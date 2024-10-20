Тур: 11. Стадион: Чегека Арена.
3:2
Конец матча
0'
15' Красная карточкаТанигути Сёго
1:0
18' ГолАрокодаре Толуваласе
2:0
31' ГолСтеккерс Ярне
2:1
34' ГолБертаччини Адриано
3:1
45' ГолЭль-Уахди Закария
47' Желтая карточкаПатрис Луи
3:2
58' ГолБертаччини Адриано
59' Желтая карточкаСметс Матте
74' Желтая карточкаБраими Билаль
74' Желтая карточкаГодо Бруно
90' Вторая желтая карточкаБраими Билаль
90'+8
Ход матча
15'
18'
31'
2:0
34'
2:1
45'
47'
58'
3:2
59'
74'
74'
90'
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
-
15 Thomas Claes
-
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
19 Патрис ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Генк
Сент-Трейден
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
30 матчей
53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
32
Голов в среднем за матч
1.44
2.29
Среднее время на гол
62
39
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.57
0.75
Среднее время на гол
57
120
Всего голов
45
44
Голов в среднем за матч
1.5
1.47
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
61
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|7
|0.64
|Стеккерс Ярне
|4 (2)
|0.36
|О Хен-Гю
|3 (1)
|0.27
|Баа Кристофер
|2
|0.18
|Грошовски Патрик
|2
|0.18
|Сор Коллинс
|1
|0.09
|Куэста Карлос
|1
|0.09
|Садик Муджаид
|1
|0.09
|Заттльбергер Николас
|1
|0.09
|Эль-Уахди Закария
|1
|0.09
|Noah Adedeji-Sternberg
|1
|0.09
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертаччини Адриано
|6
|0.55
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.27
|Ито Рётаро
|1
|0.09
|Огава Рёя
|1
|0.09
|Браими Билаль
|1
|0.09
|Танигути Сёго
|1
|0.09
|Феррари Андрес
|1
|0.09
|Ямамото Рихито
|0
|0
|Патрис Луи
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|1
|1
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Эль-Уахди Закария
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Сметс Матте
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|3
|0
|Танигути Сёго
|1
|1
|Браими Билаль
|1
|1
|Бертаччини Адриано
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Дельпупо Исаяс
|0
|1
|Jo Coppens
|1
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Огава Рёя
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Фелис Маццу
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
5
Генк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сент-Трейден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
9
6
Генк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
2
29%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
4
31%
31-45
3
60%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
4
40%
3
33%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Забито
24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
13%
2
14%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
8
33%
3
21%
76-90
Пропущено
15
22
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
13%
2
9%
1-15
4
27%
4
18%
16-30
3
20%
6
27%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
13%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2
Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1
Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1
Результаты матчей
Генк
Сент-Трейден
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Генк
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
23
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
74
47
56
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|24 - 15
|25
|2.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|21 - 7
|19
|3.
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|5.
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|8.
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|13.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|15 - 21
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|14.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|5 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5