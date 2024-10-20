Тур: 10. Стадион: Тиволи Ной.
1:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолУстюндаг Джем
35' Желтая карточкаЛоуренс Джеймс
1:1
40' ГолБериша Валон
84' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
1:2
87' ГолЭнтруп Максимилиан
90' Желтая карточкаБлуме Брор
90'+6
Ход матча
16'
1:0
35'
40'
1:1
84'
87'
90'
28
Thomas
Geris
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Thomas GerisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Philipp Semlic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шопп Маркус
История личных встреч
Сваровски Тироль
ЛАСК
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.36
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
33
11
Голов в среднем за матч
3
1.1
Среднее время на гол
30
81
Всего голов
51
26
Голов в среднем за матч
2.43
1.24
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
37
72
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|2
|0.2
|Устюндаг Джем
|2
|0.2
|Диарра Мамаду
|1
|0.1
|Скрбо Стефан
|1
|0.1
|Блуме Брор
|1
|0.1
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.1
|Тафернер Маттойс
|1
|0.1
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.4
|Жуль Роберт
|3
|0.3
|Бериша Валон
|2
|0.2
|Энтруп Максимилиан
|2
|0.2
|Цирайс Филипп
|1
|0.1
|Богард Мелайро
|1
|0.1
|Тауи Адиль
|1
|0.1
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.1
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Флеккер Флориан
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|6
|0
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|Устюндаг Джем
|1
|1
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Philipp Semlic
|2
|0
|Скрбо Стефан
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Quincy Butler
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Тауи Адиль
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ЛАСК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Сваровски Тироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
5
8
Сваровски Тироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
ЛАСК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
44%
3
30%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
5
31%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
7
44%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
42%
4
25%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0
Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4
ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7
Результаты матчей
Сваровски Тироль
ЛАСК
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
37
46
19
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5