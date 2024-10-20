Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' ШТАНГА! Пробил головой Духи Данило прямо в каркас ворот!

88' Бенеш Ласло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Сибачо Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Арп Янн-Фите нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

85' Хорошую попытку сделал Бенеш Ласло . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Сегодняшная посещаемость составляет 15034 болельщиков

82' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Ремберг Николай получил желтую карточку от судьи

76' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

75' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Триммель Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Судье надоело, что Рённов Фредерик тянет время и он наказал его горчичником

71' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Вертессен Йорбе получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Вертессен Йорбе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

60' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Беккер Тимо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

54' Скрибски Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Порат Финн . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Вертессен Йорбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

47' Скрибски Стивен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Ремберг Николай пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

47' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника