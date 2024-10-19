Тур: 8. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Сакки Хуан
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Калюлю
Пьер
32
Кабаль
Хуан
19
Тюрам
Кефрен
10
Йылдыз
Кенан
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
30
Тавареш
Нуну
19
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Калюлю ПьерЗащитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йылдыз КенанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Рухи ЮнасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диа БулайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Лацио
35 матчей
88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
31.4%
8.6%
21 победа 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.7%
28.6%
5.7%
23 победы 10 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
48 матчей
64.6%
14.6%
20.8%
31 победа 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
47.9%
8.3%
21 победа 23 ничьи 4 победы
Второй тайм
47.9%
31.3%
20.8%
23 победы 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
29
Голов в среднем за матч
2.11
1.38
Среднее время на гол
42
65
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
0.86
0.85
Среднее время на гол
105
105
Всего голов
75
52
Голов в среднем за матч
1.56
1.08
Тотал матчей
2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
57
83
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|5 (3)
|0.63
|Мбангула Самюэль
|1
|0.13
|Веа Тимоти
|1
|0.13
|Камбьясо Андреа
|1
|0.13
|Консейсау Франсишку
|1
|0.13
|Савона Николо
|1
|0.13
|Йылдыз Кенан
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|3
|0.38
|Диа Булайе
|3
|0.38
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.25
|Исаксен Густав
|1
|0.13
|Педро Родригес
|1
|0.13
|Гендузи Маттео
|1
|0.13
|Хила Марио
|1
|0.13
|Нослин Тейяни
|1
|0.13
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|1
|1
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Савона Николо
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ровелла Николо
|3
|0
|Патрик
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Исаксен Густав
|2
|0
|Хила Марио
|2
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лацио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лацио
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
1
12
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 7
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
100%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0
Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1
Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3
Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2
Результаты матчей
Ювентус
Лацио
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
4 раза 57%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
52
34
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|4.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 1
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
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- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Лацио
Исход игры
Ювентус
84.3% (102)
Ничья
14.9% (18)
Лацио
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
50.4% (61)
1:0 Ювентус
16.5% (20)
1:1 Ничья
10.7% (13)
2:0 Ювентус
7.4% (9)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:2 Ювентус
1.7% (2)
3:1 Ювентус
1.7% (2)
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