Тур: 11. Стадион: King Power at Den Dreef.
Ход матча
34'
0:1
66'
25
Manuel
Osifo
10
Мазиз
Юссеф
54
Semm
Renders
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Manuel OsifoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
-
27 Хиль ОскарПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Semm RendersПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
-
19 Victor Udoh
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
АХ Лёвен
Антверпен
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Среднее время на гол
80
80
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
80
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.18
|Н'Дри Конан
|2
|0.18
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.09
|Мертенс Матье
|1
|0.09
|Митрович Стефан
|1
|0.09
|Влитинк Тибо
|1
|0.09
|Оминами Такума
|1
|0.09
|Торстейнссон Йон
|1
|0.09
|Баликвиша Вильям
|1
|0.09
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|6
|0.6
|Чери Тьяронн
|6
|0.6
|Янссен Винсент
|3
|0.3
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.2
|Керк Джирано
|2
|0.2
|Валенсия Энтони
|1
|0.1
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.1
|Semm Renders
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Рикка Федерико
|2
|1
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Ezechiel Banzuzi
|3
|0
|Хиль Оскар II
|1
|1
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|1
|Янссен Винсент
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Антверпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
АХ Лёвен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
11
АХ Лёвен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
4
33%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
1
8%
3
17%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1
АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0
Антверпен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1
Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Антверпен
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
29
46
110
28
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|6 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5