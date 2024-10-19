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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Ювентус
0:0
Первый тайм: 33'
Лацио
0'
24' Красная карточка
Романьоли Алессио

Ход матча

24'
 
Романьоли Алессио
27'
 
Патрик
Диа Булайе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 121
Ювентус 84.3% (102)
X 14.9% (18)
Лацио 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Лацио
3.30
4.05
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Ди
Грегорио
Микеле
37
Савона
Николо
4
Гатти
Федерико
15
Калюлю
Пьер
32
Кабаль
Хуан
19
Тюрам
Кефрен
5
Локателли
Мануэль
26
Соарес
Дуглас
27
Камбьясо
Андреа
9
Влахович
Душан
10
Йылдыз
Кенан
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
30
Тавареш
Нуну
6
Ровелла
Николо
8
Гендузи
Маттео
18
Исаксен
Густав
19
Диа
Булайе
10
Дзакканьи
Маттиа
11
Кастельянос
Валентин
Ювентус
4-3-3
Лацио
4-2-3-1

История личных встреч

Ювентус
Лацио

35 матчей

88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
31.4%
8.6%
21 победа 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.7%
28.6%
5.7%
23 победы 10 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

48 матчей

64.6%
14.6%
20.8%
31 победа 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
47.9%
8.3%
21 победа 23 ничьи 4 победы

Второй тайм

47.9%
31.3%
20.8%
23 победы 15 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:1
К
2:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
К
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Голы

Всего голов

57
29

Голов в среднем за матч

2.11
1.38

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

0.86
0.85

Среднее время на гол

105
105

Всего голов

75
52

Голов в среднем за матч

1.56
1.08

Тотал матчей

2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

57
83

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (3) 0.63
Мбангула Самюэль 1 0.13
Веа Тимоти 1 0.13
Камбьясо Андреа 1 0.13
Консейсау Франсишку 1 0.13
Савона Николо 1 0.13
Йылдыз Кенан 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 3 0.38
Диа Булайе 3 0.38
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.25
Исаксен Густав 1 0.13
Педро Родригес 1 0.13
Гендузи Маттео 1 0.13
Хила Марио 1 0.13
Нослин Тейяни 1 0.13
Тавареш Нуну 0 0
Весино Матиас 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 1 1
Фаджоли Николо 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Савона Николо 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 3 0
Патрик 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Исаксен Густав 2 0
Хила Марио 2 0
Романьоли Алессио 1 0
Тавареш Нуну 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лацио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лацио
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 7
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
100%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0
Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1
Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3
Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2

Результаты матчей

Ювентус
Лацио

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
4 раза 57%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
3
4
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
4.
Лацио
 0:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
5.
Ювентус
 0:0 Заявка 8 3 5 0 10 - 1 14
6.
Удинезе
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
9.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11.
Фиорентина
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 8 2 3 3 11 - 15 9
14.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
15.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
18.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Лацио
 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 5 1 4 0 4 - 1 7
8.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
9.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
10.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
11.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
19.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
6.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Лацио
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Комо Кутроне Патрик 4
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Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
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  • Первый тайм
  • 34'
    Локателли с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади на этот раз, Влахович под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 33'
    Йылдыз с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 32'
    Из центра поля Марушич выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Кастельяносу, мяч полетел слишком сильно, Ди Грегорио спокойно вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Луис в центре поля нарушил правила против Тавареша. Игроки "Лацио" в очередной раз долго разыгрывали стандарт. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Влахович в борьбе за мяч с Патриком на левой половине поля у штрафной площади "Лацио" подыграл себе рукой, Юан Лука Сакки всё видел и дал справедливый свисток в пользу римского клуба. 
  • Замена
    29'
    В составе "Лацио" произошла замена. Вместо Булайе Диа на поле вышел Патрик. 
  • Судья
    28'
    Влахович со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч задел плечо Тавареша, который был в "стенке", как казалось, но в итоге Юан Лука Сакки показал, что будет удар от ворот. 
  • Красная карточка
    27'
    Удаление в составе "Лацио". Центральный защитник римского клуба Алессио Романьоли получил прямую красную карточку за фол "последней надежды". "Ювентус" в итоге также заработал очень опасный стандарт. 
  • Видеоповтор
    26'
    Юан Лука Сакки остановил игру и послушав судей из комнаты VAR отправился пересматривать повторы момента. 
  • Судья
    25'
    Кабаль из центра поля выполнил передачу в центральный круг на Влаховича, Душан в свою очередь выполнил передачу на ход по левой половине поля Калюлю, Пьер делал смещение в центр к линии штрафной площади, ещё до линии штрафной площади Романьоли сбил защитника "Ювентуса", но это был потенциальный выход один на один с Проведелем, Юан Лука Сакки свисток дать не решился. 
  • 24'
    Тавареш с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гендузи в касание не очень удачно пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Ди Грегорио. 
  • 23'
    Из центра поля последовал заброс на ход Таварешу по левому флангу, сразу двое защитников "Ювентуса" поставили корпус Нуну, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 22'
    С левой половины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ювентуса" на Исаксена, Кабаль опередил Густава и спокойно сбросил мяч на Ди Грегорио. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Кабаль в центре поля огрел по ногам Исаксена. Вновь игроки "Лацио" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 20'
    "Лацио" попытался разогнать атаку по правому флангу, но Диа выполнил неудачную передачу на ход Исаксену, мяч полетел за спину Густаву и в итоге ушёл в аут. 
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    • Фол, нарушение
      19'
      Тюрам в центре поля в борьбе за мяч грубовато сыграл против Ровеллы. Юан Лука Сакки пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 18'
      "Лацио" старается играть в высоком прессинге, в итоге Ди Грегорио с левого угла штрафной площади уже выполнил слишком сильную передачу на ход Гатти, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 17'
      Ровелла пошёл в высокий прессинг и едва на правом фланге не перехватил мяч у Кабаля, но в итоге Николо упустил мяч в аут. 
    • 16'
      Тавареш с левого фланга выполнил прострел к ближнему углу штрафной площади, Локателли сыграл в обороне и в подкате успешно перехватил мяч. 
    • 15'
      Римский клуб решил пока что обойтись без заброса в штрафную площадь и разыграл стандарт при коротком розыгрыше. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Гатти при игре в подкате на правой половине поля зацепил Кастельяноса. Игроки "Лацио" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      13'
      Луис с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гатти под давлением Гендузи головой направил мяч в левый угол ворот, но в итоге получилось немного неточно. 
    • 12'
      Камбьясо ворвался в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Тавареша заработал угловой для туринского клуба. 
    • 11'
      Ровелла разогнал атаку по центру, но затем Николо ошибся с переводом мяча на левый фланг и отправил его в аут. 
    • 10'
      Исаксен разогнал атаку по правому флангу, далее Густав выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Марушич пяткой в касание сделал передачу в центр штрафной уже больше на удачу, защитники "Ювентуса" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 9'
      Влахович сместился на правый фланг, Душан после рывка сделал прострел к ближнему углу вратарской, после нескольких рикошетов Проведель сыграл на выходе и всё же забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      8'
      Камбьясо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Лацио" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на левую половину поля. 
    • 7'
      Тюрам совершил рывок по левому флангу, Кефрен сначала обыграл Хилу, далее Тюрам вошёл в штрафную площадь и от лицевой линии поля выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Хила уже успел накрыть Тюрама и в подкате выбил мяч на угловой. 
    • 6'
      Гендузи с правой половины поля выполнил безадресный заброс в центр к линии вратарской, Ди Грегори спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Камбьясо теперь уже в центре поля огрел по ногам Тавареша. Игроки "Лацио" очень быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Тавареш перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ювентуса" и в итоге нарушил правила против Камбьясо. 
    • Угловой
      3'
      Исаксен с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Ювентуса" сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч на левую половину поля. 
    • 2'
      Исаксен совершил рывок по правому флангу и под давлением Калюлю заработал угловой для своей команды. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, что сегодня придумает "Ювентус" в Турине при проблемах с составом против крепкого "Лацио", который конечно же вполне способен удивить. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Лацио

    Исход игры
    Ювентус
    84.3% (102)
    Ничья
    14.9% (18)
    Лацио
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.82% (67)
    Меньше
    40.18% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    50.4% (61)
    1:0 Ювентус
    16.5% (20)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    2:0 Ювентус
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Ювентус
    1.7% (2)
    3:1 Ювентус
    1.7% (2)
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