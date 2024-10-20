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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Сваровски Тироль
1:2
Конец матча
ЛАСК
0'
1:0
16' Гол
Устюндаг Джем
35' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
1:1
40' Гол
Бериша Валон
84' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
1:2
87' Гол
Энтруп Максимилиан
90' Желтая карточка
Блуме Брор
90'+6
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Лоуренс
Джеймс
3
Гугганиг
Давид
28
Thomas
Geris
4
Мюллер
Валентино
20
Устюндаг
Джем
7
Quincy
Butler
30
Тафернер
Маттойс
33
Ридер
Флориан
8
Диарра
Мамаду
28
Зибенхандль
Йорг
2
Белло
Джордж
4
Таловеров
Максим
5
Цирайс
Филипп
22
Стойкович
Филип
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
9
Любичич
Марин
29
Флеккер
Флориан
Сваровски Тироль
4-2-3-1
ЛАСК
4-3-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
ЛАСК

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:4
БE
2:1
Б
4:0
Б
6:0
Б
3:0
К
2:1
Б
1:1
Б
3:3
Б
2:0
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
ТМК
8:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
3:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

33
11

Голов в среднем за матч

3
1.1

Среднее время на гол

30
81

Всего голов

51
26

Голов в среднем за матч

2.43
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

37
72

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 2 0.2
Устюндаг Джем 2 0.2
Диарра Мамаду 1 0.1
Скрбо Стефан 1 0.1
Блуме Брор 1 0.1
Лоуренс Джеймс 1 0.1
Тафернер Маттойс 1 0.1
Гугганиг Давид 0 0
Мюллер Валентино 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 4 (2) 0.4
Жуль Роберт 3 0.3
Бериша Валон 2 0.2
Энтруп Максимилиан 2 0.2
Цирайс Филипп 1 0.1
Богард Мелайро 1 0.1
Тауи Адиль 1 0.1
Мустафа Ибрагим 1 0.1
Стойкович Филип 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Флеккер Флориан 0 0
Пинто Ленни 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 6 0
Лоуренс Джеймс 3 0
Тафернер Маттойс 3 0
Устюндаг Джем 1 1
Диарра Мамаду 2 0
Гугганиг Давид 2 0
Ридер Флориан 2 0
Philipp Semlic 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Блуме Брор 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Стейскал Адам 1 0
Quincy Butler 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 3 0
Любичич Марин 2 0
Цирайс Филипп 2 0
Стойкович Филип 2 0
Тауи Адиль 2 0
Хорват Саша 0 1
Бериша Валон 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Белло Джордж 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Таловеров Максим 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ЛАСК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Сваровски Тироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

5
8
Сваровски Тироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
ЛАСК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
44%
3
30%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
5
31%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
7
44%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
42%
4
25%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0
Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4
ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7

Результаты матчей

Сваровски Тироль
ЛАСК

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 9 5 3 1 12 - 9 18
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 1 2 15 - 12 16
4.
Вольфсбергер
 10 5 1 4 22 - 16 16
5.
Аустрия Вена
 10 4 3 3 13 - 12 15
6.
Блау-Вайсс Линц
 10 4 2 4 12 - 14 14
7.
ЛАСК
 10 4 1 5 16 - 16 13
8.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
9.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 2 4 9 - 15 11
10.
Сваровски Тироль
 10 2 3 5 9 - 13 9
11.
Альтах
 10 2 2 6 9 - 13 8
12.
Гразер
 10 0 4 6 13 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
6.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 5 1 1 3 4 - 5 4
11.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
4.
Ред Булл Зальцбург
 5 2 1 2 6 - 10 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 0 2 3 - 8 6
6.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
8.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
10.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Штурм Грац Китеишвили Отар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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