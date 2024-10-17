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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Милан
 
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Удинезе
Прогнозы 50
Милан 96% (48)
X 4% (2)
Удинезе 0% (0)
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Милан
Удинезе

История личных встреч

Милан
Удинезе

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

36 матчей

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
К
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:4
СA
3:2
К
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

1.89
1.12

Среднее время на гол

47
80

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.29
1.26

Среднее время на гол

69
71

Всего голов

58
43

Голов в среднем за матч

1.61
1.19

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

55
75

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.71
Эрнандес Тео 2 0.29
Мората Альваро 2 0.29
Леау Рафаэл 1 0.14
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.14
Габбия Маттео 1 0.14
Окафор Ноа 1 0.14
Фофана Юссуф 1 0.14
Павлович Страхинья 1 0.14
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Товен Флорьян 3 0.43
Лукка Лоренцо 3 0.43
Бреннер 1 0.14
Земура Джордан 1 0.14
Кабаселе Кристиан 1 0.14
Джанетти Лаутаро 1 0.14
Камара Хассан 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Дэвис Кинан 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Фофана Юссуф 2 0
Эрнандес Тео 0 1
Бартезаги Давиде 0 1
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 2 1
Джанетти Лаутаро 3 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Лукка Лоренцо 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Бийол Яка 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
4
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

10
4
8 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
19%
1
10%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
50%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2
Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3
Удинезе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0
Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1

Результаты матчей

Милан
Удинезе

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Милан
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Лацио
 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
4.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 10 - 1 13
6.
Милан
 Заявка 7 3 2 2 15 - 9 11
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
9.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11.
Фиорентина
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
14.
Болонья
 Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15.
Парма
 Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
18.
Дженоа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
4.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
8.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Ювентус
 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
11.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Парма
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (2)
Ювентус Влахович Душан 5
Комо Кутроне Патрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    Где смотреть матч Милан - Удинезе онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Удинезе

    Исход игры
    Милан
    96.1% (49)
    Ничья
    3.9% (2)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    46.94% (23)
    Нет
    53.06% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    39.2% (20)
    2:1 Милан
    29.4% (15)
    3:1 Милан
    9.8% (5)
    1:0 Милан
    7.8% (4)
    3:0 Милан
    3.9% (2)
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    Удинезе
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