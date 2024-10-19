  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 6991 Главный судья: Сагги Рохит
Тромсё
0:0
Конец матча
Будё-Глимт
0'
90' Желтая карточка
Хайкин Никита
90'+5

Ход матча

61'
 
Фет Сондре
Хог Каспер Ваарст
72'
Нордас Лассе
Jakob Napoleon Romsaas
 
72'
Jens Hjertoe-Dahl
Эдвардссон Давид
 
82'
 
Эспейор Рунар
Синкернагель Филип
82'
 
Нильсен Вилладс
Гундерсен Йостейн
82'
 
Сёрли Сондре
Дубвик Исак
90'
 
Хайкин Никита

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 345 Количество передач 717
  • 33 Владение мячом, % 67
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
20
Эдвардссон
Давид
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
15
Vegard
Oestraat
Erlien
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
77
Синкернагель
Филип
25
Дубвик
Исак
9
Хог
Каспер
Ваарст
23
Хёуге
Йенс
Тромсё
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Будё-Глимт

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

86.7%
53.3%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

34 матча

32.4%
20.6%
47%
11 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
32.4%
44.1%
8 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:2
К
3:2
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
ТМК
1:1
Э
4:0
Э
1:2
ТМК
2:4
Э
1:2
Э
0:1
ТМК
4:1
ТМК
3:3
Э
0:3
Э
1:2
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
1:0
ТМК
2:0
ТМС
2:0
КН
1:2
ТМС
0:3
КН
1:0
ТМС
1:2
КН
3:0
ТМС
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
ТМС
0:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

25
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.58

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

53
45

Голов в среднем за матч

1.56
1.32

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 7 (1) 0.28
Vegard Oestraat Erlien 5 0.2
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.12
Корник Лео 3 0.12
Йенсен Рубен 2 0.08
Норхейм Рунар 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Эдвардссон Давид 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Tobias Guddal 1 0.04
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.04
Mamadou Barry 1 0.04
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хог Каспер Ваарст 10 0.4
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.32
Хёуге Йенс 6 (1) 0.24
Берг Патрик 6 0.24
Салтнес Ульрик 5 0.2
Эвьен Хэкон 4 0.16
Зугеля Нино 3 0.12
Миккельсен Эугуст 2 0.08
Бьоркан Фредерик 2 0.08
Синкернагель Филип 2 0.08
Гундерсен Йостейн 2 0.08
Фет Сондре 2 0.08
Хельмерсен Андреас 2 0.08
Сьоволд Фредрик 1 0.04
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Дубвик Исак 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Barry 5 0
Енссен Андерс 3 1
Нордас Лассе 4 0
Норхейм Рунар 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Корник Лео 2 0
Винтер Феликс 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 5 0
Берг Патрик 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Хёуге Йенс 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Хайкин Никита 2 0
Сёренсен Адам 2 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Эукленн Сондре 1 0

Результаты матчей

Тромсё
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Будё-Глимт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
4
Тромсё
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Будё-Глимт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

5
34
Тромсё
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Будё-Глимт
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

12
38

Голы по времени матча

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
4
20%
9
43%
46-60
6
30%
4
19%
61-75
2
10%
4
19%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
6
43%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
4
29%
76-90

Забито

9
34
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
1
11%
2
6%
1-15
1
11%
5
15%
16-30
1
11%
6
18%
31-45
3
33%
4
12%
46-60
0
0%
12
35%
61-75
3
33%
5
15%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
6
40%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Забито

29
55
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 38
9 Забивали первыми 17
11 Не забивали 2
1
3%
4
7%
1-15
5
17%
5
9%
16-30
5
17%
8
15%
31-45
7
24%
13
24%
46-60
6
21%
16
29%
29%
61-75
5
17%
9
16%
76-90

Пропущено

32
23
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
3
9%
0
0%
1-15
7
22%
8
35%
16-30
3
9%
5
22%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
7
22%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Русенборг - Тромсё 1:1 Мольде - Тромсё 5:3 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Одд - Тромсё 1:0
Тромсё - Викинг 2:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1
Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2

Результаты матчей

Тромсё
Будё-Глимт

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
4
4 раза 16%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
8
4
4
9
2.5
7
5
1
12
3.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
2
10
1.5
5
8
1
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
23
2
8
17
1.5
13
12
5
20
2.5
10
15
1
24
3.5
7
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 16 6 3 57 - 21 54
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 25 13 5 7 54 - 29 44
4.
Викинг
 24 12 7 5 46 - 31 43
5.
Русенборг
 24 12 4 8 40 - 34 40
6.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
7.
КФУМ Осло
 24 8 9 7 30 - 29 33
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
ФК Кристиансунн
 24 7 8 9 29 - 37 29
10.
Тромсё
 25 8 5 12 28 - 33 29
11.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Саннефьёрд
 25 6 7 12 33 - 41 25
14.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
15.
Одд
 24 5 7 12 22 - 40 22
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
ФК Кристиансунн
 12 5 5 2 19 - 18 20
8.
Саннефьёрд
 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
7.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Русенборг
 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
13.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
14.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • 61'
    Хог Каспер Ваарст получил травму и заменен. Фет Сондре выходит на поле.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тромсё 0:0 Будё-Глимт онлайн

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