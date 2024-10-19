Тур: 9. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
1:0
Второй тайм: 65'
0'
25' Желтая карточкаАремю Афииз
1:0
30' ГолАхе Рагнар
36' Желтая карточкаКалоч Филип
38' Желтая карточкаLaurin Curda
Ход матча
25'
30'
1:0
36'
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
24
Хеуэр
Яннис
23
Аремю
Афииз
26
Калоч
Филип
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
10
Костонс
Кун
11
Михель
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
31 Luca SirchЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Аремю АфиизПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
-
-
18 Jannik Mause
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
46 Luis Engelns
-
29 Ilyas Ansah
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Падерборн
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.38
Среднее время на гол
67
65
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.63
0.67
Среднее время на гол
144
135
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.93
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
96
84
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|5
|0.56
|Опоку Аарон
|2
|0.22
|Томяк Борис
|2 (1)
|0.22
|Клемент Филипп
|1
|0.11
|Ганслик Даниэль
|1
|0.11
|Тачи Ричмонд
|1
|0.11
|Векессер Эрик
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.56
|Ilyas Ansah
|3
|0.33
|Клаас Себастьян
|2
|0.22
|Аарон Зентер
|1
|0.11
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.11
|Гримальди Адриано
|1
|0.11
|Гётце Феликс
|1
|0.11
|Костонс Кун
|1
|0.11
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.11
|Михель Свен
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калоч Филип
|4
|0
|Векессер Эрик
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Томяк Борис
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Jannik Mause
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|3
|0
|Гётце Феликс
|3
|0
|Laurin Curda
|3
|0
|Calvin Brackelmann
|2
|0
|Santiago Castaneda
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Клаас Себастьян
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Ilyas Ansah
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Падерборн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
6
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
9
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Падерборн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
2
25%
31-45
1
14%
4
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
75%
3
33%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
36%
2
12%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
4
36%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1
Падерборн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3
Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Падерборн
Точный счет
2:2
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
62
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|3.
|8
|4
|4
|0
|19 - 14
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|5.
|0:1
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 10
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|21 - 18
|12
|10.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|11.
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|16 - 20
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 11
|7
|16.
|9
|2
|1
|6
|10 - 22
|7
|17.
|9
|1
|3
|5
|12 - 17
|6
|18.
|9
|1
|1
|7
|1 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|0:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|11 - 11
|4
|15.
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|18.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|8.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5