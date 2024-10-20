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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Сваровски Тироль
1:0
Первый тайм: 38'
ЛАСК
0'
1:0
16' Гол
Устюндаг Джем
35' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс

Ход матча

16'
Устюндаг Джем
(Диарра Мамаду)
1:0
35'
Лоуренс Джеймс
 
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Сваровски Тироль
Ничья
ЛАСК
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Все Коэффициенты
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Лоуренс
Джеймс
3
Гугганиг
Давид
28
Thomas
Geris
4
Мюллер
Валентино
20
Устюндаг
Джем
7
Quincy
Butler
30
Тафернер
Маттойс
33
Ридер
Флориан
8
Диарра
Мамаду
28
Зибенхандль
Йорг
2
Белло
Джордж
4
Таловеров
Максим
5
Цирайс
Филипп
22
Стойкович
Филип
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
9
Любичич
Марин
29
Флеккер
Флориан
Сваровски Тироль
4-2-3-1
ЛАСК
4-3-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
ЛАСК

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:4
БE
2:1
Б
4:0
Б
6:0
Б
3:0
К
2:1
Б
1:1
Б
3:3
Б
2:0
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
ТМК
8:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
3:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

33
11

Голов в среднем за матч

3
1.1

Среднее время на гол

30
81

Всего голов

51
26

Голов в среднем за матч

2.43
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

37
72

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 2 0.2
Устюндаг Джем 2 0.2
Диарра Мамаду 1 0.1
Скрбо Стефан 1 0.1
Блуме Брор 1 0.1
Лоуренс Джеймс 1 0.1
Тафернер Маттойс 1 0.1
Гугганиг Давид 0 0
Мюллер Валентино 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 4 (2) 0.4
Жуль Роберт 3 0.3
Бериша Валон 1 0.1
Энтруп Максимилиан 1 0.1
Цирайс Филипп 1 0.1
Богард Мелайро 1 0.1
Тауи Адиль 1 0.1
Мустафа Ибрагим 1 0.1
Стойкович Филип 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Флеккер Флориан 0 0
Пинто Ленни 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 5 0
Тафернер Маттойс 3 0
Устюндаг Джем 1 1
Диарра Мамаду 2 0
Лоуренс Джеймс 2 0
Гугганиг Давид 2 0
Ридер Флориан 2 0
Philipp Semlic 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Мюллер Валентино 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Стейскал Адам 1 0
Quincy Butler 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 3 0
Любичич Марин 2 0
Цирайс Филипп 2 0
Стойкович Филип 2 0
Тауи Адиль 2 0
Хорват Саша 0 1
Бериша Валон 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Белло Джордж 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Таловеров Максим 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ЛАСК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Сваровски Тироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

5
8
Сваровски Тироль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ЛАСК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
44%
3
30%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
50%
4
27%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0
Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4
ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7

Результаты матчей

Сваровски Тироль
ЛАСК

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 9 5 3 1 12 - 9 18
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 1 2 15 - 12 16
4.
Вольфсбергер
 10 5 1 4 22 - 16 16
5.
Блау-Вайсс Линц
 10 4 2 4 12 - 14 14
6.
Аустрия Вена
 0:0 10 3 4 3 12 - 12 13
7.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 3 3 3 9 - 14 12
9.
Сваровски Тироль
 1:0 10 3 3 4 9 - 11 12
10.
ЛАСК
 0:1 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Альтах
 10 2 2 6 9 - 13 8
12.
Гразер
 10 0 4 6 13 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Аустрия Вена
 0:0 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
6.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
8.
ЛАСК
 0:1 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
10.
Сваровски Тироль
 1:0 5 1 3 1 2 - 2 6
11.
Альтах
 5 1 1 3 4 - 5 4
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Ред Булл Зальцбург
 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
Сваровски Тироль
 1:0 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
7.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
8.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
ЛАСК
 0:1 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Аустрия Вена
 0:0 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Гразер
 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Штурм Грац Китеишвили Отар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Лоуренс Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Mahamadou Diarra сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Устюндаг Джем бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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