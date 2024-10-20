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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Генк
3:2
Второй тайм: 76'
Сент-Трейден
0'
15' Красная карточка
Танигути Сёго
1:0
18' Гол
Арокодаре Толуваласе
2:0
31' Гол
Стеккерс Ярне
2:1
34' Гол
Бертаччини Адриано
3:1
45' Гол
Эль-Уахди Закария
47' Желтая карточка
Патрис Луи
3:2
58' Гол
Бертаччини Адриано
59' Желтая карточка
Сметс Матте
74' Желтая карточка
Браими Билаль
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
3
Садик
Муджаид
6
Сметс
Матте
18
Кайембе
Йорис
21
Бангура
Ибраима
II
8
Хейнен
Бриан
23
Стеккерс
Ярне
17
Грошовски
Патрик
7
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
5
Танигути
Сёго
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
8
Фуджита
Джоэл
Чима
13
Ито
Рётаро
2
Огава
Рёя
7
Браими
Билаль
15
Kahveh
Zahiroleslam
91
Бертаччини
Адриано
Генк
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-4-3

История личных встреч

Генк
Сент-Трейден

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
3:3
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
4:0
К
1:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
3:3
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛП
0:3
ЛП
1:0
ЛП
3:0
ЛП
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
PU
2:3
PU
2:1
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

23
32

Голов в среднем за матч

1.44
2.29

Среднее время на гол

62
39

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.57
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

45
44

Голов в среднем за матч

1.5
1.47

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
61

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 7 0.64
Стеккерс Ярне 4 (2) 0.36
О Хен-Гю 3 (1) 0.27
Баа Кристофер 2 0.18
Грошовски Патрик 2 0.18
Сор Коллинс 1 0.09
Куэста Карлос 1 0.09
Садик Муджаид 1 0.09
Заттльбергер Николас 1 0.09
Эль-Уахди Закария 1 0.09
Noah Adedeji-Sternberg 1 0.09
Хейнен Бриан 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертаччини Адриано 6 0.55
Kahveh Zahiroleslam 3 0.27
Ито Рётаро 1 0.09
Огава Рёя 1 0.09
Браими Билаль 1 0.09
Танигути Сёго 1 0.09
Феррари Андрес 1 0.09
Ямамото Рихито 0 0
Патрис Луи 0 0
Rein Van Helden 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Муджаид 1 1
Кайембе Йорис 2 0
Эль-Уахди Закария 2 0
Грошовски Патрик 1 0
О Хен-Гю 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Сметс Матте 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Баа Кристофер 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 3 0
Танигути Сёго 1 1
Бертаччини Адриано 2 0
Патрис Луи 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Дельпупо Исаяс 0 1
Jo Coppens 1 0
Огава Рёя 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Фелис Маццу 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Генк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
6
Генк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сент-Трейден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

10
5
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
7
70%
2
40%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
2
67%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
4
40%
3
33%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
14%
2
17%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
8
38%
3
25%
76-90

Пропущено

13
19
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
15%
2
11%
1-15
4
31%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
2
15%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2
Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1
Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1

Результаты матчей

Генк
Сент-Трейден

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Генк
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
3
7
4
6
2.5
2
8
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3:2 11 8 1 2 24 - 15 25
2.
Гент
 11 5 3 3 18 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
5.
Антверпен
 9 5 1 3 20 - 7 16
6.
Дендер
 11 4 4 3 14 - 15 16
7.
Вестерло
 11 4 3 4 21 - 20 15
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 11 3 6 2 11 - 8 15
9.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
10.
Спортинг Шарлеруа
 10 4 2 4 12 - 10 14
11.
Стандард
 10 3 3 4 5 - 8 12
12.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 2:3 11 2 5 4 15 - 21 11
15.
Серкль Брюгге
 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 10 1 2 7 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3:2 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 3 2 0 7 - 1 11
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
6.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
7.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
9.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
10.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
13.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 2:3 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 3:2 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
5.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 2:3 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Спортинг Шарлеруа
 5 1 1 3 6 - 8 4
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 7 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Ондрейка Якоб 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 74'
    Билал Браими получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    Сметс Матте получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Огава Рёя сделал результативную передачу.
  • 58'
    Г О О О О Л - Бертаччини Адриано бьет в цель!
  • 47'
    Патрис Луи получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      УДАЛЕНИЕ! - Танигути Сёго увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Генк
    Ничья
    Сент-Трейден
    1.46
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    5.00
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    7.25
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