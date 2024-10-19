  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 41500
Кайзерслаутерн
3:0
Конец матча
Падерборн
0'
25' Желтая карточка
Аремю Афииз
1:0
30' Гол
Ахе Рагнар
36' Желтая карточка
Калоч Филип
38' Желтая карточка
Laurin Curda
76' Желтая карточка
Херрманн Лука
2:0
87' Гол
Luca Sirch
3:0
90' Гол
Риттер Марлон
90' Вторая желтая карточка
Laurin Curda
90' Желтая карточка
Рашль Тобиас
90'+5

Ход матча

25'
Аремю Афииз
 
30'
Ахе Рагнар
1:0
36'
Калоч Филип
 
38'
 
Laurin Curda
58'
Риттер Марлон
Калоч Филип
 
65'
Leon Robinson
Аремю Афииз
 
65'
Ронштадт Франк
Циммер Жан
 
69'
 
Гримальди Адриано
Михель Свен
69'
 
Ilyas Ansah
Костонс Кун
76'
 
Херрманн Лука
80'
 
Anton Baeuerle
Херрманн Лука
80'
 
Баур Мика
Клаас Себастьян
81'
Тачи Ричмонд
Ахе Рагнар
 
81'
Рашль Тобиас
Хеуэр Яннис
 
87'
Luca Sirch
2:0
88'
 
Luis Engelns
Santiago Castaneda
90'
Риттер Марлон
(Йокота Дайсуке)
3:0
90'
 
Laurin Curda
90'
Рашль Тобиас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 289 Количество передач 559
  • 36 Владение мячом, % 64
1
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
24
Хеуэр
Яннис
8
Циммер
Жан
3
Florian
Kleinhansl
23
Аремю
Афииз
26
Калоч
Филип
41
Йокота
Дайсуке
9
Ахе
Рагнар
19
Ганслик
Даниэль
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
5
Santiago
Castaneda
19
Херрманн
Лука
10
Костонс
Кун
26
Клаас
Себастьян
23
Обермайр
Рафаэль
7
Бильбия
Филип
11
Михель
Свен
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Падерборн
3-1-4-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Падерборн

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:4
Б2
1:0
ТМС
2:3
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
0:0

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.38

Среднее время на гол

67
65

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.63
0.67

Среднее время на гол

144
135

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.93
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

96
84

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 5 0.56
Опоку Аарон 2 0.22
Томяк Борис 2 (1) 0.22
Клемент Филипп 1 0.11
Ганслик Даниэль 1 0.11
Риттер Марлон 1 0.11
Тачи Ричмонд 1 0.11
Luca Sirch 1 0.11
Векессер Эрик 0 0
Йокота Дайсуке 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.56
Ilyas Ansah 3 0.33
Клаас Себастьян 2 0.22
Аарон Зентер 1 0.11
Обермайр Рафаэль 1 0.11
Гримальди Адриано 1 0.11
Гётце Феликс 1 0.11
Костонс Кун 1 0.11
Кинсомби Давид 1 (1) 0.11
Михель Свен 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калоч Филип 4 0
Векессер Эрик 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Риттер Марлон 2 0
Эльведи Ян 2 0
Томяк Борис 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Jannik Mause 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Аремю Афииз 1 0
Маркус Анфанг 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Laurin Curda 3 1
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Calvin Brackelmann 2 0
Santiago Castaneda 2 0
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Клаас Себастьян 1 0
Херрманн Лука 1 0
Баур Мика 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Ilyas Ansah 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Падерборн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
6
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
9
Кайзерслаутерн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Падерборн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
1
10%
4
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
75%
3
33%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
12%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
6
43%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1
Падерборн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3
Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Падерборн

Точный счет

2:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Магдебург
 8 4 4 0 17 - 9 16
3.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
4.
Ганновер 96
 9 5 1 3 10 - 6 16
5.
Падерборн
 9 4 4 1 16 - 12 16
6.
Гамбург
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Эльвeрсберг
 9 3 4 2 15 - 10 13
9.
Кёльн
 9 3 3 3 21 - 18 12
10.
Кайзерслаутерн
 9 3 3 3 14 - 13 12
11.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
12.
Гройтер Фюрт
 8 2 4 2 13 - 10 10
13.
Дармштадт
 9 2 3 4 17 - 20 9
14.
Шальке 04
 9 2 2 5 16 - 20 8
15.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 1 6 10 - 22 7
17.
Пройссен Мюнстер
 9 1 3 5 12 - 17 6
18.
Ян
 9 1 1 7 1 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
11.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
13.
Дармштадт
 5 1 2 2 8 - 7 5
14.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
15.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
18.
Пройссен Мюнстер
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Падерборн
 5 1 3 1 8 - 10 6
9.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
10.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
14.
Шальке 04
 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 7 (1)
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Герта Зефёйк Дейовайсио 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Тобиас Рашль получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Лаурин Курда получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 90'
    Йокота Дайсуке сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Риттер Марлон бьет в цель!
  • 88'
    Santiago Castaneda уходит с поля. Luis Engelns выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Лаурин Курда получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Калоч Филип получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
    • 25'
      Аремю Афииз получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кайзерслаутерн 3:0 Падерборн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный