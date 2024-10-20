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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
0:0
Первый тайм: 38'
Аустрия Вена
0'
17' Желтая карточка
Florian Jaritz

Ход матча

17'
Florian Jaritz
 
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Аустрия Вена
4.50
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3.85
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2.15
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Все Коэффициенты
30
Simon
Spari
19
Niklas
Szerencsi
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
17
Штрауди
Симон
77
Бобциен
Бен
6
Кох
Тобиас
14
Christopher
Cvetko
7
Florian
Jaritz
9
Nicolas
Binder
10
Тошевски
Давид
1
Радлингер
Самуэль
28
Визингер
Филип
15
Драгович
Александр
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Гуэнуш
Хаким
30
Фишер
Манфред
6
Philipp
Maybach
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
Аустрия Вена
5-3-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:2
К
1:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
ТМК
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.43

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.6

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.58
1.47

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

57
61

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 4 (1) 0.44
Тошевски Давид 1 0.11
Дель Лоренц 1 0.11
Nicolas Binder 1 0.11
Видра Филипп 1 0.11
Jannik Robatsch 1 0.11
Верницниг Кристофер 0 0
Christopher Cvetko 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 3 0.3
Фитц Доминик 2 (1) 0.2
Мэлоун Морис 2 0.2
Винлёф Маттео 1 0.1
Галвао Лукас 1 0.1
Фишер Манфред 1 0.1
Хускович Муарем 1 0.1
Abubakr Barry 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 4 0
Kosmas Gezos 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Штрауди Симон 2 0
Бобциен Бен 2 0
Jannik Robatsch 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Peter Pacult 1 0
Florian Jaritz 1 0
Кох Тобиас 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Салифу Дикени 1 0
Niklas Szerencsi 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abubakr Barry 5 0
Галвао Лукас 4 0
Фитц Доминик 4 0
Винлёф Маттео 4 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Фишер Манфред 3 0
Драгович Александр 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Прелец Ник 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Визингер Филип 1 0
Грубер Андреас 1 0
Кристиано 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
9
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Аустрия Вена
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
4
40%
3
25%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
4
31%
6
50%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2
Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
4
5
1
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 9 5 3 1 12 - 9 18
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 1 2 15 - 12 16
4.
Вольфсбергер
 10 5 1 4 22 - 16 16
5.
Блау-Вайсс Линц
 10 4 2 4 12 - 14 14
6.
Аустрия Вена
 0:0 10 3 4 3 12 - 12 13
7.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 3 3 3 9 - 14 12
9.
Сваровски Тироль
 1:0 10 3 3 4 9 - 11 12
10.
ЛАСК
 0:1 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Альтах
 10 2 2 6 9 - 13 8
12.
Гразер
 10 0 4 6 13 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Аустрия Вена
 0:0 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
6.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
8.
ЛАСК
 0:1 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
10.
Сваровски Тироль
 1:0 5 1 3 1 2 - 2 6
11.
Альтах
 5 1 1 3 4 - 5 4
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Ред Булл Зальцбург
 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
Сваровски Тироль
 1:0 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
7.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
8.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
ЛАСК
 0:1 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Аустрия Вена
 0:0 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Гразер
 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Штурм Грац Китеишвили Отар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Florian Jaritz получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Аустрия Вена
4.50
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Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена
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