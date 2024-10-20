Тур: 10. Стадион: 28 Black Arena.
0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
17'
30
Simon
Spari
77
Бобциен
Бен
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Бобциен БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дель ЛоренцНападающий
-
95 Видра Филипп
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисНападающий
-
11 Прелец НикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
-
70 КристианоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Stephan Helm
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.58
1.43
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.6
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.58
1.47
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
57
61
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|4 (1)
|0.44
|Тошевски Давид
|1
|0.11
|Дель Лоренц
|1
|0.11
|Nicolas Binder
|1
|0.11
|Видра Филипп
|1
|0.11
|Jannik Robatsch
|1
|0.11
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Christopher Cvetko
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|3
|0.3
|Фитц Доминик
|2 (1)
|0.2
|Мэлоун Морис
|2
|0.2
|Винлёф Маттео
|1
|0.1
|Галвао Лукас
|1
|0.1
|Фишер Манфред
|1
|0.1
|Хускович Муарем
|1
|0.1
|Abubakr Barry
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Cvetko
|4
|0
|Kosmas Gezos
|2
|1
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Бобциен Бен
|2
|0
|Jannik Robatsch
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Peter Pacult
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Кох Тобиас
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Салифу Дикени
|1
|0
|Niklas Szerencsi
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abubakr Barry
|5
|0
|Галвао Лукас
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Винлёф Маттео
|4
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Драгович Александр
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Прелец Ник
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Визингер Филип
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
9
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Аустрия Вена
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
4
40%
3
25%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
4
31%
6
50%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2
Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
26
45
17
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|24 - 12
|22
|2.
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 12
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|22 - 16
|16
|5.
|10
|4
|2
|4
|12 - 14
|14
|6.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|9.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|10.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|11.
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|12.
|10
|0
|4
|6
|13 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|5.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 16
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4