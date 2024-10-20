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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
АХ Лёвен
1:1
Конец матча
Антверпен
0'
0:1
34' Гол
Ондрейка Якоб
1:1
66' Гол
Митрович Стефан
90'+6
1
Лейсен
Тобе
25
Manuel
Osifo
58
Hasan
Kurucay
5
Оминами
Такума
30
Акимото
Такахиро
4
Верстрате
Биргер
6
Ezechiel
Banzuzi
21
Баликвиша
Вильям
33
Мертенс
Матье
10
Мазиз
Юссеф
19
Иквуемеси
Чуквубуикем
91
Ламменс
Сенне
2
Корбани
Кобе
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
54
Semm
Renders
20
Mahamadou
Doumbia
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
АХ Лёвен
4-2-3-1
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Антверпен

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:3
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПДА
0:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
3:2
ТМК
1:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
БВЛ
2:2
БВЛ
1:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Среднее время на гол

80
80

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
80

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.18
Н'Дри Конан 2 0.18
Ezechiel Banzuzi 1 0.09
Мертенс Матье 1 0.09
Митрович Стефан 1 0.09
Влитинк Тибо 1 0.09
Оминами Такума 1 0.09
Торстейнссон Йон 1 0.09
Баликвиша Вильям 1 0.09
Верстрате Биргер 0 0
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 6 0.6
Чери Тьяронн 6 0.6
Янссен Винсент 3 0.3
Алдервейрельд Тоби 2 0.2
Керк Джирано 2 0.2
Валенсия Энтони 1 0.1
Mahamadou Doumbia 1 0.1
Semm Renders 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 4 0
Рикка Федерико 2 1
Акимото Такахиро 3 0
Ezechiel Banzuzi 3 0
Хиль Оскар II 1 1
Шрейверс Сьебе 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Мертенс Матье 1 0
Оминами Такума 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Баликвиша Вильям 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Янссен Винсент 3 0
Ayrton Costa 3 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Корбани Кобе 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Антверпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
АХ Лёвен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

2
11
АХ Лёвен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
4
33%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1
АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0
Антверпен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1
Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Антверпен

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 8 1 2 24 - 15 25
2.
Гент
 11 5 3 3 18 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
4.
Антверпен
 10 5 2 3 21 - 8 17
5.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
6.
Дендер
 11 4 4 3 14 - 15 16
7.
Вестерло
 11 4 3 4 21 - 20 15
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 11 3 6 2 11 - 8 15
9.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
10.
Спортинг Шарлеруа
 10 4 2 4 12 - 10 14
11.
Стандард
 10 3 3 4 5 - 8 12
12.
АХ Лёвен
 11 2 6 3 11 - 16 12
13.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
14.
Сент-Трейден
 11 2 5 4 15 - 21 11
15.
Серкль Брюгге
 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 10 1 2 7 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 3 2 0 7 - 1 11
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
6.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
7.
АХ Лёвен
 5 2 3 0 8 - 4 9
8.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
10.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
13.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
6.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Спортинг Шарлеруа
 5 1 1 3 6 - 8 4
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 7 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 6 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Весь список
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