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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Рапид Вена
2:1
Конец матча
Хартберг
0'
1:0
15' Гол
Бельо Дион Дрене
1:1
21' Гол
Кайнц Тобиас
30' Желтая карточка
Компош Пауль
35' Желтая карточка
Хайль Юрген
64' Желтая карточка
Nelson Prenner
70' Желтая карточка
Диарра Юба
76' Желтая карточка
Цветкович Ненад
2:1
85' Гол
Бишоф Ной
88' Желтая карточка
Бишоф Ной
90' Желтая карточка
Furkan Demir
90' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
90'+7
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
17
Mamadou
Sangare
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
7
Бельо
Дион
Дрене
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
4
Nelson
Prenner
5
Диарра
Юба
27
Прокоп
Доминик
9
Patrik
Mijic
10
Афдияй
Донис
Рапид Вена
4-4-2
Хартберг
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Хартберг

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
0:3
Б
0:3
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
5:1
К
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
3:4
Б
2:4
Б
2:2
К
5:2
Б
3:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2
1.78

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

11
23

Голов в среднем за матч

1.22
1.77

Среднее время на гол

73
50

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.68
1.77

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

53
50

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 5 0.5
Янссон Исак 2 0.2
Бургшталлер Гвидо 1 0.1
Ауэр Йонас 1 0.1
Зайдль Маттиас 1 0.1
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.1
Бишоф Ной 1 0.1
Освальд Мориц 1 0.1
Nikolaus Wurmbrand 1 0.1
Ланг Кристоф 0 0
Шауб Луис 0 0
Гргич Лукас 0 0
Mamadou Sangare 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Benjamin Boeckle 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 4 (1) 0.44
Maximilian Fillafer 2 0.22
Кайнц Тобиас 2 0.22
Афдияй Донис 1 0.11
Прокоп Доминик 1 0.11
Fabian Wilfinger 1 0.11
Омореги Джастин 0 0
Диарра Юба 0 0
Furkan Demir 0 0
Manuel Pfeifer 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Sangare 4 0
Бургшталлер Гвидо 3 0
Болла Бендегуз 3 0
Гргич Лукас 2 0
Бишоф Ной 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Шауб Луис 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Цветкович Ненад 1 0
Янссон Исак 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Benjamin Boeckle 1 0
Кайгин Деннис 1 0
Robert Klauss 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 3 0
Кайнц Тобиас 2 0
Афдияй Донис 2 0
Furkan Demir 2 0
Хайль Юрген 2 0
Компош Пауль 2 0
Fabian Wilfinger 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Прокоп Доминик 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Маркус Бенджамин 1 0
Patrik Mijic 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Nelson Prenner 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4
Рапид Вена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
9%
2
33%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
11
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
7%
2
18%
1-15
6
43%
2
18%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
2
15%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1
Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1
Хартберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Хартберг

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 10 6 3 1 14 - 10 21
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 1 2 15 - 12 16
4.
Вольфсбергер
 10 5 1 4 22 - 16 16
5.
Аустрия Вена
 10 4 3 3 13 - 12 15
6.
Блау-Вайсс Линц
 10 4 2 4 12 - 14 14
7.
ЛАСК
 10 4 1 5 16 - 16 13
8.
Хартберг
 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 2 4 9 - 15 11
10.
Сваровски Тироль
 10 2 3 5 9 - 13 9
11.
Альтах
 10 2 2 6 9 - 13 8
12.
Гразер
 10 0 4 6 13 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
3.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
6.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 5 1 1 3 4 - 5 4
11.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
4.
Ред Булл Зальцбург
 5 2 1 2 6 - 10 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 0 2 3 - 8 6
6.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
8.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
10.
Хартберг
 4 1 1 2 6 - 8 4
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Штурм Грац Китеишвили Отар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Nelson Prenner получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Рапид Вена 2:1 Хартберг онлайн

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