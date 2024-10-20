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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
Хольштайн Киль
0:1
Второй тайм: 52'
Унион Берлин
0'
0:1
18' Гол
Кемляйн Алеша

Ход матча

18'
0:1
Кемляйн Алеша
(Роте Том)
27'
 
Чжон Ву-Ён
Скарке Тим
34'
Скрибски Стивен
Бернхардссон Александер
 
46'
Матино Сюто
Кнудсен Магнус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 228 Количество передач 293
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 113
Хольштайн Киль 5.3% (6)
X 24.8% (28)
Унион Берлин 69.9% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хольштайн Киль
Ничья
Унион Берлин
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2.18
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вайнер
Тимон
6
Ивежич
Марко
4
Эррас
Патрик
3
Коменда
Марко
17
Беккер
Тимо
37
Гигович
Армин
24
Кнудсен
Магнус
22
Ремберг
Николай
8
Порат
Финн
11
Бернхардссон
Александер
9
Пихлер
Бенедикт
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
15
Роте
Том
36
Кемляйн
Алеша
8
Хедира
Рани
16
Холлербах
Бенедикт
7
Вертессен
Йорбе
21
Скарке
Тим
Хольштайн Киль
3-5-2
Унион Берлин
3-4-2-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Унион Берлин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
3:0
Б2
0:2
Б2
2:0
ТМК
3:2
Б2
2:2
Б2
4:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.14
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
57

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.57
Пихлер Бенедикт 1 0.14
Бернхардссон Александер 1 0.14
Гигович Армин 1 0.14
Гешвилль Макс 1 0.14
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.14
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роте Том 1 0.14
Бенеш Ласло 1 0.14
Вертессен Йорбе 1 0.14
Чжон Ву-Ён 1 0.14
Холлербах Бенедикт 1 0.14
Кемляйн Алеша 1 0.14
Фогт Кевин 1 (1) 0.14
Скарке Тим 0 0
Лейте Диогу 0 0
Сибачо Жордан 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Магнус 3 0
Келати Анду 1 1
Вайнер Тимон 2 0
Marcel Rapp 0 1
Порат Финн 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Гешвилль Макс 1 0
Dirk Bremser 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Духи Данило 2 0
Чжон Ву-Ён 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Роте Том 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Фогт Кевин 1 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Babak Keyhanfar 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
5
Хольштайн Киль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Унион Берлин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

18
4
12 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
5
28%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
3
17%
2
50%
61-75
2
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2
Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Унион Берлин

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
3.
Фрайбург
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
10.
Штутгарт
 Заявка 7 2 3 2 15 - 15 9
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
15.
Аугсбург
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 0:1 Заявка 7 0 2 5 9 - 20 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
8.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
9.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Хольштайн Киль
 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
5.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 0:1 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 5 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Кнудсен Магнус уходит с поля и его заменяет Матино Сюто
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Holstein Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 113
    Хольштайн Киль 5.3% (6)
    X 24.8% (28)
    Унион Берлин 69.9% (79)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хольштайн Киль
    Ничья
    Унион Берлин
    3.55
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    3.55
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    2.18
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    5.3% (6)
    Ничья
    24.8% (28)
    Унион Берлин
    69.9% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Унион Берлин
    45.1% (51)
    1:1 Ничья
    21.2% (24)
    0:1 Унион Берлин
    13.3% (15)
    0:2 Унион Берлин
    4.4% (5)
    1:0 Хольштайн Киль
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:1 Хольштайн Киль
    1.8% (2)
    0:3 Унион Берлин
    1.8% (2)
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