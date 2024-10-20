Тур: 10. Стадион: Альянц.
2:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолБельо Дион Дрене
1:1
21' ГолКайнц Тобиас
30' Желтая карточкаКомпош Пауль
35' Желтая карточкаХайль Юрген
64' Желтая карточкаNelson Prenner
70' Желтая карточкаДиарра Юба
76' Желтая карточкаЦветкович Ненад
2:1
85' ГолБишоф Ной
88' Желтая карточкаБишоф Ной
90' Желтая карточкаFurkan Demir
90' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
90'+7
Ход матча
15'
1:0
21'
1:1
30'
35'
64'
70'
76'
85'
2:1
88'
90'
90'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бишоф НойНападающий
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
61 Furkan Demir
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Рапид Вена
Хартберг
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2
1.78
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
11
23
Голов в среднем за матч
1.22
1.77
Среднее время на гол
73
50
Всего голов
37
39
Голов в среднем за матч
1.68
1.77
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
53
50
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|5
|0.5
|Янссон Исак
|2
|0.2
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.1
|Ауэр Йонас
|1
|0.1
|Зайдль Маттиас
|1
|0.1
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.1
|Бишоф Ной
|1
|0.1
|Освальд Мориц
|1
|0.1
|Nikolaus Wurmbrand
|1
|0.1
|Ланг Кристоф
|0
|0
|Шауб Луис
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
|Mamadou Sangare
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Benjamin Boeckle
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|4 (1)
|0.44
|Maximilian Fillafer
|2
|0.22
|Кайнц Тобиас
|2
|0.22
|Афдияй Донис
|1
|0.11
|Прокоп Доминик
|1
|0.11
|Fabian Wilfinger
|1
|0.11
|Омореги Джастин
|0
|0
|Диарра Юба
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Sangare
|4
|0
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Цветкович Ненад
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Benjamin Boeckle
|1
|0
|Кайгин Деннис
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Furkan Demir
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Fabian Wilfinger
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Прокоп Доминик
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Маркус Бенджамин
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
3
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Рапид Вена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
9%
2
33%
1-15
4
36%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
7%
2
18%
1-15
6
43%
2
18%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
2
15%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1
Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1
Хартберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2
Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Хартберг
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
46
36
19
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5