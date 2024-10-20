Тур: 12. Стадион: Ракув. Главный судья: Рачковски Павел
0:0
Первый тайм: 42'
0'
19
Амею
Микаэль
10
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амею МикаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
- Полузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
15 Jesus DiazНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jakub Lis
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
История личных встреч
Ракув
Погонь Щецин
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
0.6
1.83
Среднее время на гол
150
49
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.4
Среднее время на гол
135
225
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.64
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
141
76
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.25
|Иви Лопес
|2
|0.17
|Берггрен Густав
|2
|0.17
|Кочергин Владислав
|2
|0.17
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.17
|Patryk Makuch
|1
|0.08
|Амею Микаэль
|1
|0.08
|Црнац Анте
|1
|0.08
|Драчал Давид
|1
|0.08
|Оума Эрик
|1
|0.08
|Тудор Фран
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|6 (1)
|0.5
|Горгон Александр
|4
|0.33
|Kacper Lukasiak
|2
|0.17
|Гросицки Камил
|1
|0.08
|Бичахчян Ваан
|1
|0.08
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.08
|Леонардо Родригес
|1
|0.08
|Patryk Paryzek
|1
|0.08
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Мосур Ариэль
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|3
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Горгон Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Гросицки Камил
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Корчаковски Олаф
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Погонь Щецин
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Погонь Щецин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
13
Ракув
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Погонь Щецин
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
50%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
50%
4
31%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
33%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
7
47%
6
35%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0
Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3
Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1
Результаты матчей
Ракув
Погонь Щецин
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ракув
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
33
14
24
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
56
47
110
29
110
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|12
|8
|1
|3
|21 - 18
|25
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|15 - 4
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|5.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|9.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|9 - 17
|14
|13.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|15.
|10
|3
|0
|7
|14 - 18
|9
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|10
|0
|5
|5
|9 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 3
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4