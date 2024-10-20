Тур: 12. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Щербович Марцин
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
21'
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
20 ХосемаЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Dawid Tkacz
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Гурник Забже
Сталь Мелец
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Среднее время на гол
75
56
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Среднее время на гол
112
75
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|2
|0.17
|Расак Дамиан
|2
|0.17
|Подольски Лукас
|2
|0.17
|Kamil Lukoszek
|1 (1)
|0.08
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.08
|Ольковски Павел
|1
|0.08
|Нашименту Филипе
|1
|0.08
|Санчес Мануэль
|1
|0.08
|Хосема
|1
|0.08
|Войтушек Норберт
|1
|0.08
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|2
|0.18
|Доманьски Мацей
|1
|0.09
|Гийомье Мэтью
|1
|0.09
|Piotr Wlazlo
|1
|0.09
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0.09
|Serhij Krykun
|1
|0.09
|Ravve Assayeg
|1
|0.09
|Дадок Роберт
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|2
|1
|Расак Дамиан
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Taofeek Ismaheel
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Yosuke Furukawa
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
|Сала Доминик
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Зенгер Марвин
|1
|1
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
6
Гурник Забже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сталь Мелец
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
80%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
4
50%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
4
36%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0
Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0
Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3
Результаты матчей
Гурник Забже
Сталь Мелец
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
22
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
64
56
28
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|12
|8
|1
|3
|21 - 18
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|15 - 4
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|5.
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|9.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|11.
|12
|4
|2
|6
|9 - 17
|14
|12.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|13.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|15.
|10
|3
|0
|7
|14 - 18
|9
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|10
|0
|5
|5
|9 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4