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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Ракув
0:0
Первый тайм: 42'
Погонь Щецин
0'
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Погонь Щецин
1.87
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Все Коэффициенты
1
Треловски
Кацпер
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
19
Амею
Микаэль
84
Адриано
Рибейро
10
Иви
Лопес
77
Кожокару
Валентин
13
Керамицис
Димитриос
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
28
Вальквист
Линус
21
Гамбоа
Жоау
7
Кужава
Рафал
19
Kacper
Lukasiak
32
Кутрис
Леонардо
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Ракув
3-4-2-1
Погонь Щецин
3-5-2

История личных встреч

Ракув
Погонь Щецин

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

0.6
1.83

Среднее время на гол

150
49

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.4

Среднее время на гол

135
225

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.64
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

141
76

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 3 0.25
Иви Лопес 2 0.17
Берггрен Густав 2 0.17
Кочергин Владислав 2 0.17
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.17
Patryk Makuch 1 0.08
Амею Микаэль 1 0.08
Црнац Анте 1 0.08
Драчал Давид 1 0.08
Оума Эрик 1 0.08
Тудор Фран 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 6 (1) 0.5
Горгон Александр 4 0.33
Kacper Lukasiak 2 0.17
Гросицки Камил 1 0.08
Бичахчян Ваан 1 0.08
Ульвестад Фредрик 1 0.08
Леонардо Родригес 1 0.08
Patryk Paryzek 1 0.08
Кутрис Леонардо 0 0
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Берггрен Густав 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Пестка Камил 2 0
Адриано Рибейро 1 0
Куцяк Душан 1 0
Jesus Diaz 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Оума Эрик 1 0
Мосур Ариэль 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 3 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Вальквист Линус 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Горгон Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Кужава Рафал 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Гросицки Камил 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Корчаковски Олаф 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Погонь Щецин
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Погонь Щецин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
13
Ракув
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Погонь Щецин
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
50%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
50%
4
31%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
33%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
7
47%
6
35%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0
Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3
Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1

Результаты матчей

Ракув
Погонь Щецин

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ракув
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5
1
4
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
3.
Ракув
 0:0 12 7 3 2 15 - 4 24
4.
Краковия
 12 7 2 3 22 - 17 23
5.
Погонь Щецин
 0:0 12 6 2 4 17 - 13 20
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 12 5 3 4 12 - 10 18
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
11.
Мотор Люблин
 12 4 3 5 13 - 17 15
12.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
13.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
14.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 9 - 14 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 12 2 3 7 13 - 23 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 10 0 5 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 0:0 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
9.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
10.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Ракув
 0:0 6 2 2 2 7 - 3 8
12.
Краковия
 6 2 2 2 8 - 10 8
13.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Погонь Щецин
 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
18.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 3 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Погонь Щецин
1.87
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Ракув
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