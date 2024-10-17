Тур: 8. Стадион: Сан-Сиро.
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Главный тренер: Фонсека Паулу
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Главный тренер: Руньяич Коста
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История личных встреч
Милан
Удинезе
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
36 матчей
41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
1.89
1.12
Среднее время на гол
47
80
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.29
1.26
Среднее время на гол
69
71
Всего голов
58
43
Голов в среднем за матч
1.61
1.19
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
55
75
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|5 (1)
|0.71
|Эрнандес Тео
|2
|0.29
|Мората Альваро
|2
|0.29
|Леау Рафаэл
|1
|0.14
|Абрахам Тэмми
|1 (1)
|0.14
|Габбия Маттео
|1
|0.14
|Окафор Ноа
|1
|0.14
|Фофана Юссуф
|1
|0.14
|Павлович Страхинья
|1
|0.14
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Товен Флорьян
|3
|0.43
|Лукка Лоренцо
|3
|0.43
|Бреннер
|1
|0.14
|Земура Джордан
|1
|0.14
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.14
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.14
|Камара Хассан
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Дэвис Кинан
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Эрнандес Тео
|0
|1
|Бартезаги Давиде
|0
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Хассан
|2
|1
|Джанетти Лаутаро
|3
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Лукка Лоренцо
|2
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Браво Икер
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
4
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
10
4
8 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
16
10
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
19%
1
10%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
50%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2
Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3
Удинезе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0
Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1
Результаты матчей
Милан
Удинезе
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Милан
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 1
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 2
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогнозы на матч Милан - Удинезе
Исход игры
Милан
96.1% (49)
Ничья
3.9% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
46.94% (23)
Нет
53.06% (26)
Популярный счёт
2:0 Милан
39.2% (20)
2:1 Милан
29.4% (15)
3:1 Милан
9.8% (5)
1:0 Милан
7.8% (4)
3:0 Милан
3.9% (2)
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