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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Рапид Вена
1:1
Второй тайм: 56'
Хартберг
0'
1:0
15' Гол
Бельо Дион Дрене
1:1
21' Гол
Кайнц Тобиас
30' Желтая карточка
Компош Пауль
35' Желтая карточка
Хайль Юрген

Ход матча

15'
Бельо Дион Дрене
(Ланг Кристоф)
1:0
21'
1:1
Кайнц Тобиас
(Patrik Mijic)
30'
 
Компош Пауль
35'
 
Хайль Юрген
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Рапид Вена
Ничья
Хартберг
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Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
17
Mamadou
Sangare
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
7
Бельо
Дион
Дрене
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
4
Nelson
Prenner
5
Диарра
Юба
27
Прокоп
Доминик
9
Patrik
Mijic
10
Афдияй
Донис
Рапид Вена
4-4-2
Хартберг
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Хартберг

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
0:3
Б
0:3
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
5:1
К
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
3:4
Б
2:4
Б
2:2
К
5:2
Б
3:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2
1.78

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

11
23

Голов в среднем за матч

1.22
1.77

Среднее время на гол

73
50

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.68
1.77

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

53
50

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 5 0.5
Янссон Исак 2 0.2
Бургшталлер Гвидо 1 0.1
Ауэр Йонас 1 0.1
Зайдль Маттиас 1 0.1
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.1
Освальд Мориц 1 0.1
Nikolaus Wurmbrand 1 0.1
Ланг Кристоф 0 0
Шауб Луис 0 0
Гргич Лукас 0 0
Mamadou Sangare 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Benjamin Boeckle 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 4 (1) 0.44
Maximilian Fillafer 2 0.22
Кайнц Тобиас 2 0.22
Афдияй Донис 1 0.11
Прокоп Доминик 1 0.11
Fabian Wilfinger 1 0.11
Омореги Джастин 0 0
Диарра Юба 0 0
Furkan Demir 0 0
Manuel Pfeifer 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Sangare 4 0
Болла Бендегуз 3 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Гргич Лукас 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Шауб Луис 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Янссон Исак 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Бишоф Ной 1 0
Benjamin Boeckle 1 0
Кайгин Деннис 1 0
Robert Klauss 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Тобиас 2 0
Афдияй Донис 2 0
Хайль Юрген 2 0
Диарра Юба 2 0
Компош Пауль 2 0
Fabian Wilfinger 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Прокоп Доминик 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Furkan Demir 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Маркус Бенджамин 1 0
Patrik Mijic 1 0
Maximilian Fillafer 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4
Рапид Вена
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
10
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
6
50%
1
10%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1
Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1
Хартберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Хартберг

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 1:1 10 5 4 1 13 - 10 19
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 1 2 15 - 12 16
4.
Вольфсбергер
 10 5 1 4 22 - 16 16
5.
Аустрия Вена
 10 4 3 3 13 - 12 15
6.
Блау-Вайсс Линц
 10 4 2 4 12 - 14 14
7.
Хартберг
 1:1 9 3 4 2 12 - 11 13
8.
ЛАСК
 10 4 1 5 16 - 16 13
9.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 2 4 9 - 15 11
10.
Сваровски Тироль
 10 2 3 5 9 - 13 9
11.
Альтах
 10 2 2 6 9 - 13 8
12.
Гразер
 10 0 4 6 13 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Рапид Вена
 1:1 6 4 2 0 10 - 5 14
3.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
6.
Хартберг
 1:1 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 5 1 1 3 4 - 5 4
11.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
4.
Ред Булл Зальцбург
 5 2 1 2 6 - 10 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 0 2 3 - 8 6
6.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Хартберг
 1:1 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Рапид Вена
 1:1 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
10.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Штурм Грац Китеишвили Отар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Рапид Вена
Ничья
Хартберг
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