Тур: 7. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 15034 Главный судья: Герач Тимо
0:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолКемляйн Алеша
66' Желтая карточкаКоменда Марко
73' Желтая карточкаРённов Фредерик
79' Желтая карточкаРемберг Николай
0:2
89' ГолРоте Том
90'+8
Ход матча
18'
0:1
27'
66'
73'
79'
89'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
434 Количество передач 480
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Беккер
Тимо
15
Роте
Том
21
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Матино СютоНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникЗащитник
-
11 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
24 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Унион Берлин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.14
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
57
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|4 (1)
|0.57
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.14
|Бернхардссон Александер
|1
|0.14
|Гигович Армин
|1
|0.14
|Гешвилль Макс
|1
|0.14
|Арп Янн-Фите
|1 (1)
|0.14
|Холтби Льюис
|0
|0
|Скрибски Стивен
|0
|0
|Порат Финн
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Ремберг Николай
|0
|0
|Келати Анду
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роте Том
|2
|0.29
|Бенеш Ласло
|1
|0.14
|Вертессен Йорбе
|1
|0.14
|Чжон Ву-Ён
|1
|0.14
|Холлербах Бенедикт
|1
|0.14
|Кемляйн Алеша
|1
|0.14
|Фогт Кевин
|1 (1)
|0.14
|Скарке Тим
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Сибачо Жордан
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Келати Анду
|1
|1
|Вайнер Тимон
|2
|0
|Marcel Rapp
|0
|1
|Порат Финн
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Ремберг Николай
|1
|0
|Гешвилль Макс
|1
|0
|Dirk Bremser
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Духи Данило
|2
|0
|Чжон Ву-Ён
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Роте Том
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Фогт Кевин
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Babak Keyhanfar
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Унион Берлин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
5
Хольштайн Киль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
13
2
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
50%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
20
4
13 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
5
25%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
1
25%
46-60
3
15%
2
50%
61-75
3
15%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2
Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Унион Берлин
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:6
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:6
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 15
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|13.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 21
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|12.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (5)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|5 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:2 Унион Берлин
Исход игры
Хольштайн Киль
5.3% (6)
Ничья
24.8% (28)
Унион Берлин
69.9% (79)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
45.1% (51)
1:1 Ничья
21.2% (24)
0:1 Унион Берлин
13.3% (15)
0:2 Унион Берлин
4.4% (5)
1:0 Хольштайн Киль
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:1 Хольштайн Киль
1.8% (2)
0:3 Унион Берлин
1.8% (2)
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