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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Гурник Забже
3:1
Конец матча
Сталь Мелец
0'
20' Желтая карточка
Доманьски Мацей
26' Желтая карточка
Зенгер Марвин
27' Желтая карточка
Ольковски Павел
28' Желтая карточка
Taofeek Ismaheel
1:0
32' Гол
Захович Лука
1:1
39' Гол
Piotr Wlazlo
45' Желтая карточка
Karol Knap
2:1
61' Гол
Расак Дамиан
74' Желтая карточка
Расак Дамиан
79' Желтая карточка
Подольски Лукас
90' Желтая карточка
Kamil Lukoszek
3:1
90' Гол
Хеллебранд Патрик
90'+4
25
Шромник
Михал
16
Ольковски
Павел
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
11
Taofeek
Ismaheel
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
88
Yosuke
Furukawa
10
Подольски
Лукас
7
Захович
Лука
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
27
Яунземс
Алвис
23
Гетингер
Крыстян
8
Koki
Hinokio
6
Гийомье
Мэтью
10
Доманьски
Мацей
44
Serhij
Krykun
17
Шкурин
Илья
Гурник Забже
4-4-2
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Сталь Мелец

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Среднее время на гол

112
75

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 3 0.25
Расак Дамиан 3 0.25
Подольски Лукас 2 0.17
Kamil Lukoszek 1 (1) 0.08
Taofeek Ismaheel 1 0.08
Ольковски Павел 1 0.08
Нашименту Филипе 1 0.08
Санчес Мануэль 1 0.08
Хосема 1 0.08
Хеллебранд Патрик 1 0.08
Войтушек Норберт 1 0.08
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Yosuke Furukawa 0 0
Амброс Лукас 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 2 0.18
Piotr Wlazlo 2 0.18
Доманьски Мацей 1 0.09
Гийомье Мэтью 1 0.09
Вольштыньски Лукаш 1 0.09
Serhij Krykun 1 0.09
Ravve Assayeg 1 0.09
Гетингер Крыстян 0 0
Дадок Роберт 0 0
Karol Knap 0 0
Adrian Bukowski 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 1
Расак Дамиан 3 0
Kamil Lukoszek 3 0
Подольски Лукас 2 0
Taofeek Ismaheel 2 0
Войтушек Норберт 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Захович Лука 1 0
Янжа Эрик 1 0
Ольковски Павел 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Yosuke Furukawa 1 0
Амброс Лукас 1 0
Сала Доминик 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенгер Марвин 2 1
Гийомье Мэтью 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Матрас Матеуш 2 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Karol Knap 2 0
Вольштыньски Лукаш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Ravve Assayeg 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сталь Мелец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
6
Гурник Забже
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
80%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
44%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
4
29%
5
36%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0
Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0
Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3

Результаты матчей

Гурник Забже
Сталь Мелец

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
6
6
1.5
2
9
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
3.
Ракув
 0:0 12 7 3 2 15 - 4 24
4.
Краковия
 12 7 2 3 22 - 17 23
5.
Погонь Щецин
 0:0 12 6 2 4 17 - 13 20
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 12 5 3 4 12 - 10 18
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
11.
Мотор Люблин
 12 4 3 5 13 - 17 15
12.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
13.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
14.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 9 - 14 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 12 2 3 7 13 - 23 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 10 0 5 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 0:0 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
9.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
10.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Ракув
 0:0 6 2 2 2 7 - 3 8
12.
Краковия
 6 2 2 2 8 - 10 8
13.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Погонь Щецин
 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
18.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 3 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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