Сантери 2 0.07
Олусанья Антони 2 0.07
Меллер Лиэм 2 0.07
Хальме Аапо 2 0.07
Мерилуото Кай 2 0.07
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.04
Паллас Ноа 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.04
Палуметс Кевор 1 0.04
_Ezeh D. 1 0.04
Stanislav Baranov 1 0.04
Коку Озан 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оксанен Яакко 6 0
Сиссе Ибраим 4 1
Видьеског Аксель 4 0
Миеттинен Самули 4 0
Пеннанен Петтери 3 0
Matias Siltanen 3 0
Да Грака Кристофер 1 1
Крайдль Йоханнес 2 0
Сааринен Сет 2 0
Рангел 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Otto Ruoppi 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 8 0
Хальме Аапо 5 0
Лингман Лукас 5 0
Томас Диого 3 1
Лайонс-Фостер Бруклин 4 0
Паллас Ноа 4 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Банде Хассане 2 0
Меллер Лиэм 2 0
Танака Атому 1 0
Эрвин Ли 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Нейхейс Теймен 1 0
Коку Озан 1 0
Антцулас Георгиос 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Палуметс Кевор 1 0
Планж Люк 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

КуПС
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
ХИК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
7
КуПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
ХИК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

16
23
КуПС
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
ХИК
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

17
30

Голы по времени матча

Забито

30
20
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
7%
3
15%
1-15
6
20%
1
5%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
8
27%
4
20%
46-60
4
13%
3
15%
61-75
6
20%
4
20%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
20%
5
29%
29%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
1
0%
0%

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
6%
2
8%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
2
12%
7
29%
29%
61-75
5
29%
29%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
5
38%
3
30%
76-90

Забито

47
44
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
3
6%
5
11%
1-15
10
21%
3
7%
16-30
7
15%
8
18%
31-45
10
21%
6
14%
46-60
6
13%
10
23%
61-75
11
23%
11
25%
76-90

Пропущено

23
27
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
2
9%
6
22%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
4
17%
2
7%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
5
22%
6
22%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 0:1 КуПС - Хака 2:0 Ильвес - КуПС 1:0 Интер Турку - КуПС 1:2
КуПС - ВПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:2 КуПС - Мариехамн 3:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0
ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - Хака 0:1 Лугано - ХИК 3:0 ХИК - Ильвес 0:1 ВПС - ХИК 1:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:2 ВПС - ХИК 1:3 ХИК - Клаксвик 2:1 ХИК - Интер Турку 1:0 Клаксвик - ХИК 2:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Дечич - ХИК 2:1 ХИК - Дечич 1:0 Лахти - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0

Результаты матчей

КуПС
ХИК

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

КуПС
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
7
7
6
8
2.5
4
10
2
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
5
8
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
21
6
14
13
1.5
12
15
7
20
2.5
8
19
2
25
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 27 17 5 5 46 - 24 56
2.
Ильвес
 27 16 6 5 56 - 27 54
3.
ХИК
 27 13 6 8 44 - 27 45
4.
Интер Турку
 27 12 5 10 46 - 34 41
5.
СЯК Сейнайоки
 27 11 7 9 46 - 44 40
6.
ВПС
 27 11 6 10 43 - 45 39
7.
Хака
 27 11 5 11 40 - 43 38
8.
Гнистан
 27 10 7 10 40 - 43 37
9.
Оулу
 27 7 7 13 32 - 40 28
10.
Мариехамн
 27 7 5 15 27 - 44 26
11.
Лахти
 27 4 12 11 31 - 47 24
12.
ЕИФ Экенас
 27 4 7 16 24 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 14 12 0 2 30 - 10 36
2.
Ильвес
 14 10 2 2 39 - 16 32
3.
Интер Турку
 14 8 4 2 30 - 16 28
4.
ХИК
 14 8 3 3 24 - 10 27
5.
Гнистан
 14 7 3 4 18 - 17 24
6.
СЯК Сейнайоки
 13 6 3 4 24 - 22 21
7.
Оулу
 14 6 3 5 16 - 12 21
8.
ВПС
 13 5 4 4 22 - 21 19
9.
Хака
 13 5 4 4 22 - 21 19
10.
Лахти
 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Мариехамн
 13 4 4 5 15 - 18 16
12.
ЕИФ Экенас
 13 2 4 7 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 13 6 4 3 17 - 11 22
2.
КуПС
 13 5 5 3 16 - 14 20
3.
ВПС
 14 6 2 6 21 - 24 20
4.
Хака
 14 6 1 7 18 - 22 19
5.
СЯК Сейнайоки
 14 5 4 5 22 - 22 19
6.
ХИК
 13 5 3 5 20 - 17 18
7.
Интер Турку
 13 4 1 8 16 - 18 13
8.
Гнистан
 13 3 4 6 22 - 26 13
9.
Мариехамн
 14 3 1 10 12 - 26 10
10.
ЕИФ Экенас
 14 2 3 9 12 - 32 9
11.
Оулу
 13 1 4 8 16 - 28 7
12.
Лахти
 14 0 7 7 13 - 30 7
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 12 (2)
Мариехамн Ларссон Адам 11 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Риски Роопе 11
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Оулу Коффей Эшли 2 7
Гнистан Ояла Юхани 10
СЯК Сейнайоки Пирес Келвин 9
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Канеллопулос Гиоргос получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Ибраим Сиссе сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Пеннанен Петтери бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч КуПС 1:0 ХИК онлайн

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