Тур: 10. Стадион: Тиволи Ной.
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
16'
1:0
35'
28
Thomas
Geris
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Thomas GerisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Philipp Semlic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шопп Маркус
История личных встреч
Сваровски Тироль
ЛАСК
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.36
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
33
11
Голов в среднем за матч
3
1.1
Среднее время на гол
30
81
Всего голов
51
26
Голов в среднем за матч
2.43
1.24
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
37
72
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|2
|0.2
|Устюндаг Джем
|2
|0.2
|Диарра Мамаду
|1
|0.1
|Скрбо Стефан
|1
|0.1
|Блуме Брор
|1
|0.1
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.1
|Тафернер Маттойс
|1
|0.1
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.4
|Жуль Роберт
|3
|0.3
|Бериша Валон
|1
|0.1
|Энтруп Максимилиан
|1
|0.1
|Цирайс Филипп
|1
|0.1
|Богард Мелайро
|1
|0.1
|Тауи Адиль
|1
|0.1
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.1
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Флеккер Флориан
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|5
|0
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|Устюндаг Джем
|1
|1
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Philipp Semlic
|2
|0
|Скрбо Стефан
|2
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Quincy Butler
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Тауи Адиль
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ЛАСК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Сваровски Тироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
5
8
Сваровски Тироль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ЛАСК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
44%
3
30%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
50%
4
27%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0
Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4
ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7
Результаты матчей
Сваровски Тироль
ЛАСК
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
36
36
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|24 - 12
|22
|2.
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 12
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|22 - 16
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|12 - 14
|14
|6.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|9.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|10.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|11.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|12.
|10
|0
|4
|6
|13 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|5.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 16
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4