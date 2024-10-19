  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Кайзерслаутерн
1:0
Второй тайм: 65'
Падерборн
0'
25' Желтая карточка
Аремю Афииз
1:0
30' Гол
Ахе Рагнар
36' Желтая карточка
Калоч Филип
38' Желтая карточка
Laurin Curda

Ход матча

25'
Аремю Афииз
 
30'
Ахе Рагнар
1:0
36'
Калоч Филип
 
38'
 
Laurin Curda
58'
Риттер Марлон
Калоч Филип
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Падерборн
3.75
3.80
Реклама, bettery.ru
2.35
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
24
Хеуэр
Яннис
8
Циммер
Жан
3
Florian
Kleinhansl
23
Аремю
Афииз
26
Калоч
Филип
41
Йокота
Дайсуке
9
Ахе
Рагнар
19
Ганслик
Даниэль
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
5
Santiago
Castaneda
19
Херрманн
Лука
10
Костонс
Кун
26
Клаас
Себастьян
23
Обермайр
Рафаэль
7
Бильбия
Филип
11
Михель
Свен
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Падерборн
3-1-4-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Падерборн

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:4
Б2
1:0
ТМС
2:3
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
0:0

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.38

Среднее время на гол

67
65

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.63
0.67

Среднее время на гол

144
135

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.93
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

96
84

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 5 0.56
Опоку Аарон 2 0.22
Томяк Борис 2 (1) 0.22
Клемент Филипп 1 0.11
Ганслик Даниэль 1 0.11
Тачи Ричмонд 1 0.11
Векессер Эрик 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.56
Ilyas Ansah 3 0.33
Клаас Себастьян 2 0.22
Аарон Зентер 1 0.11
Обермайр Рафаэль 1 0.11
Гримальди Адриано 1 0.11
Гётце Феликс 1 0.11
Костонс Кун 1 0.11
Кинсомби Давид 1 (1) 0.11
Михель Свен 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калоч Филип 4 0
Векессер Эрик 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Риттер Марлон 2 0
Эльведи Ян 2 0
Томяк Борис 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Jannik Mause 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Абиама Диксон 1 0
Аремю Афииз 1 0
Маркус Анфанг 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Laurin Curda 3 0
Calvin Brackelmann 2 0
Santiago Castaneda 2 0
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Клаас Себастьян 1 0
Баур Мика 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Ilyas Ansah 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Падерборн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
6
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
9
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Падерборн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
2
25%
31-45
1
14%
4
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
75%
3
33%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
36%
2
12%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
4
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1
Падерборн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3
Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Падерборн

Точный счет

2:2
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Магдебург
 8 4 4 0 17 - 9 16
3.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
4.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
5.
Падерборн
 0:1 9 4 4 1 16 - 10 16
6.
Гамбург
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Эльвeрсберг
 9 3 4 2 15 - 10 13
9.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
10.
Кайзерслаутерн
 1:0 9 3 3 3 12 - 13 12
11.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
12.
Гройтер Фюрт
 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 9 2 2 5 16 - 20 8
15.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 9 1 1 7 1 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Падерборн
 0:1 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Кайзерслаутерн
 1:0 4 1 2 1 8 - 8 5
12.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
13.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
14.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
15.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 1:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Падерборн
 0:1 5 1 3 1 8 - 8 6
9.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
10.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Герта Зефёйк Дейовайсио 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Калоч Филип уходит с поля. Риттер Марлон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Лаурин Курда получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Калоч Филип получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
  • 25'
    Аремю Афииз получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Падерборн
3.75
3.80
Реклама, bettery.ru
2.35
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кайзерслаутерн 1:0 Падерборн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кайзерслаутерн
Падерборн
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный