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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Ювентус
 
Позже
Лацио
Прогнозы 48
Ювентус 89.6% (43)
X 10.4% (5)
Лацио 0% (0)
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3.30
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Лацио

История личных встреч

Ювентус
Лацио

35 матчей

88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
31.4%
8.6%
21 победа 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.7%
28.6%
5.7%
23 победы 10 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

48 матчей

64.6%
14.6%
20.8%
31 победа 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
47.9%
8.3%
21 победа 23 ничьи 4 победы

Второй тайм

47.9%
31.3%
20.8%
23 победы 15 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:1
К
2:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
К
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Голы

Всего голов

57
29

Голов в среднем за матч

2.11
1.38

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

0.86
0.85

Среднее время на гол

105
105

Всего голов

75
52

Голов в среднем за матч

1.56
1.08

Тотал матчей

2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

57
83

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (3) 0.71
Мбангула Самюэль 1 0.14
Веа Тимоти 1 0.14
Камбьясо Андреа 1 0.14
Консейсау Франсишку 1 0.14
Савона Николо 1 0.14
Йылдыз Кенан 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 3 0.43
Диа Булайе 3 0.43
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.29
Исаксен Густав 1 0.14
Педро Родригес 1 0.14
Гендузи Маттео 1 0.14
Хила Марио 1 0.14
Нослин Тейяни 1 0.14
Тавареш Нуну 0 0
Весино Матиас 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 1 1
Фаджоли Николо 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Савона Николо 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 3 0
Патрик 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Исаксен Густав 2 0
Хила Марио 2 0
Романьоли Алессио 1 0
Тавареш Нуну 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лацио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лацио
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 7
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
100%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0
Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1
Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3
Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2

Результаты матчей

Ювентус
Лацио

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
4 раза 57%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
3
4
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Лацио
 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
4.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 10 - 1 13
6.
Милан
 Заявка 7 3 2 2 15 - 9 11
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
9.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11.
Фиорентина
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
12.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
13.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
14.
Болонья
 Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15.
Парма
 Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
18.
Дженоа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
4.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
6.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
8.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Ювентус
 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
11.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Парма
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (2)
Ювентус Влахович Душан 5
Комо Кутроне Патрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 48
    Ювентус 89.6% (43)
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    Лацио 0% (0)
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    Ничья
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    3.30
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    Прогнозы на матч Ювентус - Лацио

    Исход игры
    Ювентус
    90% (45)
    Ничья
    10% (5)
    Лацио
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    73.47% (36)
    Нет
    26.53% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    56% (28)
    1:0 Ювентус
    16% (8)
    2:0 Ювентус
    8% (4)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    3:2 Ювентус
    4% (2)
    3:1 Ювентус
    4% (2)
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