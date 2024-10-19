Первый тайм

16' Браво недалеко от угла штрафной площади руками завалил на газон Пулишича.

15' Теперь уже "Удинезе" старается закрепиться на чужой половине поля с мячом.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЧУКВУЭЗЕ!!! Окафор слева сместился к центру и сделал пас на Пулишича. Кристиан увидел справа Чуквуэзу, которому и сделал пас. Саму низом с двенадцати метров точно пробил в дальний угол ворот.

13' Следующий угловой удар Пулишич разыграл с Чуквуэзе. Навес Саму слева к воротам опасным не получился.

12' Пулишич от углового флага навесил к ближней штанге. Защитники "Удинезе" выбили мяч за пределы поля.

11' Окафор слева сделал пас в штрафную площадь на Рейндерса, чей прострел в центр соперниками заблокирован.