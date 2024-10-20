  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Гурник Забже
0:0
Первый тайм: 23'
Сталь Мелец
0'
21' Желтая карточка
Доманьски Мацей

Ход матча

21'
 
Доманьски Мацей
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Сталь Мелец
3.60
3.65
Реклама, fon.bet
4.40
Все Коэффициенты
25
Шромник
Михал
16
Ольковски
Павел
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
11
Taofeek
Ismaheel
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
88
Yosuke
Furukawa
10
Подольски
Лукас
7
Захович
Лука
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
27
Яунземс
Алвис
23
Гетингер
Крыстян
8
Koki
Hinokio
6
Гийомье
Мэтью
10
Доманьски
Мацей
44
Serhij
Krykun
17
Шкурин
Илья
Гурник Забже
4-4-2
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Сталь Мелец

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Среднее время на гол

112
75

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.17
Расак Дамиан 2 0.17
Подольски Лукас 2 0.17
Kamil Lukoszek 1 (1) 0.08
Taofeek Ismaheel 1 0.08
Ольковски Павел 1 0.08
Нашименту Филипе 1 0.08
Санчес Мануэль 1 0.08
Хосема 1 0.08
Войтушек Норберт 1 0.08
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Амброс Лукас 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 2 0.18
Доманьски Мацей 1 0.09
Гийомье Мэтью 1 0.09
Piotr Wlazlo 1 0.09
Вольштыньски Лукаш 1 0.09
Serhij Krykun 1 0.09
Ravve Assayeg 1 0.09
Дадок Роберт 0 0
Karol Knap 0 0
Adrian Bukowski 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 1
Расак Дамиан 2 0
Войтушек Норберт 2 0
Kamil Lukoszek 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Захович Лука 1 0
Янжа Эрик 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Taofeek Ismaheel 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Yosuke Furukawa 1 0
Амброс Лукас 1 0
Сала Доминик 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийомье Мэтью 3 0
Зенгер Марвин 1 1
Эсселинк Берт 1 1
Матрас Матеуш 2 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Вольштыньски Лукаш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Karol Knap 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Ravve Assayeg 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
6
Гурник Забже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сталь Мелец
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
80%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
4
50%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
3
23%
4
36%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0
Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0
Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3

Результаты матчей

Гурник Забже
Сталь Мелец

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
2
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
2
8
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
3.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
4.
Краковия
 12 7 2 3 22 - 17 23
5.
Погонь Щецин
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 12 5 3 4 12 - 10 18
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Мотор Люблин
 12 4 3 5 13 - 17 15
11.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
12.
Гурник Забже
 0:0 12 3 4 5 13 - 14 13
13.
Сталь Мелец
 0:0 11 3 3 5 8 - 11 12
14.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 12 2 3 7 13 - 23 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 10 0 5 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Сталь Мелец
 0:0 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
8.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
9.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Гурник Забже
 0:0 6 2 2 2 6 - 4 8
11.
Краковия
 6 2 2 2 8 - 10 8
12.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
13.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 0:0 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Сталь Мелец
 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
18.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Доманьски Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Сталь Мелец
3.60
3.65
Реклама, fon.bet
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гурник Забже
Сталь Мелец
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный