Тур: 8. Стадион: Альянц Стэдиум.
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Ювентус
Лацио
35 матчей
88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
31.4%
8.6%
21 победа 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.7%
28.6%
5.7%
23 победы 10 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
48 матчей
64.6%
14.6%
20.8%
31 победа 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
47.9%
8.3%
21 победа 23 ничьи 4 победы
Второй тайм
47.9%
31.3%
20.8%
23 победы 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
29
Голов в среднем за матч
2.11
1.38
Среднее время на гол
42
65
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
0.86
0.85
Среднее время на гол
105
105
Всего голов
75
52
Голов в среднем за матч
1.56
1.08
Тотал матчей
2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
40
Больше 83%
Меньше 17%
8
24
Больше 50%
Меньше 50%
24
10
Больше 21%
Меньше 79%
38
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
57
83
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|5 (3)
|0.71
|Мбангула Самюэль
|1
|0.14
|Веа Тимоти
|1
|0.14
|Камбьясо Андреа
|1
|0.14
|Консейсау Франсишку
|1
|0.14
|Савона Николо
|1
|0.14
|Йылдыз Кенан
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|3
|0.43
|Диа Булайе
|3
|0.43
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.29
|Исаксен Густав
|1
|0.14
|Педро Родригес
|1
|0.14
|Гендузи Маттео
|1
|0.14
|Хила Марио
|1
|0.14
|Нослин Тейяни
|1
|0.14
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|1
|1
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Савона Николо
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ровелла Николо
|3
|0
|Патрик
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Исаксен Густав
|2
|0
|Хила Марио
|2
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лацио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лацио
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
4
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
1
12
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 7
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
100%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0
Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1
Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лацио - Эмполи 2:1 Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3
Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2
Результаты матчей
Ювентус
Лацио
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
4 раза 57%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
52
34
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 1
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 2
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогнозы на матч Ювентус - Лацио
Исход игры
Ювентус
90% (45)
Ничья
10% (5)
Лацио
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
73.47% (36)
Нет
26.53% (13)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
56% (28)
1:0 Ювентус
16% (8)
2:0 Ювентус
8% (4)
1:1 Ничья
8% (4)
3:2 Ювентус
4% (2)
3:1 Ювентус
4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!