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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 15034 Главный судья: Герач Тимо
Хольштайн Киль
0:2
Конец матча
Унион Берлин
0'
0:1
18' Гол
Кемляйн Алеша
66' Желтая карточка
Коменда Марко
73' Желтая карточка
Рённов Фредерик
79' Желтая карточка
Ремберг Николай
0:2
89' Гол
Роте Том
90'+8

Ход матча

18'
0:1
Кемляйн Алеша
(Роте Том)
27'
 
Чжон Ву-Ён
Скарке Тим
34'
Скрибски Стивен
Бернхардссон Александер
 
46'
Матино Сюто
Кнудсен Магнус
 
66'
Коменда Марко
 
68'
Пухач Тымотеуш
Эррас Патрик
 
73'
 
Рённов Фредерик
75'
 
Сибачо Жордан
Холлербах Бенедикт
75'
 
Бенеш Ласло
Вертессен Йорбе
79'
Ремберг Николай
 
79'
Шульц Марвин
Порат Финн
 
80'
Арп Янн-Фите
Гигович Армин
 
87'
 
Сков Роберт
Сибачо Жордан
87'
 
Хаберер Яник
Кемляйн Алеша
89'
0:2
Роте Том
(Бенеш Ласло)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 434 Количество передач 480
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 113
Хольштайн Киль 5.3% (6)
X 24.8% (28)
Унион Берлин 69.9% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вайнер
Тимон
6
Ивежич
Марко
4
Эррас
Патрик
3
Коменда
Марко
17
Беккер
Тимо
37
Гигович
Армин
24
Кнудсен
Магнус
22
Ремберг
Николай
8
Порат
Финн
11
Бернхардссон
Александер
9
Пихлер
Бенедикт
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
15
Роте
Том
36
Кемляйн
Алеша
8
Хедира
Рани
16
Холлербах
Бенедикт
7
Вертессен
Йорбе
21
Скарке
Тим
Хольштайн Киль
3-5-2
Унион Берлин
3-4-2-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Унион Берлин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
3:0
Б2
0:2
Б2
2:0
ТМК
3:2
Б2
2:2
Б2
4:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.14
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
57

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.57
Пихлер Бенедикт 1 0.14
Бернхардссон Александер 1 0.14
Гигович Армин 1 0.14
Гешвилль Макс 1 0.14
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.14
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роте Том 2 0.29
Бенеш Ласло 1 0.14
Вертессен Йорбе 1 0.14
Чжон Ву-Ён 1 0.14
Холлербах Бенедикт 1 0.14
Кемляйн Алеша 1 0.14
Фогт Кевин 1 (1) 0.14
Скарке Тим 0 0
Лейте Диогу 0 0
Сибачо Жордан 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Магнус 3 0
Келати Анду 1 1
Вайнер Тимон 2 0
Marcel Rapp 0 1
Порат Финн 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Ремберг Николай 1 0
Гешвилль Макс 1 0
Dirk Bremser 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Духи Данило 2 0
Чжон Ву-Ён 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Роте Том 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Фогт Кевин 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Babak Keyhanfar 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Унион Берлин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
5
Хольштайн Киль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

13
2
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
50%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

20
4
13 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
5
25%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
1
5%
1
25%
46-60
3
15%
2
50%
61-75
3
15%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2
Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1
РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Унион Берлин

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:6
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:6
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
3.
Фрайбург
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Унион Берлин
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 7 3 1 3 14 - 12 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
10.
Боруссия М
 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11.
Штутгарт
 Заявка 7 2 3 2 15 - 15 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
13.
Вердер
 0:1 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
15.
Аугсбург
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 7 0 2 5 9 - 21 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
8.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
9.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
10.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
12.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
16.
Вердер
 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
5.
Вердер
 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 8 (5)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 5 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
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    Прогнозы 113
    Хольштайн Киль 5.3% (6)
    X 24.8% (28)
    Унион Берлин 69.9% (79)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:2 Унион Берлин

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    5.3% (6)
    Ничья
    24.8% (28)
    Унион Берлин
    69.9% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Унион Берлин
    45.1% (51)
    1:1 Ничья
    21.2% (24)
    0:1 Унион Берлин
    13.3% (15)
    0:2 Унион Берлин
    4.4% (5)
    1:0 Хольштайн Киль
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:1 Хольштайн Киль
    1.8% (2)
    0:3 Унион Берлин
    1.8% (2)
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