Влахович со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч задел плечо Тавареша, который был в "стенке", как казалось, но в итоге Юан Лука Сакки показал, что будет удар от ворот.

В составе "Лацио" произошла замена. Вместо Булайе Диа на поле вышел Патрик.

Влахович в борьбе за мяч с Патриком на левой половине поля у штрафной площади "Лацио" подыграл себе рукой, Юан Лука Сакки всё видел и дал справедливый свисток в пользу римского клуба.

Луис в центре поля нарушил правила против Тавареша. Игроки "Лацио" в очередной раз долго разыгрывали стандарт.

Из центра поля Марушич выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Кастельяносу, мяч полетел слишком сильно, Ди Грегорио спокойно вышел из ворот и перехватил мяч.

Йылдыз с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Локателли с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади на этот раз, Влахович под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

"Лацио" попытался разогнать атаку по правому флангу, но Диа выполнил неудачную передачу на ход Исаксену, мяч полетел за спину Густаву и в итоге ушёл в аут.

Кабаль в центре поля огрел по ногам Исаксена. Вновь игроки "Лацио" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

С левой половины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ювентуса" на Исаксена, Кабаль опередил Густава и спокойно сбросил мяч на Ди Грегорио.

Из центра поля последовал заброс на ход Таварешу по левому флангу, сразу двое защитников "Ювентуса" поставили корпус Нуну, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Тавареш с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гендузи в касание не очень удачно пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Ди Грегорио.

Кабаль из центра поля выполнил передачу в центральный круг на Влаховича, Душан в свою очередь выполнил передачу на ход по левой половине поля Калюлю, Пьер делал смещение в центр к линии штрафной площади, ещё до линии штрафной площади Романьоли сбил защитника "Ювентуса", но это был потенциальный выход один на один с Проведелем, Юан Лука Сакки свисток дать не решился.

Юан Лука Сакки остановил игру и послушав судей из комнаты VAR отправился пересматривать повторы момента.

Удаление в составе "Лацио". Центральный защитник римского клуба Алессио Романьоли получил прямую красную карточку за фол "последней надежды". "Ювентус" в итоге также заработал очень опасный стандарт.

19' Тюрам в центре поля в борьбе за мяч грубовато сыграл против Ровеллы. Юан Лука Сакки пока что решил обойтись без жёлтой карточки.

18' "Лацио" старается играть в высоком прессинге, в итоге Ди Грегорио с левого угла штрафной площади уже выполнил слишком сильную передачу на ход Гатти, мяч в итоге улетел в аут.

17' Ровелла пошёл в высокий прессинг и едва на правом фланге не перехватил мяч у Кабаля, но в итоге Николо упустил мяч в аут.

16' Тавареш с левого фланга выполнил прострел к ближнему углу штрафной площади, Локателли сыграл в обороне и в подкате успешно перехватил мяч.

15' Римский клуб решил пока что обойтись без заброса в штрафную площадь и разыграл стандарт при коротком розыгрыше.

14' Гатти при игре в подкате на правой половине поля зацепил Кастельяноса. Игроки "Лацио" тщательно готовятся к стандарту.

13' Луис с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гатти под давлением Гендузи головой направил мяч в левый угол ворот, но в итоге получилось немного неточно.

12' Камбьясо ворвался в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Тавареша заработал угловой для туринского клуба.

11' Ровелла разогнал атаку по центру, но затем Николо ошибся с переводом мяча на левый фланг и отправил его в аут.