Тур: 7. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Шлагер Даниэль
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
19'
1:0
23'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Вавро
Денис
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
17
Грюлль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
-
33 Одогу ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
24 Дардай БенсеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мио БакхаусВратарь
- Защитник
-
19 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
-
15 Бёрк ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Топп КекеНападающий
-
48 Wesley Adeh
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вольфсбург
Вердер
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
34 матча
41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
2.29
1.65
Среднее время на гол
39
54
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.59
1.71
Среднее время на гол
56
52
Всего голов
66
57
Голов в среднем за матч
1.94
1.68
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
46
53
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|3
|0.43
|Борнаув Себастьян
|2
|0.29
|Томаш Тьягу
|2
|0.29
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.29
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.14
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.14
|Сванберг Маттиас
|1
|0.14
|Баку Ридле
|1
|0.14
|Виммер Патрик
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаге Йенс
|3
|0.43
|Дукш Марвин
|1 (1)
|0.14
|Кён Деррик
|1
|0.14
|Агу Феликс
|1
|0.14
|Нжинма Джастин
|1
|0.14
|Малатини Хулиан
|1
|0.14
|Вайзер Митчелл
|0
|0
|Штарк Никлас
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Герхардт Янник
|0
|1
|Грабара Камиль
|1
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|1
|1
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Стаге Йенс
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Топп Кеке
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
2
Вольфсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
5
0
Вольфсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Вердер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
11
2
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
7
0
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2
Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2
Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3
Результаты матчей
Вольфсбург
Вердер
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 15
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|13.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 21
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|12.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (5)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|5 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Вердер
Исход игры
Вольфсбург
68.7% (79)
Ничья
20.9% (24)
Вердер
10.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
72.32% (81)
Меньше
27.68% (31)
Обе команды забьют
Да
85.71% (96)
Нет
14.29% (16)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
48.7% (56)
1:1 Ничья
13.9% (16)
1:0 Вольфсбург
8.7% (10)
2:2 Ничья
7% (8)
1:2 Вердер
6.1% (7)
3:2 Вольфсбург
3.5% (4)
4:3 Вольфсбург
1.7% (2)
0:1 Вердер
1.7% (2)
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