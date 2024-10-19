Тур: 25. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 6991 Главный судья: Сагги Рохит
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
345 Количество передач 717
-
33 Владение мячом, % 67
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Heine Larsen
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тромсё
Будё-Глимт
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
86.7%
53.3%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
34 матча
32.4%
20.6%
47%
11 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
32.4%
44.1%
8 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
25
30
Голов в среднем за матч
1.67
1.58
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
53
45
Голов в среднем за матч
1.56
1.32
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
57
68
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|7 (1)
|0.28
|Vegard Oestraat Erlien
|5
|0.2
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.12
|Корник Лео
|3
|0.12
|Йенсен Рубен
|2
|0.08
|Норхейм Рунар
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Эдвардссон Давид
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Tobias Guddal
|1
|0.04
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.04
|Mamadou Barry
|1
|0.04
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хог Каспер Ваарст
|10
|0.4
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.32
|Хёуге Йенс
|6 (1)
|0.24
|Берг Патрик
|6
|0.24
|Салтнес Ульрик
|5
|0.2
|Эвьен Хэкон
|4
|0.16
|Зугеля Нино
|3
|0.12
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.08
|Синкернагель Филип
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Фет Сондре
|2
|0.08
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.08
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Barry
|5
|0
|Енссен Андерс
|3
|1
|Нордас Лассе
|4
|0
|Норхейм Рунар
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвьен Хэкон
|5
|0
|Берг Патрик
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Будё-Глимт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
4
Тромсё
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Будё-Глимт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
5
34
Тромсё
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Будё-Глимт
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
12
38
Голы по времени матча
Забито
20
21
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
4
20%
9
43%
46-60
6
30%
4
19%
61-75
2
10%
4
19%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
6
43%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Забито
9
34
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
1
11%
2
6%
1-15
1
11%
5
15%
16-30
1
11%
6
18%
31-45
3
33%
4
12%
46-60
0
0%
12
35%
61-75
3
33%
5
15%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
6
40%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90
Забито
29
55
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 38
9 Забивали первыми 17
11 Не забивали 2
1
3%
4
7%
1-15
5
17%
5
9%
16-30
5
17%
8
15%
31-45
7
24%
13
24%
46-60
6
21%
16
29%
29%
61-75
5
17%
9
16%
76-90
Пропущено
32
23
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
3
9%
0
0%
1-15
7
22%
8
35%
16-30
3
9%
5
22%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
7
22%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Русенборг - Тромсё 1:1 Мольде - Тромсё 5:3 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Одд - Тромсё 1:0
Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1
Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2
Результаты матчей
Тромсё
Будё-Глимт
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
4
4 раза 16%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
84
49
75
112
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
210
58
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
232
817
1312
520
1015
124
718
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5